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வேளாண் திட்டங்களை செயல்படுத்த நீர் ஆதாரங்கள் எங்கே? தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் கேள்வி

இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவதற்குள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்த பயிர்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்திட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் சு.பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்தார்.

சு.பழனிசாமி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்
சு.பழனிசாமி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 9:05 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தாலும் அதனை செயல்படுத்துவதற்கான நீர் ஆதாரத் திட்டங்கள் எங்கே என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் சு.பழனிச்சாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவையில் வேளாண் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பட்ஜெட் குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் சு.பழனிசாமி, கருத்துகளை செய்கியாளர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இந்த வேளாண் பட்ஜெட், விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரியவில்லை. அதற்குக் காரணம், தேர்தலின்போது முதலமைச்சர் அளித்த வாக்குறுதியான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி பற்றிய அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.

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பாண்டியாறு-புன்னம்புழா ஆறு திட்டம், ஆனைமலை - நல்லாறு திட்டம் ஆகிவயற்றை கொங்கு பகுதி விவசாயிகள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், அதுகுறித்த அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.

விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் சு.பழனிச்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

விவசாயிகளிடம் கலந்தாலோசிக்காமல் அதிகாரிகளாகவே அறைக்குள் அமர்ந்து கொண்டு அறிக்கைகள் தயார் செய்து அமைச்சரை வைத்து வாசிக்க வைத்துள்ளனர். அமைச்சர் கவிதை பாடியதைத்தான் கேட்டோம். விவசாயிகளாகிய நாங்கள் கூறியதை கூட கேட்கவில்லை; தேர்தல் வாக்குறுதியாக கூறியதை தான் கேட்கிறோம்.

தண்ணீர் இல்லாமல் எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த முடியாது. நீரை உருவாக்குவதற்கும் அதனை பாதுகாப்பதற்கும் உகந்த திட்டங்களை முதலில் வகுக்க வேண்டும். இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவதற்குள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்த பயிர்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்திட வேண்டும்.

பட்ஜெட்டில் தென்னை விவசாயத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கள் இறக்குவது அரசின் கொள்கை முடிவிலும், வருவாயிலும் உள்ளது. தேங்காய் எண்ணெய்யை ரேஷன் கடைகளில் வழங்கினால் தென்னை விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றார்.

பட்டு வளர்ச்சி குறித்தும், திராட்சை குறித்தும் ஒரு வார்த்தை கூட பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை. காட்டுப்பன்றியால் ஏற்படும் சேதத்தை தடுக்க ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.7 கோடி நிதி என்பது மிகவும் குறைவு.

நெல் மூட்டைகளை பாதுகாக்க தார்ப்பாய்கள் வழங்கப்படுவது, பழைய குருடி கதவ திறடி என்பது போல்தான் உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் காவிரி-குண்டாறு, ஆனைமலை நல்லாறு, பாண்டியாறு - புன்னம்புழா ஆறு ஆகியவை குறித்து அமைச்சர் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. இதுபற்றி அமைச்சருக்கு தெரியவில்லை என்றால் விவசாயிகள் நாங்கள் கூறுகிறோம். எங்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துங்கள்.

விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு விருதுகளை அள்ளித் தருவது மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் அந்த விருதுகளை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் உயிருடன் இருக்க வேண்டும். விளைநிலங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். விளை நிலங்களும் விவசாயிகளும் இல்லாமல் அந்த விருதுகளை யார் வாங்குவார்?

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மானாவாரி விவசாயத்திற்கு புளியமரத்தை நடலாம். ஆனால் தண்ணீர் வேண்டும் அல்லவா? என்றார். திட்டங்கள் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அதற்கான நீர் ஆதாரங்கள் எங்கே உள்ளது? வறண்ட குளங்களை, நீர் ஆதாரங்களை மீட்டெடுக்க எத்தகைய திட்டங்கள் உள்ளன? நீர் ஆதாரத் திட்டங்கள் இருந்தால்தான் அனைத்தும் சாத்தியமாகும்.

ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பட்ஜெட், பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் படிப்பதற்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதனை நடைமுறைப்படுத்தினால் வரவேற்போம். ஆனால் தற்போதைக்கு நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த பயிர் கடன் தள்ளுபடி இல்லை என்பது வருத்தத்தையும் வேதனையையும் கொடுத்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

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