ETV Bharat / state

பொறியியல் கலந்தாய்வு எப்போது? அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தகவல்

தவெக அரசு மாநில உரிமைகளை எந்த காலத்திலும் விட்டுக்கொடுக்காது என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேட்டி
உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 5:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்புக்கான கலந்தாய்வு தேதி வரும் ஜூன் 29ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள கல்லூரி கல்வி ஆணையரகத்தில் அரசு பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் மாணவர்களின் சேர்க்கை குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் இன்று (ஜூன் 1) நடைபெற்றது.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி படிப்பதற்கு கட்டாயம் வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். பொறியியல் கலந்தாய்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பு வரும் ஜூன் 29- ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.

நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று குறுகிய காலம் தான் ஆகியிருக்கிறது; முதலமைச்சருடன் கலந்தாலோசித்து வெகு விரைவில் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் நடைபெறும். இரண்டு நாட்களில் முதலமைச்சரைச் சந்திக்கப் போகிறேன். இது குறித்து விவாதிக்கப் போகிறேன்.

கல்லூரிகளில் சீட்டுக்காக பணம் வாங்குவது இனி நடக்காது. உயர்கல்வித்துறை வெளிப்படையான துறையாக செயல்படும், லஞ்சம் இல்லாத துறையாக செயல்படும், அந்த நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன்; வேலைவாய்ப்பு விஷயத்தில் எங்கள் அரசு ராக்கெட் வேகத்தில் கவனம் செலுத்தும். எங்களுக்கென்று புதிய திட்டங்கள் நிறைய உள்ளன. அவற்றை செயல்படுத்துவோம். கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு கலை கல்லூரிகளில் சேர 2,33,417 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். 2026- ஆம் ஆண்டு 2,31,274 விண்ணப்பங்கள் பதிவாகியிருந்தன.

இதையும் படிங்க: தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு அமல்

உயர்கல்வித்துறை எடுக்கும் முடிவுகள், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சாதகமாகவும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் சாதகமாகவும் இருக்கும். மாநில உரிமைகளை எந்த காலத்திலும் இந்த அரசு விட்டுக்கொடுக்காது. அதுமட்டுமின்றி, மாநில சுயாட்சி என்பது எங்கள் முதலமைச்சருக்கு முக்கியமானது. தமிழ்நாடு தலைநிமிர்ந்து இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்க வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 5ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், சான்றிதழ்களை வரும் ஜூன் 06- ஆம் தேதி வரை பதிவேற்றலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ENGINEERING COLLEGE
TAMIL NADU
MINISTER VISWANATHAN
STUDENTS
ENGINEERING COUNSELLING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.