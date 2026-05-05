சென்னையை பறி கொடுத்த திமுக - எந்த இடத்தில் கோட்டைவிட்டது?
Published : May 5, 2026 at 4:07 PM IST
- By எஸ்.உசேன்
தமிழ்நாடு அரசியல் களம் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப் பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை 2026 தேர்தல் முடிவு தந்துள்ளது. வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, கட்சி தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டுகளில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆச்சரியத்தை கொடுத்துள்ளது தமிழக வெற்றிக் கழகம்.
அது மட்டுமின்றி, சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்று முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதுவும் ஒரு காலத்தில் திமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகியான தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ் பாபுவிடம் அவர் தோல்வி அடைந்தார்.
திமுக தொடங்கியது முதல் பல்வேறு தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. ஆனால், மு.க.ஸ்டாலினின் தோல்வி என்பது திமுக இதுவரை பெறாத பெரும் இழப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருந்தாலும், நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக களத்தில் நின்று போராடுவோம் என்று திமுகவினர் கூறுகின்றனர். திமுக தோல்வியை சந்தித்ததற்கான காரணங்கள் என்ன? தேர்தலுக்கு முந்தைய நிலையை திமுக சரியாக கணிக்கத் தவறிவிட்டதா? போன்ற கேள்விகள் எழுகின்றன.
சென்னையை கைப்பற்றிய தவெக
தமிழ்நாட்டில் திமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டையாக கருதப்பட்ட 'சென்னை' போன்று பல தொகுதிகளில் திமுக பெரும் தோல்வியை சந்தித்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 60 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு தவெக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
2026 தேர்தல் முடிவில் திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, திமுகவில் முக்கிய அமைச்சர்கள் தோல்வியை சந்தித்தனர்.
திமுகவின் இந்த தோல்விக்கு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதிலும், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், கொலை கொள்ளை சம்பவங்கள், பொதுமக்கள் குறிப்பாக பெண் வாக்காளர்களிடையே ஒருவித அச்சத்தையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதை பார்க்க முடிந்தது.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் மேலோங்கி, இளைஞர்கள் அதிக அளவில் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் தொடர் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு வந்தது. மேலும், ஊழல் குற்றச்சாட்டும் திமுகவின் மீது பெருமளவில் சுமத்தப்பட்டது.
பெண்களுக்கான மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம், பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டம் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யாதது திமுகவிற்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
தோல்விக்கு என்ன காரணம்?
குறிப்பாக, அமைச்சர்கள் சிலர், கட்சி நிர்வாகிகளை மதிக்காத செயல் திமுகவில் உட்கட்சி பூசலை ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனை ஸ்டாலின் உறவினரான மருத்துவர் ஜெ. ராஜமூர்த்தி சமூகவலைதளத்தில் வெளிப்படையாக பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ‘திமுக தோல்விக்கு சில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களே காரணம்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், சென்னையில் நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாத குப்பை கிடங்கு பிரச்சனை, ஏரி தூர் வாரும் பணிகளில் காட்டிய மெத்தனம் உள்ளிட்ட பல விவகாரங்கள் திமுகவிற்கு எதிராக மக்களை திருப்பியதை 2026 தேர்தலில் கண் கூடாக பார்க்க முடிந்தது.
திமுகவின் தோல்வி குறித்து தவெக பிரமுகரும், கொளத்தூர் தொகுதியை சேர்ந்தவருமான ரவிக்குமார் கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகளே மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வந்த, ஒரு புதிய மாற்றம் தேவை என பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
ஒரு கட்சியின் நல்ல எண்ணங்கள் தான் மக்களை வாழ வைக்கும். மாறாக பண பலமோ, அதிகார பலமோ எடுபடாது. கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியிருந்தாலும், மக்களின் பாதுகாப்பை மு.க.ஸ்டாலின் அரசு உறுதி செய்யவில்லை. இதுவே தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்” என தெரிவித்தார்.
அதுமட்டுமல்லாமல், இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை கூட்டணியில் சில கட்சிகளுக்கு வழங்கி, அதன் மூலம் சில இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பை பறிகொடுத்தது திமுக. விடுதலைச் சிறுத்தைகள், தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் சந்தித்த தோல்வியும் திமுக கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பை பறித்தது.
1952-க்கு பிறகு தற்போது தமிழகத்தில் ஒரு தொங்கு சட்டமன்றம் உருவாக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 1967 முதல் 2026 வரை திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளே ஆட்சி செய்து வந்தன. இதுவரை மாற்றத்தை விரும்பியவர்களுக்கு அந்த இரண்டு கட்சிகள் மட்டுமே வாய்ப்பாக இருந்தது. அதனால், அதிமுகவையோ அல்லது திமுகவையோ மட்டுமே மாறி மாறி தேர்வு செய்து வந்தனர். ஆனால், இம்முறை மாற்றத்தை விரும்பிய வாக்காளர்கள் தவெகவிற்கு வாய்ப்பு அளித்துள்ளனர்.