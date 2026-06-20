பதவியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் இந்த மண்ணுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன் - துரைமுருகன்
நாளைக்கே தேர்தல் நடைபெற்றாலும் காட்பாடி தொகுதியில் 25 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 20, 2026 at 8:48 PM IST
வேலூர்: பதவியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் காட்பாடி தொகுதிக்கு என்னால் முடிந்ததை செய்வேன் என முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் இன்று (ஜூன் 20) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "கர்நாடகா ஒரு தனி நாடு அல்ல. அது இந்தியாவின் ஒரு அங்கம். அவர்கள் அணை கட்டுவோம் என்று கூறிய உடன் அதை செய்துவிட முடியாது. முதலில் அணையைக் கட்டுவதற்கான அறிக்கையை தயார் செய்ய வேண்டும். பின்னர், அந்த அறிக்கையை மத்திய நீர் ஆணையத்துக்கு அனுப்பி வைத்து, அங்கு அதன் அனுமதியை பெற வேண்டும்.
இதுதவிர, மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் என பல்வேறு துறைகளில் அனுமதி பெற வேண்டும். இவை அனைத்திலும் மேகதாது அணைக்கு அனுமதி பெற்றாலும், கடைசியில் நாம் அதை வேண்டாம் என நிராகரித்துவிட்டால், அதை நிறைவேற்ற முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காட்பாடி அடுத்த மகிமண்டலத்தில் வரவுள்ள சிப்காட்டை எதிர்த்து விவசாயிகள் போராடுகிறார்கள். சிப்காட் வந்தால் பலருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒரு தொழிற்சாலையைக் கொண்டு வருவதையே வேண்டாம் என சொல்கிறார்கள்.
பொன்னை ஆற்றின் குறுக்கே பொன்னை தடுப்பணை கட்டப்பட்டு வருகிறது. இது திமுக ஆட்சியின்போது நான் கொண்டு வந்த திட்டம். இப்போது நான் எம்எல்ஏ அல்ல. இருந்தும் நான் அந்த திட்டம் எப்படி நடைபெற்று வருகிறது என பார்வையிட்டு வந்தேன். மழை காலத்தில் சித்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்பை போக்கும் நோக்கில் இந்த அணை திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதை விரைவில் திறக்க வேண்டும். எந்த ஆட்சியாளர் திறந்தாலும் பரவாயில்லை.
|இதையும் படிங்க: சர்வதேச தரத்துக்கு மாறப்போகும் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை: ரூ.59 கோடியில் மாநகராட்சி பிரம்மாண்ட திட்டம்
காட்பாடி தொகுதியை பொறுத்த வரை, இந்த முறை ஒரு பிரளயம் ஏற்பட்டது போல ஆகிவிட்டது. நாளைக்கே தேர்தல் நடைபெற்றாலும் இந்த தொகுதியில் நாங்கள் 25 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம். இந்த மாதிரியான மன நிலையே தற்போது மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.
50 ஆண்டு காலம் எம்எல்ஏ பதவியை வழங்கி என்னை உலகறிய செய்த தொகுதி இது (காட்பாடி). எனவே இந்த மண்ணுக்கு நான் இறுதி வரையில் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன். நான் பதவியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், என்னால் என்ன முடியுமோ அதை இந்த மண்ணுக்கு செய்வேன். என் தொகுதியை நான் பெற்ற பிள்ளையை போல் நேசிக்கிறேன்" என்றார்.