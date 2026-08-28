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மகளிருக்கு ரூ.2,500 எப்போது வழங்கப்படும்? அமைச்சர் மரிய வில்சன் விளக்கம்

சட்டப்பேரவை நேரலை நிகழ்வுகளை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர் என்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் மரிய வில்சன்
அமைச்சர் மரிய வில்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 6:40 PM IST

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மயிலாடுதுறை: ஜிஎஸ்டி, பத்திரப்பதிவுத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைக் கொண்டு தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ.2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகை மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் வரும் ஆக.29ஆம் தேதி கொடியேற்றதுடன் விழா தொடங்கவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நடைப்பயணமாக சாரை சாரையாக வேளாங்கண்ணிக்கு சென்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அந்த வகையில், தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், வேளாங்கண்ணிக்கு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். ஆண்டுதோறும் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்திற்கு நடைப்பயணம் மேற்கொள்வதை அமைச்சர் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.

தமது பயணத்தின் நடுவே மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுத்துறைகளில் அதிகளவில் லஞ்சம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதை மக்கள் வரவேற்றுள்ளனர். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நேரடி காட்சிகள் ஒளிபரப்பு செய்வத பொதுமக்கள், சிறுவர்கள், குழந்தைகள் அதிக ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர். பட்ஜெட் நன்றாக உள்ளது என்றும் மக்கள் கூறுகின்றனர். பள்ளிக்கல்வித் துறையில் கடந்த காலங்களில் லஞ்சம் பெற்று உரிமம் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் நான் சாட்சி ஆக உள்ளேன் என்றே கூறியிருக்கிறேன்.

ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூபாய் 2,500 மகளிருக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்பதை தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்திருந்தது. இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஜிஎஸ்டி, பத்திரப்பதிவுத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் மூலம் வருவாய் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் வரக்கூடிய வருவாயை கொண்டு மகளிருக்கு ரூபாய் 2,500 வழங்கப்படும். கடந்த திமுக ஆட்சியில் ரூபாய் 1,000, 28 மாதங்கள் கழித்துதான் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதேபோல் நாங்களும் வழங்குவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் மரியவில்சன் விளக்கம்
VELANKANNI YATRA
WOMENS FUNDS
TVK MANIFESTO
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