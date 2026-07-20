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போக்சோ வழக்குகளில் குழந்தைகளுக்கு நீதி கிடைப்பது எப்போது? - மதுரையில் மட்டும் 742 வழக்குகள் தேக்கம்

போக்சோ சட்டத்தின் நோக்கமே, பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு விரைவாக நீதி வழங்குவதாகும். ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகள் பல ஆண்டுகள் நிலுவையில் இருப்பதால் அதன் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

போக்சோ வழக்குகளில் குழந்தைகளுக்கு நீதி கிடைப்பது எப்போது?
போக்சோ வழக்குகளில் குழந்தைகளுக்கு நீதி கிடைப்பது எப்போது? (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 9:08 PM IST

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by- இரா.சிவக்குமார்

"தாமதிக்கப்பட்ட நீதி, மறுக்கப்பட்ட நீதி" என்பார்கள்.

அதாவது, ஒரு வழக்கில் மிக தாமதமாக நீதி கிடைப்பது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி மறுப்பதற்கு சமமானதாகும் என்பார்கள். இந்த கூற்றுக்கேற்ப, மதுரை மாவட்டத்தில் போக்சோ வழக்குகளில், மருத்துவ அறிக்கை முதல் டிஎன்ஏ பரிசோதனை வரை தொடரும் தாமதங்களால், பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நீதி கிடைப்பது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அதுகுறித்து பேசுகிறது இந்த சிறப்பு கட்டுரை.

சமூக அவமானம்
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றம் என்பது நாகரிக சமுதாயத்தின் அவமானமாகும். இந்த குற்றங்கள், அமைதியான குடும்பத்தின் வாழ்க்கையை சிதைத்து அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவை. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சட்டம் வழங்க வேண்டிய பாதுகாப்பும், விரைவான நீதியும் சரியான நேரத்தில் கிடைக்காமல் பல வழக்குகள் ஆண்டுக்கணக்கில் காவல்துறை விசாரணையிலும் நீதிமன்றங்களிலும் நிலுவையில் கிடப்பது கவலை அளிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரை மாவட்ட காவல் துறையின் 31.05.2026 தேதியிட்ட நிலவர அறிக்கையை ஆய்வு செய்தபோது, குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை மட்டுமல்ல, நீதி கிடைக்கும் வேகமும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

புள்ளிவிவரங்கள் வெளிப்படுத்தும் உண்மை

கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு முதல் 31-05-2026 வரை, மதுரை மாவட்டத்தில் 1,421 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவற்றில் 608 வழக்குகள் மட்டுமே முடிவடைந்துள்ளன. 774 வழக்குகள் இன்னும் நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளன. 39 வழக்குகள் காவல் துறை விசாரணையிலேயே உள்ளன.

அதாவது, பதிவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு 10 வழக்குகளில் சுமார் 5 முதல் 6 வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த எண்ணிக்கை, வழக்குகளை பதிவு செய்வது மட்டுமே போதாது; அவை விரைவாக முடிவடைவதும் முக்கியம் என்பதை நினைவூட்டுகின்றன.

2013-இல் 15 வழக்குகள் 2024-இல் 185

போக்சோ சட்டம் அமலுக்கு வந்த தொடக்க ஆண்டுகளில் மதுரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் குறைவாகவே இருந்தன.ஆனால் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

2013-இல் – 15 வழக்குகள்,

2014 – 45
2015 – 56
2016 – 54
2017 – 67
2018 – 82
2019 – 67
2020 – 132
2021 – 124
2022 – 183
2023 – 158
2024 – 185
2025 – 164

2020-க்குப் பிறகு இந்த எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்துள்ளதை மேற்குறிப்பிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.2026-ல் மே மாதம் வரை மட்டும் 89 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

எந்த வகை குற்றங்கள் அதிகம்?

மதுரை மாவட்டத்தில் 2022 முதல் 2026 வரை, 614 ஊடுருவும் பாலியல் வன்கொடுமை (Penetrative Sexual Assault) வழக்குகளும், 165 ஊடுருவல் அல்லாத பாலியல் குற்ற வழக்குகளும் பதிவாகி உள்ளன. அதாவது, ஒவ்வொரு 4 போக்சோ வழக்குகளில், 3-க்கும் அதிகமானவை மிகக்கடுமையான பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களாக உள்ளன.

நீதிமன்றங்களின் மீது அதிகரிக்கும் அழுத்தம்

மதுரை மாவட்டத்தில் நீதிமன்றங்களில் 774 போக்சோ வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால், சாட்சிகளை மீண்டும் மீண்டும் ஆஜர்படுத்த வேண்டிய நிலை, பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பலமுறை நீதிமன்றத்திற்கு வர வேண்டிய கட்டாயம், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார மற்றும் மன அழுத்தம், சாட்சிகளின் நினைவாற்றல் மற்றும் ஆதாரங்களின் தரத்தில் காலப்போக்கில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் போன்ற பல சவால்கள் உருவாகின்றன.

ஏன் தாமதமாகிறது?

2026-இல் காவல் துறை விசாரணையில் உள்ள 39 வழக்குகளின் காரணங்களை ஆய்வு செய்தபோது, பல்வேறு நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப தாமதங்கள் தென்படுகின்றன.

மருத்துவ அறிக்கைகள் வராதது; மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகள் தாமதமாவது; டிஎன்ஏ பரிசோதனை முடிவுகள் கிடைக்காதது; RFSL (தடயவியல் ஆய்வகம்) அறிக்கைகள் நிலுவையில் இருப்பது; பள்ளிச் சான்றிதழ்கள் கிடைக்காததால் வயதை உறுதி செய்ய முடியாதது; புதிய சட்டமான பி.என்.எஸ்.எஸ். பிரிவு 183-ன் கீழ் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்படாதது; குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படாதது; குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்படாதது ஆகியவை இவ்வழக்குகளின் தாமதத்திற்கு முக்கியமான காரணங்களாக இருப்பதாக சட்ட வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இவற்றில் பெரும்பாலானவை, காவல் துறை, மருத்துவத் துறை, தடயவியல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் பிற துறைகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பைச் சார்ந்தவை.

மதுரை மாநகரமும் வேறுபட்டதல்ல

மதுரை மாநகரில் 2013 முதல் 2026 மே மாதம் வரை, 1,062 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 385 வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன. 73 வழக்குகளில் மட்டுமே குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. 310 வழக்குகளில் விடுதலை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கையானது, குற்றத்தை நிரூபிக்கத் தேவையான ஆதாரங்கள், சாட்சிகள், வழக்கு நடத்தும் முறையில் இன்னும் மேம்பாடு போன்றவை தேவைப்படுவதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

புள்ளி விவரங்கள் கூறும் மூன்று முக்கிய உண்மைகள்

1. பதிவாகும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது நல்ல அறிகுறியா?

வழக்குகள் அதிகரிப்பது, குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதையே காட்டுகிறது. அதே நேரத்தில், முன்பு வெளிவராத சம்பவங்கள் தற்போது அதிகமாக புகாராகப் பதிவு செய்யப்படுவதையும் அவை எதிரொலிக்கின்றன. மேற்கண்ட இரு காரணங்களும் சேர்ந்து இருக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

2. நீதி தாமதமானால்?

போக்சோ சட்டத்தின் நோக்கமே, பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு விரைவான நீதி வழங்குவதாகும். ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகள் பல ஆண்டுகள் நிலுவையில் இருப்பதால், அதன் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறுகிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

3. விசாரணை மட்டுமல்ல, ஒருங்கிணைப்பும் அவசியம்

ஒரு போக்சோ வழக்கில் காவல்துறை மட்டுமல்ல; மருத்துவர்கள், தடயவியல் நிபுணர்கள், நீதித்துறை, குழந்தைகள் நல அமைப்புகள், பள்ளிகள் ஆகியவை இணைந்து செயல்பட வேண்டியுள்ளது. எந்த ஒரு கட்டத்திலும் ஏற்படும் தாமதம், முழு வழக்கின் முன்னேற்றத்தையும் பாதிக்கிறது.

வல்லுநர்கள் கவனிக்க வேண்டிய கேள்விகள்

இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் பதிலளிக்க வேண்டியுள்ளது. அதாவது, மாவட்டத்தில் போக்சோ வழக்குகளின் சராசரி விசாரணைக் காலம் எவ்வளவு? மருத்துவ அறிக்கைகள் வழங்க எவ்வளவு காலம் ஆகிறது? தடயவியல் மற்றும் டிஎன்ஏ பரிசோதனைகளில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன?

ஒவ்வொரு சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றத்திலும் நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை என்ன?
விடுவிப்பு விகிதம் அதிகமாக இருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன? குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட வழக்குகளில் பொதுவாக எந்த ஆதாரங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன? போன்ற கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிய வேண்டும்.

செயல்திட்டங்கள்:

குழந்தைகளுக்கு விரைவான நீதி கிடைக்க, பின்வரும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டும்:

போக்சோ வழக்குகளுக்கான தனிப்பட்ட காலக்கெடுவுடன் கூடிய கண்காணிப்பு முறைகள். மருத்துவ மற்றும் தடயவியல் அறிக்கைகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவில் வழங்கும் நடைமுறை, தடயவியல் ஆய்வகங்களின் திறன் மற்றும் மனிதவளத்தை அதிகரித்தல். விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு தொடர்ச்சியான சிறப்புப் பயிற்சி.
பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான உளவியல் ஆலோசனை மற்றும் சாட்சி பாதுகாப்பு அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல், நிலுவை வழக்குகளை விரைவாக விசாரிக்க கூடுதல் சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் நியமித்தல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைந்த முறையில் மதுரை மாவட்ட காவல் துறை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

செல்வ கோமதி, பெண்கள், குழந்தைகள் உரிமை செயல்பாட்டாளர்
செல்வ கோமதி - பெண்கள், குழந்தைகள் உரிமை செயல்பாட்டாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விரைவான நீதி கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

இதுகுறித்து பெண்கள், குழந்தைகள் உரிமை செயல்பாட்டாளரும், சோகோ மனித உரிமை அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநருமான வழக்கறிஞர் செல்வ கோமதி நம்மிடம் கூறுகையில், "கடந்த 2012-இல் கொண்டு வரப்பட்ட போக்சோ சட்டம், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமையை தடுப்பதை நோக்கம் கொண்டது.

பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு விரைவான நீதி கிடைக்க வேண்டும்; குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்; குழந்தைகளின் நலன் முக்கிய நோக்கமாக கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படை.

மதுரை மாவட்ட காவல் துறையில் போக்சோ தொடர்பான தரவுகளைப் பார்க்கும்போது, கடந்த 2022-இல் இருந்து 2026 மே மாதம் வரை 779 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு மே மாதம் வரை 89 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த தரவுகளை வைத்து பார்க்கும்போது சமூகத்தில் குழந்தைகள் மீதான பாதுகாப்பு, பாலியல் வன்முறை தடுப்பு இன்னும் தீவிரபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று தெரிகிறது. இதனை வெறும் எண்ணிக்கையாகவோ அல்லது தரவுகளாகவோ மட்டுமே பார்க்கக் கூடாது. இதற்குப் பின்னால், ஒவ்வொரு குழந்தையின் வலி, வேதனை, அவர்தம் வாழ்க்கை, அந்த குடும்பம் எதிர்கொள்ளும் வலி ஆகியவற்றோடு சமூகத்தின் பொறுப்பு என்ன என்பதையும் இந்த தரவுகள் காட்டுகின்றன.

துறைகளுக்கிடையே ஒருங்கிணைப்பு

போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை மட்டுமின்றி அவர்களின் குடும்பம், தங்களுக்கான நீதி கிடைப்பதற்கு நீண்ட வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும். இந்த தாமதத்திற்கு காவல் துறை மட்டுமன்றி மருத்துவத் துறை, கல்வித் துறை, சமூக நலத்துறை, தடயவியல் துறை, நீதிமன்றங்கள், அரசு வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரின் கூட்டுப்பொறுப்பு மிக முக்கியமானது.

நிதி ஆதாரங்கள்

தற்போதைய தமிழக அரசு சிங்கப்பெண் காவலர் படையை உருவாக்கி இருந்தாலும் அது மட்டுமே போதுமானது அல்ல. அனைத்து நிலையிலும் மனித உரிமை கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வேண்டும். போக்சோ போன்ற தடுப்புச் சட்டங்களை உருவாக்குவது மட்டுமின்றி அதற்கென்று போதுமான நிதி ஆதாரங்களும் அவசியம். அச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கத்தை அடைவதற்கான நிதி ஆதாரம் வேண்டும். வலுவான சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும். நீதிமன்றம் காவல்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

சமூக ஊடக விழிப்புணர்வு

அவர் மேலும் கூறுகையில், "பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு முறையான உளவியல் ஆலோசனைகள், மறுவாழ்வு அவசியம். மீண்டும் கல்விக் கூடங்களுக்கு சென்று தங்களது கல்வியை தடையின்றி மன அழுத்தமின்றி தொடர்வதற்கான நடைமுறைகள் வேண்டும். அதேபோன்று பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், காவல்துறையினர் ஆகியோருக்கு குறிப்பிட்ட சட்டம் குறித்த போதுமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அதேபோன்று பாதுகாப்பான, பாதுகாப்பற்ற தொடுகைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு குழந்தைகளுக்கு மிக மிக அவசியம். அதேபோன்று சமூக ஊடகங்களை கையாளுவது குறித்த ஆழமான விழிப்புணர்வை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதும் இந்த சூழலில் மிக முக்கியம்" என்கிறார்.

உண்மையான வெற்றி

எண்கள் வெறும் புள்ளிவிவரங்கள் அல்ல; ஒவ்வொரு எண்ணுக்குப் பின்னாலும் ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கை, ஒரு குடும்பத்தின் வேதனை, நீதிக்காக காத்திருக்கும் ஒரு சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
மதுரை மாவட்டத்தின் இந்த புள்ளிவிவரங்கள், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் அமைப்பு செயல்பட்டு வருவதை காட்டினாலும், விரைவான விசாரணை, துரிதமான குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல், தடயவியல் ஆய்வகங்களின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் நீதிமன்றங்களில் உள்ள வழக்குகளின் நிலுவையைக் குறைக்கும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்துகின்றன.
குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களில் "நீதி கிடைப்பது" மட்டுமல்ல, "குறித்த காலத்துக்குள் நீதி கிடைப்பது" என்பதே போக்சோ சட்டத்தின் உண்மையான வெற்றியாக இருக்கும்.

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