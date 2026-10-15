மறைக்கப்படுகிறதா தமிழர் நாகரீகமான ‘கீழடி’-யின் உண்மை? ஆர்டிஐ மனுக்களுக்கு இந்திய தொல்லியல் துறை முரண்பட்ட தகவல்
'அவை தங்களது பிரிவில் இல்லை' எனவும் 'தற்போது ஆய்வில் உள்ளது' எனவும் முரண்பட்ட தகவல்களை கூறி இந்தியத் தொல்லியல் துறை அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 11:59 AM IST
-By இரா. சிவக்குமார்
மதுரை: கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை தொடர்பான ஆர்.டி.ஐ மனுக்களுக்கு இந்திய தொல்லியல் துறை முரண்பட்ட தகவலை வழங்கியிருப்பது பெருத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக அபினேஷ் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
கீழடியில் 2014 முதல் 2016 வரை நடைபெற்ற அகழாய்வு தொடர்பான அறிக்கை குறித்த விமர்சன மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் உள்ளிட்ட 8 வகையான ஆவணங்களைக் கோரிய மனுக்களுக்கு, 'அவை தங்களது பிரிவில் இல்லை' எனவும் 'தற்போது ஆய்வில் உள்ளது' எனவும் முரண்பட்ட தகவல்களை கூறி இந்தியத் தொல்லியல் துறை அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது.
கீழடி 2014-2016 அகழாய்வு அறிக்கை
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள கீழடியில் கடந்த 2014 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய தொல்லியல் துறை சார்பாக அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றன. இந்த அகழாய்வின் தொல்லியல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றிய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, முதல் இரண்டு கட்ட ஆய்வறிக்கையை கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் சமர்ப்பித்தார்.
மொத்தம் 982 பக்கம் கொண்ட அந்த அறிக்கையில் கீழடியில் நிலவிய கலாச்சாரம், அங்கு விவசாயம் செய்யப்பட்ட பயிர்கள், விலங்குகள், நகர நாகரிகத்தை நோக்கி நகர்ந்த தன்மை உள்ளிட்டவை குறித்தும், 5,765 தொல்லியல் பொருட்கள் பற்றியும் விளக்கப்பட்டிருந்தது.
கி.மு. 800-500க்கு இடைப்பட்ட நகர நாகரிகம்
அது மட்டுமன்றி, கீழடி நாகரிகம் சுமார் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்பதையும் தமது அறிக்கையில் அவர் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். கி.மு. 800-500 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பழமையான நகரத் தமிழ் நாகரிகத்தின் சான்றுகளை கண்டறிந்ததாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அறிக்கை தாக்கல் செய்து ஏறக்குறைய 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னரும் கூட இந்திய தொல்லியல் துறை, கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை இதுவரை வெளியிடவில்லை. இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த அறிக்கையை 'தெளிவற்றது, முழுமையற்றது மற்றும் போதிய விளக்கமற்றது' என மதிப்பீட்டுக் குழு விமர்சித்திருந்தது. தொடர்ந்து, மீண்டும் திருத்தி எழுதி சமர்ப்பிக்குமாறு தொல்லியல் துறை அவருக்கு கடிதம் அனுப்பியது.
திருத்தம் தேவையில்லை
இதற்கு பதில் அளித்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா, "போதிய ஆதாரங்களோடும் உரிய தரவுகளோடும் அறிவியல் பூர்வமாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த அறிக்கையில் வேறு எந்த மாற்றமும் செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை" என கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் மீண்டும் இந்த அறிக்கையை மதிப்பீட்டுக் குழு திருத்தம் கோரி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு அனுப்பி இருந்தது. மேற்கண்டவாறு அதற்கும் அவர் பதில் அளித்து திருத்தம் செய்ய மறுத்து விட்டார்.
ஆர்டிஐ மனு
இந்த சூழலில், தமிழகத்தின் தொன்மையான வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் ஆய்வுகளில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள கீழடி அகழாய்வு தொடர்பாக, அதன் 2014 முதல் 2016 வரை நடைபெற்ற அகழாய்வு அறிக்கை மதிப்பீடு மற்றும் வெளியீட்டுச் செயல்முறை குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் இந்திய தொல்லியல் துறையிடம் தகவல்கள் கோரப்பட்டன.
மனுவில் கோரப்பட்ட தகவல்கள் என்ன?
சென்னையைச் சேர்ந்த அபினேஷ் ராஜ் என்பவர், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-ன் கீழ், 2014–2016 காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற கீழடி அகழாய்வு தொடர்பான அறிக்கையின் மீது விமர்சன மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள் (Critical Evaluation & Recommendation) குறித்த ஆவணங்களை வழங்கக் கோரி 2026 ஜூலை 28ஆம் தேதி விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இந்த மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கை 2025 செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டு, அதுதொடர்பான ஆவணங்களையும் அந்த விண்ணப்பத்தின் வாயிலாக கோரியிருந்தார்.
அவர் கோரியிருந்த முக்கியத் தகவல்கள் பின்வருமாறு
- கீழடி அகழாய்வு தொடர்பான முழுமையான விமர்சன மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
- அந்த மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கருத்துகள், கவனிப்புகள், பரிந்துரைகள், ஆய்வுக் குறிப்புகள் மற்றும் முடிவுகளின் நகல்கள்.
- மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தவர்கள், ஆய்வு செய்தவர்கள், ஒப்புதல் அளித்தவர்கள் அல்லது வெளியிட்ட அதிகாரிகள், குழுக்கள் மற்றும் நிபுணர்களின் பெயர், பதவி விவரங்கள்.
- மதிப்பீட்டு அறிக்கையை இறுதி செய்து வெளியிடுவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட உத்தரவு அல்லது கோப்புக் குறிப்புகளின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்கள்.
- அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தல், ஆய்வு செய்தல், திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல், ஒப்புதல் அளித்தல் மற்றும் வெளியிடுதல் தொடர்பான கடிதப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆவணங்கள்.
- இறுதி மதிப்பீட்டு அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தேதி மற்றும் அதற்கான உத்தரவு எண்.
- அறிக்கை மின்னணு அல்லது டிஜிட்டல் வடிவில் இருந்தால் அதன் நகல்.
- ஆவணங்கள் அதிகப் பக்கங்களைக் கொண்டிருந்தால், அவற்றைப் பெறுவதற்கான பக்க எண்ணிக்கை மற்றும் கூடுதல் கட்டண விவரங்கள், ஆகியவற்றையே அந்த விண்ணப்பத்தில் அபினேஷ் ராஜ் கோரியிருந்தார்.
இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் பதில்
இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் வெளியீட்டுப் பிரிவு, 2026 ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதியிட்ட கடிதத்தில், மனுதாரர் கோரியுள்ள எட்டு கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதிலை அளித்துள்ளது. அந்தப் பதிலில், 'மனுவில் கோரப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் வெளியீட்டுப் பிரிவில் இல்லை அல்லது அந்தப் பிரிவால் பராமரிக்கப்படவில்லை' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதற்கான பதில், இந்தியத் தொல்லியல் துறையின் வெளியீட்டுப் பிரிவைச் சேர்ந்த கரிமா கவுஷிக் என்பவரின் கையொப்பத்துடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மற்றொரு ஆர்டிஐ-க்கு முரண்பட்ட பதில்
தொடர்ந்து, மனுதாரர் அபினேஷ் ராஜ் ஜூலை 28ஆம் தேதி இந்திய தொல்லியல் துறையின் ஆய்வு மற்றும் அகழாய்வுப் பிரிவுக்கு மேற்கண்ட பதில்களுக்காக மீண்டும் விண்ணப்பம் செய்து இருந்தார். இதற்கு, செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதியிடப்பட்ட கடிதத்தின் வாயிலாக 'கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை தொடர்பான விமர்சன மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரைகள் குறித்த பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய ஆர்டிஜ தகவலுக்கும் அதற்குப் பிறகான ஆர்டிஐ தகவலுக்கும் முரண்பாடான பதில்களை இந்திய தொல்லியல் துறை வழங்கியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
உரிய பதில் அளிக்காதது வேதனை தருகிறது
இதுகுறித்து வரலாற்று துறை ஆய்வு மாணவரும் ஆர்டிஐ ஆர்வளருமான அபினேஷ் ராஜ்-ஐ தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மூன்றாண்டுகள் ஆகியும் கூட இதுவரை அது பொதுத்தளத்தில் வெளியிடப்படாதது மட்டுமல்ல, ஆர்டிஐ மூலம் கேட்கப்பட்ட தகவல்களுக்கும் கூட அவர்களால் நேர்மையான பதில் அளிக்க முடியவில்லை.
தொடர்ந்து பல்வேறு மனுக்களை நாங்கள் சமர்ப்பித்தும் கூட அதற்கு உரிய பதிலை இதுவரை இந்திய தொல்லியல் துறை வழங்கவில்லை என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரியது" என்றார்.
விரும்புகிற திருத்தத்தை செய்தால்
இந்திய தொல்லியல் துறையின் இக்குறிப்பிட்ட ஆர்டிஐ மனுக்களின் முரண்பட்ட தகவல்கள் குறித்து மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் சாந்தலிங்கத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "மத்திய அரசு அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் கொடுத்த அறிக்கையில், அவர்கள் விரும்புகின்ற மாதிரியான திருத்தத்தை செய்து கொடுத்தால் உடனடியாக அதனை ஏற்றுக் கொண்டு வெளியிடும்" என்றார்.
சிந்து - சரஸ்வதி நாகரிகம் எனும் மாய்மாலம்
தொடர்ந்து பேதிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிலேயே தொடங்கியது. அதற்கு முற்பட்ட தமிழர்களுக்கு எழுத்தறிவு கிடையாது என்பதைத்தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். இதை மறைந்த தொல்லியல் அறிஞர்கள் ஐராவதம் மகாதேவன் மற்றும் நாகசாமி ஆகியோரும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறனர்.
அவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மாறாக, அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் ஆய்வு இருக்கின்ற காரணத்தால், எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும், மத்திய அரசு அவருடைய அறிக்கையை வெளியிடாது. இந்த அறிக்கையை அவர்கள் வெளியிட்டு விட்டால், இதுவரை கட்டமைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சிந்து - சரஸ்வதி நாகரிகம் என்ற மாய்மால கட்டுக் கதைகள் பொருளற்றதாகிவிடும். எனவே அதற்காகவே கீழடி அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு மறுப்பார்கள் அல்லது ஏதேனும் சாக்குப் போக்குகள் சொல்லி காலத்தை கடத்துவார்களே தவிர அறிக்கையை வெளியிட மாட்டார்கள்" என்றார்.