தூயசக்திகள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றம் அல்ல; சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம் - டிடிவி தினகரன்
தனது கட்சியினரின் அயராத உழைப்பால் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினரை குதிரை பேர அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மக்கள் தீர்ப்பையும், ஜனநாயக மாண்பையும் அவமதிப்பதாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.
Published : May 12, 2026 at 9:45 PM IST
சென்னை: தூய சக்தி என தங்களை தம்பட்டம் அடித்துக்கொள்பவர்கள், தமிழக அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றம் அல்ல; சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம் எஎன்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.
மன்னார்குடியில் தொகுதியில் அமமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற எஸ்.காமராஜை காணவில்லை என்றும், அவரை கைப்பற்ற தவெக முயற்சிக்கிறது என்றும் 3 நாட்களுக்கு முன்பு டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டி இருந்தார். பின்னர், ஆளுநரை சந்தித்து புகாரும் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் அவருடைய குற்றச்சாட்டுக்கு தவெக தரப்பு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், சட்டப்பேரவையில் இன்று மன்னார்குடி அமமுக எம்எல்ஏ எஸ்.காமராஜ் பேசும்போது, "தவெக அரசு தொடர்வதற்கு தனது ஆதரவு இருக்கும்" என தெரிவித்தார். இதையடுத்து, கட்சிக் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதாக அவரை டிடிவி தினகரன் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்து அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், எஸ்.காமராஜ் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து டிடிவி தினகரன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மீறி இன்று சட்டமன்றத்தில் தன்னிச்சையாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குத் தனது ஆதரவைத் தெரிவித்த ஒரே காரணத்திற்காக மட்டுமே மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ். காமராஜ், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டாரே தவிர, சட்டமன்றத்தில் யாரையோ புகழ் பாடியதற்காக நீக்கப்பட்டார் என திசை திருப்ப முயற்சிப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
கடந்த 8-ஆம் தேதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் புதுச்சேரி தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த எஸ்.காமராஜை தொடர்பு கொள்ள முடியாத அதே நேரத்தில், தவெகவுக்கு ஆதரவாக காமராஜ் கையெழுத்திட்டதாக இன்றைய முதல்வர் விஜய், தமிழக ஆளுநரிடம் கடிதம் ஒன்றை சமர்பித்ததாக தகவல் வெளியானது.
அதனையடுத்து ஆளுநர் உடனான சந்திப்பின்போது, தவெகவினர் கொடுத்த கடிதம் போலி என ஆளுநரிடமே காமராஜ் தெரிவித்திருந்தாலும், நான் எழுப்பிய குதிரை பேர சந்தேகம், இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வின் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது.
தான் சார்ந்திருக்கும் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் அயராத உழைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை குதிரை பேர அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மக்கள் தீர்ப்பையும், ஜனநாயக மாண்பையும் அவமதிப்பதாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
எனவே, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை வாங்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படத் தொடங்கியிருக்கும் தூய சக்திகள், அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றமல்ல; யாராலும் சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம் என்பதை இந்நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று அந்த அறிக்கையில் டிடிவி தினகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.