'தேர்தல் திருவிழா 2026' பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வாகை சூடப்போவது யார்?
பட்டியலின மக்கள் போட்டியிடக் கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டில் 46 தொகுதிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் பெரம்பலூர் தொகுதியும் ஒன்றாகும்.
Published : April 20, 2026 at 11:40 AM IST
பெரம்பலூர்: விவசாயத்தை மட்டும் பிரதானமான கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் பெரம்பலூர் மற்றும் குன்னம் என இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் மட்டுமே உள்ளன. இதில் பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதி பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும், குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதியிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.
பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதி
ஒருங்கிணைந்த திருச்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பெரம்பலூர், கடந்த 1995 ஆம் ஆண்டு புதிய மாவட்டமாக உதயமானது. வேப்பந்தட்டை, பெரம்பலூர் என இரண்டு வட்டங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது.
நகரம், கிராமம் என கலவையாக பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. வேப்பந்தட்டை பகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனை கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை பிரதானமாக இருந்த இந்த தொகுதியில், கூட்டு குடிநீர் திட்டம் வந்த பிறகு தண்ணீர் பிரச்சனை குறைந்துள்ளது. அதே போன்று பெரம்பலூர் நகருக்கு காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு பணிகள் துரித கதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் குடிநீர் பஞ்சத்திற்கு வாய்ப்பில்லை என்பது இப்பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
தனித் தொகுதியான பெரம்பலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வன்னியர், பறையர், முஸ்லிம், கிருஸ்தவர்கள் என அனைத்து சமூகங்களை சேர்ந்தவர்களும் குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளனர்.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மட்டும் போட்டியிடக் கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டில் 46 தொகுதிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் பெரம்பலூர் தொகுதியும் ஒன்றாகும்.
தேர்தல் வரலாறு
பெரம்பலூர் தொகுதியில் இதுவரை வரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் முடிவுகளின்படி திமுக 7, அதிமுக 5, காங்கிரஸ் 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா இந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். மேலும் கடந்த 1996, 1998, 1999, 2004 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரம்பலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், 1998 ஆம் ஆண்டு தேர்தலை தவிர மற்ற அனைத்து தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றார். அதிமுக, திமுக என மாறி மாறி இந்த தொகுதியில் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று வருகிறார்கள். இதனால் தேர்தல் முடிவுகள் கணிக்க முடியாததாகவே இருந்து வருகிறது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண்கள்: 1,39,914
பெண்கள்: 1,48,507
மூன்றாம் பாலினம்: 28
மொத்தம்: 2,88,449
போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்
திமுக கூட்டணியில் அக்கட்சியை சேர்ந்த மருத்துவர் எஸ்.டி.ஜெயலட்சுமி போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் அக்கட்சியை சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் போட்டியிடுகிறார். கடந்த 2011 முதல் 2026 வரை தொடர்ந்து நான்கு முறையாக அதிமுக சார்பாக அவர் போட்டியிட்டுள்ளார். இதில் 2011, 2016 தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அவர், 2021-ல் தோல்வி அடைந்தார். தவெக சார்பில் சிவக்குமார் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி
குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி சுமார் 60-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பெரிய சட்டமன்ற தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னம் வட்டம் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டத்தின் செந்துறை வட்டம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. குன்னம் தொகுதி முன்பு வரகூர் தொகுதியாக இருந்த நிலையில், தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பின்னர் இந்த தொகுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது.
விவசாயமே பிரதானம்
இந்த தொகுதியில் விவசாயமே முக்கிய தொழிலாக இருந்து வருகிறது. மேலும் பருத்தி, மக்காச்சோளம், மஞ்சள், முந்திரி உள்ளிட்ட பணப் பயிர்களும் இந்த தொகுதிக்குட்பட்ட பல கிராமங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. அதே போன்று குன்னம் தொகுதிக்குட்பட்ட செந்துறை தாலுகாவில் சுண்ணாம்பு கல் குவாரிகள் அதிகம் இருக்கின்றன.
வன்னியர்கள் மற்றும் பட்டியலின மக்கள் அதிக அளவில் இருக்கும் தொகுதியாக குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி இருந்து வருகிறது. மேலும் கிருஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவு உள்ளது.
வாக்காளர்கள் விவரம்
ஆண்கள்: 1,31,720
பெண்கள்: 1,34,959
மூன்றாம் பாலினம்: 3
மொத்தம்: 2,66,682
கள அரசியல் நிலவரம்
கடந்த 2011 முதல் இத்தொகுதி சட்டப்பேரவை தேர்தலை சந்தித்து வரும் நிலையில் இதுவரை திமுக 2, அதிமுக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 2011-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுகவின் மூத்த தலைவர்கள் தோல்வியை சந்தித்த நிலையிலும், குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தற்போதையை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் வெற்றி பெற்றார். 2016-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அவர் அரியலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நிலையில், அப்போது அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.ராமசந்திரன் சுமார் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இந்நிலையில் 2021 தொகுதியில் மீண்டும் குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.ராமசந்திரனை சுமார் 6 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இதனிடையே இந்த முறையும் திமுக சார்பாக எஸ்.எஸ். சிவசங்கரே வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி ஐஜேகே கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக சரண்யா வேட்பாளராக களமிங்கியுள்ளார். தவெக சார்பாக ரேவதி போட்டியிடுகிறார்.
வலுவான திமுக வேட்பாளர் மற்றும் விசிக வாக்கு வங்கி இந்த தொகுதியில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் இடத்தில் இருக்கும் என்பதால் மற்ற வேட்பாளர்களை விட அமைச்சர் சிவசங்கர் ஒரு அடி முன்னோக்கி செல்கிறார்.