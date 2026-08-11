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கிருஷ்ணகிரிக்கு விமான நிலையம் எப்போது? பேரவையில் அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில்

ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் தவறான தகவல்களை தெரிவிக்கக் கூடாது என அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்தார்.

பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் கீர்த்தனா
பேரவையில் உரையாற்றும் அமைச்சர் கீர்த்தனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 9:36 PM IST

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சென்னை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு விமான நிலையம் எப்போது வரும் என வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாசன் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்துள்ளார்.

சட்டபேரவையில் இன்று நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாசன், "கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விமான நிலையம் அமைக்கப்படாவிட்டால், மாவட்டத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிப் பணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் தொழிலை முடக்கவும், இங்குள்ள தொழிலை ஆந்திரா பக்கம் திருப்பவும், அம்மாநிலத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என கூறினார்.

அதேபோல், "கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தரப்பிலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விமான நிலையம் வராமல் தடுப்பதற்காக, அவர்கள் பகுதியில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான கூடுதல் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு இரு மாநிலங்களும் தங்கள் பகுதிகளில் விமான நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு விமான நிலையம் கிடைக்காமல் போகும். இது எதிர்காலத்தில் மாவட்டத்தின் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்" என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் தொழில் வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு, விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்" எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

இதற்கு பதிலளித்து பேசிய தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, "ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் தவறான தகவல்களை தெரிவிக்கக் கூடாது" என தெரிவித்தார்.

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இதற்கு பதிலளித்த எம்எல்ஏ சீனிவாசன், "எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையிலேயே அந்த விவரங்களை அவையில் தெரிவித்தேன்" என்றார்.

இதைத்தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர் ஜேசிடி பிராபகர், "சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவருக்கு வந்த தகவலை கூறியுள்ளார். அமைச்சர் ஆதாரங்களை காட்டித்தான் பேச வேண்டும்" என கூறிய பின் இந்த விவாதம் முடிவுற்றது.

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