தூத்துக்குடி அருகே சுழல் காற்றில் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு விரைவில் நிவாரணம்: பொதுமக்கள் கோரிக்கை
கணக்கெடுப்பு பணிகளை விரைவாக முடித்து உரிய நிவாரண உதவிகளை அரசு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 6:10 PM IST
தூத்துக்குடி: காரைக்குளம் விமான நிலையம் அருகே நேற்று திடீரென உருவான சுழல் காற்றில் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு விரைந்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடியில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் கடுமையாக இருந்த நிலையில், நேற்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. புறநகர் பகுதிகளில் மிதமான சாரல் மழையும் பெய்தது. இதனிடையே தூத்துக்குடி–காரைக்குளம் விமான நிலையம் அருகே திடீரென உருவான சுழல் காற்று, தரையில் இருந்து புழுதியை சுழற்றியபடி முடிவைத்தானேந்தல் கிராமத்தை தாக்கியது. இந்த சுழல் காற்றால் வீடுகளின் மேற்கூரை ஓடுகள் பறந்து சேதமடைந்தன.
மேலும், பல மரங்களும் மின் கம்பங்களும் முறிந்து விழுந்ததால் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. சிலர் கைகளிலும் கால்களிலும் லேசான காயங்களுடன் தப்பியதாக கூறப்படுகிறது. பாதிப்பு குறித்து தகவல் அறிந்த வருவாய்த் துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தாசில்தார் திருமணி ஸ்டாலின் தலைமையில் சேதமடைந்த வீடுகள் மற்றும் உடைமைகள் குறித்து கணக்கெடுக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் மட்டும் 63 வீடுகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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தொடர்ந்து முழுமையான சேத மதிப்பீட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், மருத்துவக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, காயமடைந்தவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட கிராம மக்கள் இந்த சுழல் காற்று தொடர்பாக தங்களது வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
அப்பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் இது தொடர்பாக பேசும்போது "கண் இமைக்கும் நேரத்தில் சுழல் காற்று வீசியது. வீடுகளின் ஓடுகள் அனைத்தும் பறந்துவிட்டன. மின் கம்பங்கள் கீழே விழுந்ததால் அச்சத்தில் இருந்தோம். எங்கள் வீட்டில் நேற்று என் தங்கையின் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சி முடிந்து உறவினர்கள் சென்ற சில நிமிடங்களிலேயே இந்த சம்பவம் நடந்தது. நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்த நேரத்தில் இது ஏற்பட்டிருந்தால் பெரும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்" என்றனர்.
மேலும், கணக்கெடுப்பு பணிகளை விரைவாக முடித்து உரிய நிவாரண உதவிகளை அரசு வழங்க வேண்டும் என்றும், அதன் மூலம் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்க உதவியாக இருக்கும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.