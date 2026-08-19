கர்நாடகாவில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் - உண்மையில் நடந்தது என்ன?

கர்நாடகாவில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் - உண்மையில் நடந்தது என்ன?
வழக்கின் முக்கிய சாட்சியாக உள்ள தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கூறி துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் மகிமைதாஸ் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 7:01 AM IST
- BY சீனிவாசன்
கர்நாடகாவில் 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே காவிரி பிரச்சனை உச்ச கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் ஒருவித கொதிநிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மான்களை வேட்டையாடிய அவர்களை பிடிக்க முயன்ற போது, தங்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதால் தாங்கள் திருப்பி சுட்டோம் என்பது கர்நாடகா வனத்துறையினரின் வாதமாக உள்ளது. மேய்ச்சலுக்காக விடப்பட்ட கால்நடைகளை திரும்ப கூட்டி வருவதற்காக சென்றவர்களை வனத்துறையினர் சுட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதில் எது உண்மை என்பதை விசாரணை அமைப்புகளும், நீதிமன்றங்களும்தான் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றாலும், ஹானூரில் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி என்னதான் நடந்தது என்பதை அறிவதற்காக அப்பகுதி பொதுமக்களை தொடர்புகொண்டு பேசினோம். அதனை சிறப்பு செய்தித்தொகுப்பாக உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம்.
ஹனூரில் தமிழர்கள் குடிபெயர்ந்தது ஏன்?
இந்த சம்பவத்திற்குள் செல்வதற்கு முன்பு முதலில் ஹனூர் பற்றியும், அங்கு தமிழர்கள் குடிபெயர்ந்த வரலாறை பற்றி சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம். கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சேலத்தில் உள்ள மேட்டூர் வட்டத்தில் வசித்து வந்த மக்களின் சந்ததியினர்தான் தற்போது ஹனூரில் வசித்து வருகின்றனர்.
1925-ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் மேட்டூர் அணை கட்டப்படும் போது, அதனை சுற்றியுள்ள பல கிராம மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். அவ்வாறு சென்றவர்களில் ஒருபகுதியினர், சாம்ராஜ்நகரில் உள்ள ஹனூருக்கு குடிபெயர்ந்தனர். அந்த சமயத்தில், ஹனூர் பகுதி தமிழ்நாட்டில்தான் இருந்தது. பின்னர், 1956-ம் ஆண்டு மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட போது, மைசூர் மாகாணத்தில் ஹனூர் இணைக்கப்பட்டது. அங்கு குடிபெயர்ந்த தமிழர்களும், அவர்களின் சந்ததியினரும் அங்கேயே வசிக்க தொடங்கிவிட்டனர்.
ஹனூர் துப்பாக்கிச் சூடும், உயிர் பலிகளும்
இப்போது சம்பவத்துக்கு வருவோம். ஹனூரை அடுத்த மரிமங்கலத்தில் கடந்த 15ம் தேதி வனத்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அந்தோணிசாமி, ஜான் ரோஸ் பீட்டர், ஜெபஸ்டின் டேவிட் குமார் ஆகிய மூவர் உயிரிழந்தனர். மரிய மகிமை தாஸ் என்பவர் காயமடைந்தார்.
இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தை கண்டித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரும், பொதுமக்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மக்கள் கொந்தளிப்புக்கு அப்பகுதி வனத்துறை அலுவலகம் இரையானது. அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
'வேட்டைக்காக செல்லவில்லை'
இதுகுறித்து அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் (பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது) என்பவர் கூறுகையில், "தமிழகத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்ட நாங்கள் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இங்கு வசித்து வருகிறோம். மூன்று பக்கமும் மலைகளால் சூழப்பட்ட இந்த பகுதியில் விவசாயம்தான் பிரதான தொழில். அதற்கு அடுத்தபடியாக கால்நடை வளர்ப்பு எங்கள் கிராம மக்களின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
கிராமத்தை சுற்றி வனப்பகுதி அமைந்துள்ளதால், எங்கள் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்காக வனப்பகுதிக்குள் அனுப்புவது வழக்கம். இது காலம் காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது. இவ்வாறு மேய்ச்சலுக்காக விடப்பட்ட கால்நடைகளை கூட்டி வருவதற்காகவே நால்வரும் சென்றுள்ளனர்.
அப்போதுதான் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதில் மரிய மகிமைதாஸ் மட்டும் உயிர் தப்பியுள்ளார். அவர்கள் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளால் வனத்துறையினர் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல.
நாட்டு துப்பாக்கியை லோடு செய்து சுடுவதற்கே குறைந்தது 5 முதல் 10 நிமிடம் வரை ஆகும். அப்படியிருக்கையில், எப்படி அவர்கள் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி இருக்க முடியும்? இதுகுறித்து நியாயமான முறையில் விசாரணை நடைபெற்றால் மட்டுமே முழு தகவல்களும் வெளிவரும்" எனத் தெரிவித்தார்.
"புதிய காலணிகள் எப்படி வந்தன?"
வனத்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் கூறுகையில், "வேட்டையாடுவதற்காக வனப்பகுதிக்குள் அவர்கள் சென்றார்கள் என்பது தவறான தகவல். வீடு திரும்பாத கால்நடைகளை கண்டுபிடிக்க வனப்பகுதிக்குள் சென்ற நிலையில், இரவானதால் அங்கேயே தங்கியுள்ளனர் அப்போதுதான் வனத்துறையினர் அங்கு சென்று துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர்.
'விரிவான விசாரணை வேண்டும்'
அதேபோல், அவர்களின் உடல்களுடன் காலணி ஜோடி மற்றும் நாட்டு துப்பாக்கிகளை வனத்துறையினர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். இதில் பயன்படுத்தப்படாத புதிய செருப்பு மற்றும் பைகள் இருக்கின்றன. அவை எப்படி எங்கு வந்தன? வனத்துறையினர் மீது தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும்" என உறவினர்கள் கூறினர்.
என் உயிருக்கு ஆபத்து - மகிமைதாஸ்
இதனிடையே, இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் காயமடைந்து மைசூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மரிய மகிமைதாஸ் பேசும் வீடியோ நமக்கு கிடைத்தது. அதில் அவர், சிகிச்சை பெற்று வரும் தன்னை கைது செய்ய வனத்துறையினரும், போலீசாரும் முயற்சிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், வழக்கின் முக்கிய சாட்சியாக உள்ள தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கூறி, மகிமைதாஸ் தமிழ் மற்றும் கன்னட மொழியில் பேசி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். மருத்துவமனையில் உள்ள தன்னை டிஸ்சார்ஜ் செய்ய கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.