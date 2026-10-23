ரூ.30 சன்னரக அரிசி சென்னையில் எங்கெங்கு விற்பனை? பட்டியலை வெளியிட்டது கூட்டுறவுத் துறை
சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்னை செய்யப்படும் கடையின் பெயர், விற்பனை நடைபெற்று இடம், விற்பனையாளர் பெயர் மற்றும் குறைதீர் எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : October 23, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படும் விற்பனை நிலையங்களை கூட்டுறவுத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசு, பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி நியாயமான விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சன்னரக அரசியின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ.30 (பொட்டலத்துடன்) என்ற விலையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை அக்டோபர் 17 ந் தேதி முதல் சென்னையில் முதற்கட்டமாக 30 இடங்களில் தொடங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இத்திட்டத்திற்காக மொத்தம் 995 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 34 மாவட்டங்களில் செயல்படும் 184 கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களுக்கு சன்னரக அரிசி அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் சன்னரக அரிசி விற்னை செய்யப்படும் கடையின் பெயர், விற்பனை நடைபெற்று இடம், விற்பனையாளர் பெயர் மற்றும் குறைதீர் எண்களும் அறிவிக்கப்படுகிறது.
சென்னை மாவட்டத்தில் விற்பனை நிலையங்கள்
- இரயில்வே பணியாளர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை - அயனாவரம் - ரமாசங்கரி - 94892 51489
- டி.வி.எஸ் தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவு பண்டகசாலை - ஸ்மித் சாலை - கௌதம் - 8754106381
- சென்னை மாநகர காவல் பணியாளர் நல கூட்டுறவு பண்டகசாலை - புதுப்பேட்டை - சிவசங்கர் - 9841675310
- தமிழ்நாடு மாநில கணக்காயர் அலுவலக பணியாளர் நுகர்வோர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை
- தேனாம்பேட்டை - நர்மதா - 9790701544
- தபால் தந்தி அலுவலகப் பணியாளர் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - வில்லிவாக்கம் - பாரதி - 9677297740
- தென் சென்னை தபால் தந்தி அலுவலகப் பணியாளர் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - அண்ணாசாலை - ரமேஷ் குமார் - 6380274065
- சென்னை துறைமுக மற்றும் கப்பற் கூட பணியாளர்கள் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - வில்லிவாக்கம் -
- மணி - 91596 19510
- சென்னை தொலைபேசி மாவட்ட பணியாளர் நுகர்வோர் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - எஸ்சி. போஸ் ரோடு - தர்ஷினி- 7708538606
- சென்னை பொறுப்பு கழக துறைமுகப் பணியாளர்கள் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - 2வது கடற்கரை சாலை - பாரதி - 9677297740
- லயோலா கல்லூரி பணியாளர் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - கிருத்திகா - 9791933103
- தமிழ்நாடு மின்வாரிய அலுவலர்கள் நுகர்வோர் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலை - அண்ணா சாலை - பழனிவேல் - 8825700470
- சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர் கூட்டுறவு சங்கம் - ரிப்பன் கட்டிடம் - பாலாஜி - 8973456574
- பூங்கா நகர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை - அண்ணா நகர் மேற்கு - மாலதி - 9677187170
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - திருவல்லிக்கேணி - 9003224068
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - தேனாம்பேட்டை - 95432 11768
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - கீழ்பாக்கம் - 7904585032
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - இராஜ அண்ணாமலைபுரம் - 8667073970
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - பெரியார் நகர் 9600054984 ,9940426373
- டி.யூ.சி.எஸ் லிட் - காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவு - உயர் நீதிமன்றம் -8610947315
இந்த விற்பனை நிலையங்களில் ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி ரூ.30-க்கும், ஒரு கிலோ புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ரூ.60-க்கும், துவரம் பருப்பு ரூ.130-க்கும், உளுத்தம் பருப்பு ரூ.140-க்கும், பூண்டு ரூ.240-க்கும், மல்லி(தனியா) ரூ.240-க்கும், மிளகாய் ரூ.330-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
பொதுமக்களுக்கு சன்னரக அரிசி குறைந்த விலையில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், அரிசி விலை உயர்வால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்கும் வகையிலும், தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும் பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் துறை பணியாளர்கள் தங்களது குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை மேலும் எளிதாகவும், விரைவாகவும் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக தெரிவிக்கும் வகையில் பிரத்யேக வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) எண் - 98840 00845 என்ற கூட்டுறவு துறையின் அதிகாரப்பூர்வ குறைதீர்வு எண்ணாக (Official Grievance Redressal Number) தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.