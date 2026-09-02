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தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை மீட்க எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் என்ன? சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம்

ராமேஸ்வரம், புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த 38 மீனவர்களையும், 269 படகுகளையும் மீட்க தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம்
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 5:32 PM IST

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சென்னை: இலங்கை அரசால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை மீட்க தமிழக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைள் குறித்து சட்டப்பேரவையில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இலங்கை அரசால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் மற்றும் மீனவப் படகுகளை மீட்க மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (செப்.02) மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் உரையாற்றினார்.

இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் கைது

அப்போது அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கூறியதாவது, "தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் பாக் வளைகுடாவில் தங்களின் பாரம்பரிய கடற்பரப்பில் மீன்பிடிக்கும் பொழுது சர்வதேச கடல் எல்லைக்கோட்டை தாண்டியதாகக் கூறி இலங்கை கடற்படை, தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை கைது செய்துள்ளதுடன், அவர்களின் மீன்பிடிப் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்து வருகிறது.

பிரதமருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடிதம்

2018- ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 2,124 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அத்துடன், 308 மீன்பிடிப் படகுகளும் இலங்கை கடற்படையினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 2,086 மீனவர்கள் மற்றும் 39 மீன்பிடிப் படகுகள் மட்டுமே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. மே 27- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், இந்திய பிரதமருக்கு தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகள் இலங்கை அரசால் சிறைபிடிக்கப்படுவதைத் தடுத்திடவும், சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்க இலங்கை அரசை இந்திய அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என கடிதத்தின் மூலம் கேட்டுக் கொண்டார்.

கூட்டுப்பணிக்குழுக் கூட்டத்தை கூட்டுக

ஜூன் 11- ஆம் தேதி அன்று பிரதமர் தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக்கின் 11-வது ஆட்சிமன்றக் குழுக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மீனவர்களை விடுவிப்பதற்கும், அவர்களின் படகுகளை மீட்பதற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும், இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களின் படகுகளை மீட்பதற்கு தேவையான அனைத்துத் தூதரக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தியும், இந்திய- இலங்கை மீன் வளர்த்திற்கான கூட்டுப்பணிக்குழுக் கூட்டத்தை விரைவில் நடத்தி இரு நாடுகளின் மீனவர்களும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நிரந்தரத் தீர்வை ஏற்படுத்தவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், மே 12, ஜூலை 27, ஆகஸ்ட் 06 மற்றும் ஆகஸ்ட் 13 ஆகிய தேதிகளில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை

தற்போது வரை இலங்கை அரசின் காவலில் உள்ள ராமேஸ்வரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 33 மீனவர்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 4 மீனவர்கள் உள்பட மொத்தம் 38 மீனவர்களையும், 269 படகுகளையும் மீட்க தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் விளக்கம்
தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் கைது விவகாரம்
இலங்கை கடற்படையினால் கைது
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