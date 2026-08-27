ஆணவ படுகொலை தடுப்பு சட்டம் இயற்றுவது எப்போது? அமைச்சர் வன்னி அரசு பதில்
பொதுமக்களிடம் இருந்து கருத்துக்களை சேகரித்து உரிய பரிந்துரைகளை வழங்க ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசர் கே.என்.பாஷா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : August 27, 2026 at 9:56 PM IST
சென்னை: ஆணவப் படுகொலை தடுப்பு சட்டம் இயற்றுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் நிலை என்னவென்று எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. எட்டாவது நாளான இன்று கேள்வி - பதில் நேரத்துடன் அவை தொடங்கியது.
அப்போது, ஆணவ படுகொலை தடுப்பு சட்டம் இயற்றுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் நிலை என்ன? என எதிர்க்கட்சியினர் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "ஆணவ படுகொலை தொடர்பாக இந்த அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டி அனைவரிடமும் இணக்கமான சூழலை உருவாக்க தமிழ்நாடு அரசு முயன்று வருகிறது. இருப்பினும், சாதிய எண்ணத்தில் தனது சொந்த குழந்தைகளை ஆணவ படுகொலை செய்யும் செயலும் சமூகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
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சமூகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் ஆணவ படுகொலையை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்றும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் அரசியல் கட்சிகள், சட்ட வல்லுநர்கள், சமூக நல ஆர்வலர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் இருந்து கருத்துக்களை சேகரித்து உரிய பரிந்துரைகளை வழங்க ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசர் கே.என்.பாஷா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அரசாணை எண் 567 படி முந்தைய அரசால் அமைக்கப்பட்ட இந்த குழு தற்போது அரசியல் பிரதிநிதிகள், பொதுமக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டு விரைவில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ளது.
மேலும், இக்குழுவிற்கு ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. கே.என்.பாஷாவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த காலம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட காலத்துக்குள் அரசியல் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து, குழுவின் பரிந்துரை பெறப்பட்ட உடன் ஆணவ படுகொலைகளை தடுத்து நிறுத்த சிறப்பு சட்டம் இயற்றப்படும்" என கூறினார்.