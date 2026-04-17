'தேர்தல் திருவிழா 2026' கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தடம் பதிக்கப்போவது யார்?

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவும், அதிமுகவும் சம பலத்தில் உள்ள நிலையில் போட்டி கடுமையாகவே உள்ளது.

Published : April 17, 2026 at 8:36 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி: கடந்த 2019-ம் ஆண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டது. இந்த மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை, ரிஷிவந்தியம், சங்கராபுரம் என மொத்தம் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த நான்கு தொகுதிகளும் கள்ளக்குறிச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகின்றன. கிராமப்புறங்களை அதிகம் கொண்டுள்ள இந்த மாவட்டத்தில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூகத்தினர் மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் உள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதி (தனி)

கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி, தியாகதுருகம் பேரூராட்சி மற்றும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமகங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக உள்ளது. பட்டியல் இன மக்கள் அதிகம் உள்ள இந்த தொகுதி ஒரு தனித் தொகுதியாகும்.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,33,614

பெண்கள்: 1,36,458

மூன்றாம் பாலினம்: 68

மொத்தம்: 2,70,140

அரசியல் கள நிலவரம்

கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 1951 முதல் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. 1951, 1957, 1962, 1967, 1971 என 5 முறை சட்டப் பேரவை தேர்தல்களை இந்த தொகுதி எதிர்கொண்ட நிலையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பில் இந்த தொகுதி 1971க்கு பிறகு நீக்கப்பட்டது. முன்னதாக 5 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்ட இந்த தொகுதியில் 1962, 1967, 1971 என மூன்று முறை திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.

இதை தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த 2011-ம் ஆண்டு மீண்டும் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. புதிதாக கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்டு இதுவரை மூன்று முறை அத்தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ளது. மூன்று முறையும் அதிமுகவே இந்த தொகுதியில் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளது. இந்த முறை இத்தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக ராஜுவ் காந்தி போட்டியிடுகிறார். திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக மாலதி போட்டியிடுகிறார். அதிமுகவின் வலுவான கோட்டையாக உள்ள இந்த தொகுதியில் அதிமுக கொடி மீண்டும் பறக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

உளுந்தூர் பேட்டை அதிமுக வேட்பாளர் குமரகுரு
உளுந்தூர் பேட்டை அதிமுக வேட்பாளர் குமரகுரு

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி

கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக இங்கு அமைந்துள்ளது. வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிக அளவு அதிக அளவு கொண்ட தொகுதியாக இது உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,44,380

பெண்கள்: 1,42,987

மூன்றாம் பாலினம்: 46

மொத்தம்: 2,87,413

அரசியல் கள நிலவரம்

1952 முதல் இந்த தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில் திமுக 6, அதிமுக 6, காங்கிரஸ் 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுகவும், அதிமுகவும் சம பலத்தில் உள்ள இந்த தொகுதியில் போட்டி கடுமையாகவே உள்ளது. திமுக சார்பில் வசந்த வேலு, அதிமுக சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் குமரகுரு போட்டியிடுகின்றனர். தவெக சார்பில் சுதாகர், நாம் தமிழர் சார்பில் லோகேஸ்வரி போட்டியிடுகின்றனர். தற்போதுள்ள கள சூழ்நிலையில் அதிமுக-திமுக கடுமையான மோதி வருகின்றன. வெற்றியை தற்போது கணிக்க முடியாத சூழ்நிலையே நிலவி வருகிறது.

ரிஷிவந்தியம் திமுக வேட்பாளர் வசந்தம் கார்த்திகேயன்
ரிஷிவந்தியம் திமுக வேட்பாளர் வசந்தம் கார்த்திகேயன்

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதி

கிராமப்புறங்களை அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. திருக்கோவிலூர் மற்றும் சங்கராபுரத்தின் சில வட்டங்கள் இந்த தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன. வேளாண்மை இந்த தொகுதியில் பிரதானமாக உள்ளது. ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வன்னியர்கள் பிரதானமாக உள்ளனர். அதே போல பட்டியல் சமூகத்தினர், முஸ்லிம் சமூகத்தினர் இந்த தொகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவு வாக்கு வங்கியை கொண்டுள்ளனர்.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,31,734

பெண்கள்: 1,30,780

மூன்றாம் பாலினம்: 50

மொத்தம்: 2,62,564

அரசியல் கள நிலவரம்

1957 முதல் தேர்தலை சந்தித்து வரும் இந்த தொகுதியில் இதுவரை 15 முறை சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் திமுக 5, காங்கிரஸ் 5, தமாகா 2, தேமுதிக 1, அதிமுக 1 என வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இந்த முறை திமுக சார்பில் கடந்த 2016 மற்றும் 2021இல் வெற்றி பெற்ற வசந்தம் கார்த்திகேயன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாமகவுக்கு ஒதுக்க்ப்பட்டுள்ள நிலையில் செழியன் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் அசோக் குமாரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராதிகாவும் களம் காண்கிறார்கள். கள சூழ்நிலை இந்த தொகுதியில் மீண்டும் உதயசூரியன் உதிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

சங்கராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி

கிராமப்புற பகுதிகளை அதிகம் கொண்டதாக சங்கராபுரம் தொகுதி அமைந்துள்ளது. பெரும்பாலும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள், கூலித் தொழிலாளர்கள் அதிகம் கொண்ட தொகுதியாக இந்த சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோரம் உள்ளதால், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,26,899

பெண்கள்: 1,29,216

மூன்றாம் பாலினம்: 46

மொத்தம்: 2,56,161

அரசியல் கள நிலவரம்

1962 முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டு வரும் சங்கராபுரம் தொகுதியில் இதுவரை 14 முறை சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் திமுக 7, அதிமுக 4, காங்கிரஸ் 2, பாமக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2016 மற்றும் 2021இல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் உதயசூரியன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த முறையும் திமுக சார்பில் அவரே மீண்டும் களமிறங்குகிறார். அதிமுக சார்பில் ராகேஷ் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் ஜெகதீசன், நாதக சார்பில் ரமேஷ் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். தற்போதைய கள சூழ்நிலையில் திமுக வேட்பாளர் உதயசூரியன், மீண்டும் தொகுதியில் உதிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

