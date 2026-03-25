காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் என்னென்ன? அண்ணா அறிவாலத்தில் தீவிர ஆலோசனை
நாங்கள் கேட்கும் தொகுதிகளில் சிலவற்றை திமுகவும், அவர்கள் போட்டியிட்டு வென்ற சில தொகுதிகளை நாங்களும் கேட்டு வருவதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 2:50 PM IST
சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள் தொடர்பாக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையிலான குழுவினர், அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கி உள்ளது. இந்த 28 தொகுதிகளில் என்னென்ன தொகுதிகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக ஒதுக்கவுள்ளது என்ற எதிர்பார்ப்பு நீடித்து வரும் நிலையில், தற்போது அக்கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய பேச்சுவார்த்தை குழு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவுடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப பட்டியலாக 40 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியலை திமுகவிடம் வழங்கியிருப்பதாகவும், அதிலிருந்து 28 தொகுதிகளை கேட்டுப்பெறப் போவதாகவும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற 19 தொகுதிகள் உட்பட வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கும் தொகுதிகளின் பட்டியலை திமுகவிடம் காங்கிரஸ் வழங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, "திமுகவின் தொகுதி அடையாளம் காணும் குழுவோடு, காங்கிரஸ் கமிட்டி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளது. நாங்கள் கேட்கும் தொகுதிகளில் சிலவற்றை திமுகவும் கேட்கின்றனர். திமுக கேட்கும் சில தொகுதிகளை நாங்களும் கேட்கிறோம். பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக நடைபெற்றுள்ளது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் நல்ல முடிவுக்கு வருவோம்.
திமுக வழங்கியுள்ள தொகுதிகளை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரிடம் அனுப்பி ஒப்புதல் பெற்று, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு செய்வோம். நாங்கள் தரும் பட்டியல், வேட்பாளர் பட்டியல் அல்ல, அது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கான பட்டியல். எங்கள் வேட்பாளர் அனைவரும் வெற்றி வேட்பாளர்கள்தான்" என்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கிரிஷ் சோடங்கர், "புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தொகுதி உடன்பாடு சுமூகமாக உள்ளது. சில தொகுதிகளில் அதிகப்படியான வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனை சரி செய்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்" என்றார்.