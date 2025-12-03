மிரட்டும் கனமழை: சென்னை மாநகராட்சி எடுத்துள்ள நிவாரண நடவடிக்கைகள் என்ன?
Published : December 3, 2025 at 12:38 PM IST
சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு, என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
டிட்வா புயல் காரணமாக, சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை முதல் இன்று காலை வரை சராசரியாக 61.70 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக எண்ணூர் பகுதியில் 135.30 மி.மீ மழைப்பொழிவு பதிவாகியுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை தொடர்பான அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை நடவடிக்கை விவரம்
அதில், ‘சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 215 இடங்களில் நிவாரண மையங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு தேவையான உணவு, சுகாதார வசதி, குடிநீர் வசதி ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நிவாரண மையங்களுக்கு உணவு வழங்க ஏதுவாக, 111 மைய சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், அக்.22 முதல் அக்.30 வரை - 5,98,200 நபர்களுக்கும், நவ.30 முதல் டிச.2 வரை 11,24,350 நபர்களுக்கும் உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இன்று (டிச.3) மட்டும் 2,74,600 நபர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நோய்த்தொற்று பாதிப்பை தவிர்க்கும் வகையில், அக்.17 முதல் டிச.2 வரை 2,954 நிலையான மற்றும் நடமாடும் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அதில் 1,20,998 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இன்று மட்டும் 103 மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
மேலும், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களை மீட்டு, நிவாரண மையங்களில் தங்கவைக்க 107 படகுகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. அவற்றில் 36 படகுகள் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமானவை. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையை (NDRF) சேர்ந்த 300 பேரும், மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையை (SDRF) சேர்ந்த 50 பேரும் தயாராக உள்ளனர்,' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அதில், 'சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 15 மண்டலங்களிலும் தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்றும் வகையில், 170 - 100Hp மோட்டார் பம்புகள், 550 டிராக்டர்களில் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திறன் கொண்ட 1,496 மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
மழையின்போது விழும் மரங்களை அகற்றுவதற்காக ஹைட்ராலிக் மர அறுவை இயந்திர வாகனங்கள் 15, ஹைட்ராலிக் ஏணி 2, கையடக்க மர அறுவை அறுப்பான் 224, டெலஸ்கோபிக் மர அறுவை இயந்திரங்கள் 216 என மொத்தம் 457 மர அறுவை இயந்திரங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. நவ.29 முதல் இன்று வரை மழையால் விழுந்த 60 மரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் உள்ள 22 சுரங்கப்பாதைகளில் மழைநீர் தேக்கமின்றி, போக்குவரத்து சீராக உள்ளது. மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்கள், கால்வாய்கள், வண்டல் மண் சேகரிப்புத் தொட்டிகள் ஆகியவற்றில் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகள் தொடர்ச்சியாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
24 மணிநேரமும் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 150 இணைப்புகளுடன் கூடிய 1913 என்ற உதவி எண்ணிற்கு வரும் புகார்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் வரும் புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, சென்னை மாநகராட்சியில் அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள், பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 22 ஆயிரம் நபர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். புயல் மற்றும் மழையின் போது முதியோர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் வகையில் ஆவின் பால் பவுடர் ஒரு லட்சம் பாக்கெட்டுகளும், 5 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ பருப்பு மற்றும் 1 லிட்டர் பாமாயில் அடங்கிய தொகுப்பு ஒரு லட்சம் எண்ணிக்கையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.