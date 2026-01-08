உதகை பேருந்து விபத்து - சிகிச்சை பெறுபவர்களிடம் நலம் விசாரித்த தலைமை கொறடா கா.ராமச்சந்திரன்
உதகை அருகே மினி பேருந்து 50 அடி பள்ளத்தில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
Published : January 8, 2026 at 12:12 PM IST
நீலகிரி: உதகை அருகே பேருந்து விபத்தில் காயமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை தமிழக அரசு தலைமை கொறடா கா.ராமச்சந்திரன் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம் உதகையிலிருந்து மினி பேருந்து (Minibus) நேற்று பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு தங்காடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. இதில் பேருந்து மணியட்டி அருகே சென்று கொண்டிருக்கும்போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்த பேரிகார்டை உடைத்து 50 அடி பள்ளத்தில் தலைக்குப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், பேருந்தில் பயணித்த 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், விபத்தில் கடுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உதகை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து எமரால்டு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், விபத்தில் சிக்கி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை தமிழக அரசின் தலைமை கொறடா கா.ராமச்சந்திரன் நேரில் சென்று சந்தித்து நலம் விசாரித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “பேருந்தின் 'ஸ்டியரிங்' திடீரென லாக் ஆனதால் பேருந்து சுமார் 50 அடி உயர பள்ளத்தில் கவிழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், பேருந்தில் பயணித்த 35 பேரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இருவருக்கு மட்டும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்களை மேல் சிகிச்சைக்காக கோயம்புத்தூர் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்கள் 2 நாட்களில் சிகிச்சை முடிந்து வீட்டிற்கு செல்ல உள்ளனர்” என்றார்.
இந்த விபத்து குறித்து கிராமவாசி மஞ்சசை மோகன் கூறுகையில், “வழக்கமாக இந்த பாதை வழியாகதான் பேருந்து செல்லும். பனிமூட்டம் காரணாமக சாலையோரம் இருந்த மண் சுவர்கள் தெரியாததால் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அதிர்ஷடவசமாக பேருந்தில் கூட்டம் இல்லாததால் அனைவரும் இருக்கையில் அமைந்திருந்தனர். இதனால், பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து, விபத்துக்குள்ளான மினி பேருந்து ஓட்டுநர் பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், “ பேருந்தின் ஸ்டேரிங் எண்ட் பெல்ட் கட் ஆனதால் சக்கரம் திரும்பி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது” என்றார்.