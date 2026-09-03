"எங்களை இளக்காரமா பார்க்கிறார்கள்"- பேருந்தில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட மாணவிகளின் பெற்றோர் வேதனை
பேருந்தில் அவமதிக்கப்படுவதை பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லும்போது எதையும் தட்டிக்கேட்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம் என்று மாணவிகளின் பெற்றோர் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : September 3, 2026 at 10:09 PM IST
By எம். சுவாமிநாதன்
பள்ளிக்கூடம் செல்லும்போது பேருந்தில் இருந்து தங்கள் பிள்ளைகளை கீழே தள்ளிவிட்டார்கள் என்ற செய்தியைக் கேட்ட பெற்றோர் மிகவும் வேதனையில் உள்ளனர். அவமதிப்பும், புறக்கணிப்பும் தங்களுக்கு புதிதல்ல என்றாலும், இந்த சம்பவம் அவர்களை வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
புதுக்கோட்டையில்தான் நேற்று இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. புதுக்கோட்டை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ரங்கம்மாள்சத்திரம் பகுதியில் பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவிகள், பள்ளிக்கு செல்வதற்காக புதுக்கோட்டை செல்லும் 8 நகரப் பேருந்தில் ஏறி உள்ளனர்.
பேருந்து சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு, பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறி அந்த மாணவிகளை நடத்துனர் கீழே இறங்க சொன்னதாக கூறப்படுகிறது. மாணவிகள் பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்க மறுத்துள்ளனர்.
அதேவேளையில் பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், மாணவிகள் படியில் நின்று கொண்டிருந்ததை பார்த்த ஓட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்திய நிலையில், பேருந்தில் தானியங்கி கதவு திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் படியில் நின்று கொண்டிருந்த மாணவிகள் கீழே விழுந்ததில் மாணவிகளுக்கு சிறு காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அந்த வழியாக சென்றவர்கள் மாணவிகளை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
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ஆனால் ஒரு மாணவியை நடத்துநர் கீழே தள்ளிவிட்டதாகவும், இதையடுத்து மற்ற மாணவிகள் ஒருவர் பின் ஒருவராக கீழே விழுந்து காயம் ஏற்பட்டதாகவும் மாணவிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், சம்பந்தப்பட்ட ஓட்டுநர் அர்ஜுனன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டும், தற்காலிக நடத்துனர் மணிகண்டன் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டும் துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த சம்பவத்தில், மாணவிகள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், வெள்ளனூர் காவல் நிலைய போலீசார், BNS 281, 125 A ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து, ஓட்டுனர் அர்ஜுணன் மற்றும் நடத்துனர் மணிகண்டன் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்து, பின்னர் சொந்த ஜாமினில் விடுவித்தனர்.
இந்நிலையில் அந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த கல்லூரி மாணவி பவித்ராவிடம், ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகம் சா்ரபில் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "நாங்கள் முதல் பேருந்தில் ஏற வந்தோம். ஆனால் இறக்கி விடப்பட்டோம். இதனால், இரண்டாவதாக வந்த 8ஆம் நம்பர் பேருந்தில் ஏறினோம். அதிலும் கூட்டமாக இருந்தது. இருந்தாலும் நாங்கள் மல்லுக்கட்டி ஏறி விட்டோம்.
கண்டக்டர் எங்களை கீழே இறங்குங்கள் என்றார். பாதி தூரம் சென்றபோது கதவு திறந்து கொண்டது. அப்போது ஒரு அக்கா, ஒரு பொண்ணோட கையை தட்டிவிட்டார். இதனால் நாங்கள் கீழே விழுந்து விட்டோம். நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும்போதில் இருந்து பேருந்தில் இந்த பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம். பேருந்தில் எங்களை பேசக்கூடாது; தொடக்கூடாது என்கிறார்கள். எங்களை இளக்காரமாக பார்க்கிறார்கள். சிலர் திட்டுகிறார்கள்" என்று வேதனையுடன் கூறினார்.
இதேபோல், 9ஆம் வகுப்பு மாணவி பூஜா கூறுகையில், "இதற்கு முன்பு இந்த வழித்தடத்தில் மினி பேருந்து இயக்கினார்கள். இப்போது வருவதில்லை. நாங்கள் பேருந்துக்காக காந்திருந்தோம். அப்போது வந்த 8-ஆம் நம்பர் பேருந்தில் நாங்கள் ஏறிய சிறிது நேரத்தில் திடீரென பிரேக் போட்டு கதவை திறந்து விட்டனர்.
மேலே இருந்த ஒரு பெண்ணின் கையை அருகில் இருந்த அக்கா தட்டி விட்டார். இதனால் நாங்கள் கீழே விழுந்து விட்டோம். நாங்க படிக்கணும். காலை நேரத்தில் இந்த வழியில் பேருந்து இயக்க வேண்டும்.
மாணவியின் பெற்றோர் சந்திரலேகா கூறுகையில், "அந்த பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் பிள்ளைகள் படியில் நின்று பயணம் செய்தார்கள். அவர்கள் ஏறியதும் பேருந்தின் கதவு மூடப்பட்டது. சிறிது தூரம் சென்று பேருந்து நிறுத்தப்பட்டு கதவு திறக்கப்பட்டது இதனால் பிள்ளைகள் கீழே விழுந்து விட்டார்கள்.
அவர்கள் விழுந்த பிறகு பேருந்தில் இருந்து யாரும் கீழே ஓடி வந்து அவர்களுக்கு உதவவில்லை. பேருந்தின் கதவு மூடிக் கொண்டது. பேருந்து புறப்பட்டு விட்டது. நாங்கள்தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிள்ளைகளை மருத்துவமனையில் சேர்த்தோம். பிள்ளைகள் கீழே விழுந்ததை பேருந்தில் இருந்தவர்கள் சிரித்துக் கொண்டே பார்த்தது வேதனையாக இருந்தது.
எங்கள் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல, எங்களையும் பேருந்தில் ஏளனமாக பார்க்கிறார்கள். பேருந்தில் அவமதிக்கப்படுவதை பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லும்போது எதையும் தட்டிக்கேட்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம். அதனால், படிப்புதான் முக்கியம் என்று எங்கள் பிள்ளைகளிடம் சொல்லி வைத்துள்ளோம்.
நாங்கள் சீப்பு, ஊக்கு விற்று பிழைப்பு நடத்துகிறோம். எத்தனை அவமானம் வந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளிடம் சொல்லி வருகிறோம்" என்று வேதனையுடன் கூறினார்.