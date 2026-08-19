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தமிழ்நாடு முழுவதும் போலீஸ் மீது புகாரளிக்க கைபேசி எண்கள் அறிவிப்பு

வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் ஊழலற்ற காவல்துறையை உறுதிசெய்வதற்கு பொதுமக்கள் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி தங்களது முழுமையான ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் வழங்குமாறு தமிழ்நாடு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தமிழக டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால்
தமிழக டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 10:06 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்கள், மாநகரங்களிலும் போலீசார் மீது internal vigilance cells-இல் புகார் அளிக்க கைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் நேர்மை, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவின்படி உள் கண்காணிப்புப் பிரிவுகள் (internal vigilance cells) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியதாவது, காவல்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் காவல் ஆளிநர்களுக்கு எதிரான ஊழல், முறைகேடு, அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பிற ஒழுங்கீனமான செயல்களைத் தடுப்பது, கண்காணிப்பது மற்றும் அது தொடர்பான புகார்களை விசாரணை செய்வது, உள் கண்காணிப்பு பிரிவுகளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இதுபோன்ற புகார்களை பொதுமக்கள் எளிதில் தெரிவிக்கும் வகையில், மாவட்டம் மற்றும் மாநகரம் வாரியாக உள்நாட்டு கண்காணிப்புப் பிரிவுகளுக்கான கைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, சென்னை மாநகரம் 7871723000, தாம்பரம் மாநகரம் 6374514428, ஆவடி மாநகரம் 9840018110, சேலம் மாநகரம் 9626207262, திருப்பூர் மாநகரம் 8438761616, திருச்சி மாநகரம் 7871202100, மதுரை மாநகரம் 8300021100, கோயம்புத்தூர் மாநகரம் 8148919100, திருநெல்வேலி மாநகரம் 9952540100 ஆகிய எண்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.

காஞ்சிபுரம் 9940031700, செங்கல்பட்டு 9500779100, திருவள்ளூர் 9498181359, விழுப்புரம் 9944889161, கள்ளக்குறிச்சி 8870353799, கடலூர் 9677700551, வேலூர் 8807258532, ராணிப்பேட்டை 7305877732, திருப்பத்தூர் 9600903373, திருவண்ணாமலை 7695878100, திருச்சி 7448878100 ஆகிய எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

புதுக்கோட்டை 9500550543, கரூர் 8807709299, பெரம்பலூர் 8903631122, அரியலூர் 7904932100, தஞ்சாவூருக்கு 9840438678, திருவாரூர் 9944336551, நாகப்பட்டினம் 9489901106, மயிலாடுதுறை 9087755100, கோயம்புத்தூர் 7540083100, ஈரோடு 9655220100, திருப்பூர் 9042227100, நீலகிரி 9789800100 ஆகிய மாவட்டத்திற்கு இந்த எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

சேலம் 9629390203, நாமக்கல் 9566637105, தருமபுரி 7604904492, கிருஷ்ணகிரி 9025552100, மதுரை 9003719004, விருதுநகர் 9600975100, திண்டுக்கல் 7904300491, தேனி 9626207262, ராமநாதபுரம் 7904114100, சிவகங்கை 7598788108, திருநெல்வேலி 9498101740, தென்காசிக்கு 9385678039, தூத்துக்குடி 9489929270, கன்னியாகுமரி 7358776100 ஆகிய எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

காவல்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் காவல் ஆளிநர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஊழல், முறைகேடு, அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பிற ஒழுங்கீனமான செயல்கள் தொடர்பான புகார்களை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டம் அல்லது மாநகரத்தின் உள் கண்காணிப்புப் பிரிவுக்கு இந்த எண்கள் மூலம் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.

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வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் ஊழலற்ற காவல்துறையை உறுதிசெய்வதற்கு பொதுமக்கள் இந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி தங்களது முழுமையான ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் வழங்குமாறு தமிழ்நாடு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

புகார்தாரர்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், அவர்களது அடையாளங்கள் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புகார் அளித்ததற்காக எந்தவொரு புகார்தாரரும் துன்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல் அல்லது பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படமாட்டார்கள். பெறப்படும் அனைத்து புகார்களும் நியாயமான முறையிலும், பாரபட்சமின்றியும், உரிய காலக்கெடுவிற்குள்ளும் விசாரிக்கப்பட்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

உள் கண்காணிப்புப் பிரிவுகளின் செயல்பாடுகள் காவல் கண்காணிப்பாளர், காவல்துறை துணைத் தலைவர், காவல்துறைத் தலைவர், காவல் ஆணையாளர், கூடுதல் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ஆகியோரால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். புகார்களின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.

எனவே காவல்துறையினர் தொடர்பான ஊழல், முறைகேடு, அதிகார துஷ்பிரயோகம் உள்ளிட்ட புகார்கள் இருந்தால் பொதுமக்கள் எவ்வித அச்சமுமின்றி சம்பந்தப்பட்ட உள்நாட்டு கண்காணிப்புப் பிரிவை தொடர்புகொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம் என காவல்துறை டிஜிபி தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

INTERNAL VIGILANCE CELLS
TAMILNADU DGP
போலீஸ் மீது புகாரளிக்கலாம்
வாட்ஸ் அப் எண்கள் அறிவிப்பு
NUMBER FOR COMPLAINT AGAINST POLICE

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