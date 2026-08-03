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கர்நாடகாவில் திறந்து விடப்பட்ட காவிரி நீர் தமிழக எல்லைக்கு எப்போது வரும்?

கபினி அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்னும் கர்நாடக மாநிலம் கொள்ளேகால் பகுதிக்கு வந்தடையவில்லை.

தண்ணீர் இன்றி காணப்படும் ஒகேனக்கல்
தண்ணீர் இன்றி காணப்படும் ஒகேனக்கல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 1:53 PM IST

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தர்மபுரி: கர்நாடகாவில் திறந்து விடப்பட்ட காவிரி நீர் இன்று இரவு தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவை வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டிற்கான தென்மேற்கு பருவமழை சரிவர பெய்யாததால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவிரி ஆற்றுபடுகை வறண்டு காணப்படுகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கு திறக்க வேண்டிய நீரை, கர்நாடக அரசு திறக்க மறுத்ததால் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகினர். இதனால், மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தும் குறைந்தது.

காவிரி நீர் திறப்பு

அதே சமயம் குடிநீர்த் தேவைக்கு அதிகளவு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வந்ததால், அணையின் நீர்மட்டமும் வேகமாக குறைந்து வந்தது. இதுபோன்ற சூழலில், தமிழ்நாட்டிற்கு 15 நாட்களுக்கு விநாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் தண்ணீரை திறக்க கர்நாடகா அரசுக்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவால், கர்நாடகா தமிழக எல்லையில் போராட்டம் வெடித்து பதற்றம் நிலவியது.

ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத சூழலில் கர்நாடகா-கேரளாவில் கனமழை தீவிரமடைந்து, அங்குள்ள அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. குறிப்பாக, கபினி அணை நிரம்பும் தருவாயில் உள்ளதால், அணையின் பாதுகாப்பை கருதி கர்நாடகா அரசு காவிரி ஆற்றில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு சுமார் 25 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீரைத் திறந்து விட்டுள்ளது.

ஆடிப்பெருக்கு விழா
வறண்ட காவிரி கரையில் ஆடிப்பெருக்கு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிலிகுண்டுலுக்கு எப்போது வரும்?

இன்று 12 மணி நிலவரப்படி, கபினி அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்னும் கர்நாடக மாநிலம் கொள்ளேகால் பகுதிக்கு வந்தடையவில்லை. இதனால், தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதிக்கு இன்று இரவு அல்லது நாளை காலை காவிரி நீர் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 3 தினங்களாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீர்வரத்து 500 கன அடியாக உள்ளது. சென்ற ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் 43 ஆயிரம் கனஅடி ஆகவும், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 16,000 கனஅடி ஆகவும் நீர் வரத்து இருந்துள்ளது. ஆனால், இந்த ஆண்டு 500 கனஅடியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

களையிழந்த ஆடிப்பெருக்கு விழா

தருமபுரி மாவட்ட மக்கள் கொண்டாடும் முக்கியமான விழாக்களில் ஒன்று ஆடி 18. இந்த ஆடிப்பெருக்கு நாளில், ஒகேனக்கல் பகுதியில் நீர்வரத்து குறைவாக வருவதன் காரணமாக, சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையும் வெகுவாக குறைந்துள்ளது.

ஆடிப்பெருக்கு விழா வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

வழக்கமாக ஆடி 18-ல், ஒகேனக்கல் பகுதி முழுவதும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் தருமபுரி மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் புனித நீராட வருகை தருவார்கள். இதனால், அங்கு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும். இந்தாண்டு தண்ணீர் வரத்து குறைவாக உள்ளதால், மக்கள் கூட்டமும் குறைந்து ஆடிப்பெருக்கு விழாவும் களையிழந்து காணப்படுகிறது.

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தண்ணீர் வரத்து இன்றி ஒகேனக்கல் பகுதி வெறும் பாறைகளாக காட்சி தருகிறது. இந்த நிலையில், மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஆற்றங்கரைகளில் செயற்கை குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

TAGGED:

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