தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்
இருமொழிக் கொள்கை தான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு, அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 3:26 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (மே 25) தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வாயிலாக தேர்வு செய்யப்பட்ட 6 தையல் ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்
இந்த நிகழ்வின் போது பள்ளிக்கல்வித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்தர மோகன், பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் முனைவர் கண்ணப்பன், தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் முனைவர் நரேஷ், இணை இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) இராமசாமி மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "போக்சோ வழக்குகள் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வை மேலும் தீவிரப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் பாடத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 1,050 மணி நேரம் தற்போது 950 மணி நேரமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவ, மாணவிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டே அனைத்து முடிவுகளும் எடுக்கப்படுகிறது. அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறை வசதி, குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் சரியாக உள்ளதா? என்பது குறித்தும், மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் காலணிகள் உள்ளிட்டவைக் குறித்தும் கண்காணிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது.
மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் ஆகிய மூன்று பேரின் நலன்களையும் கருத்தில் கொண்டுதான் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயல்படுகிறது. காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவுத் திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும். அத்துடன், இந்த திட்டங்கள் மேம்படுத்தப்படும். நேர்மையான நிர்வாகத்தை உருவாக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் பதிவுச் செய்யப்பட்டு, நிர்வாக மற்றும் நீதிமன்ற தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பள்ளிக்கல்வித்துறையில் அறிவியல் சிந்தனை, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படும். பள்ளி வளாகங்களில் சாதி மற்றும் மத அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளுக்கு இடமில்லை. இருமொழிக் கொள்கை எங்களுடைய டி.என்.ஏ. அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்திடம் அறிக்கை கோரப்பட்டுள்ளது. வெப்ப அலை நீடிக்குமா? அல்லது மழைக்காலம் தொடங்குமா? என்பது குறித்து முழுமையான தகவல்கள் கிடைத்தவுடன் முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்து பள்ளித் திறப்பு தேதி அறிவிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.