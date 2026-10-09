மாநிலக் கட்சி அங்கீகாரம் முதல் இடைத்தேர்தல் டெபாசிட் இழப்பு வரை; நாதகவின் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும்
இந்த இடைத்தேர்தலில் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி மிகப் பெரிய அளவில் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி மிகக் குறைந்த வாக்கு சதவீதத்தைப் பெற்று இரண்டு தொகுதிகளிலும் டெபாசிட்டை இழந்துள்ளது.
தமிழகமே ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருந்த மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் இன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா வெற்றி பெற்றுள்ளார். மதுராந்தகம் தொகுதியிலும் தவெக வேட்பாளரான மரகதம் குமரவேல் வெற்றிமுகத்தில் உள்ளார்.
இந்த நிலையில், பொதுத் தேர்தலோ இடைத்தேர்தலோ தனித்தே களம் காணும் நாம் தமிழர் கட்சி இந்த இடைத்தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்கும் அளவுக்கு படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. அதிலும், 2026 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலின்போது பெற்றதைவிட இந்த இடைத்தேர்தலில் வாக்குகள் குறைவாக பெற்றிருப்பது நாம் தமிழர் கட்சியினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
2026 சட்டமன்ற பொது தேர்தலின்போது நாம் தமிழர் கட்சி பெற்ற வாக்குகளின் விவரம்:
தாராபுரம் (தனி) தொகுதி
|மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,22,434
|கட்சி
|வேட்பாளர் பெயர்
|பொது வாக்குகள்
|தபால் வாக்குகள்
|மொத்த வாக்குகள்
|வாக்கு சதவீதம்
|அதிமுக
|சத்யபாமா
|80,248
|852
|81,100
|36.46
|திமுக
|இந்திராணி
|63,336
|1,037
|64373
|28.94
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|கௌரி சித்ரா
|46,099
|339
|46,438
|20.88
|நாம் தமிழர் கட்சி
|திவ்யா
|5,936
|90
|6,026
|2.71
மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி
|மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,12,666
|கட்சி
|வேட்பாளர் பெயர்
|பொது வாக்குகள்
|தபால் வாக்குகள்
|மொத்த வாக்குகள்
|வாக்கு சதவீதம்
|அதிமுக
|மரகதம் குமரவேல்
|68,544
|740
|69,284
|32.58
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|எழில் கேதரினா எழில்மலை
|61,738
|352
|62,090
|29.2
|திமுக
|அமுலு பொன்மலர்
|59,048
|790
|59,838
|28.14
|நாம் தமிழர் கட்சி
|ஜானகிராமன்
|4,897
|53
|4,950
|2.33
இடைத்தேர்தலில் குறைந்த வாக்குகள்
தாராபுரம் தனி தொகுதியில் பொதுத்தேர்தலின்போது 6,026 வாக்குகளையும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் 4,950 வாக்குகளையும் பெற்ற நிலையில், இம்முறை இரண்டு தொகுதிகளிலும் மிகக் குறைவான வாக்குகளை அது பெற்றுள்ளது.
குறிப்பாக, சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலின்போது மதுராந்தகம் தொகுதியில் 4,950 வாக்குகளை நாம் தமிழர் கட்சி பெற்ற நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தலில் 2,709 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது இது பொதுத்தேர்தலைக் காட்டிலும் 2,250 வாக்குகள் குறைவு. இந்த தொகுதியில் இம்முறையும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலின்போது போட்டியிட்ட ஜானகிராமனே வேட்பாளராக களமிறங்கியிருந்தார். இந்த நிலையிலேயே, அவருக்கு இந்த அளவிற்கு மிகக் குறைவான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
இதேபோல், தாராபுரம் சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களமிறங்கிய கார்த்திகா 5,268 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார். இது பொதுத் தேர்தலின்போது கிடைத்ததைவிட 758 குறைவான வாக்குகள் ஆகும். இந்த இடைத் தேர்தலின் வாயிலாக நாம் தமிழர் கட்சி மேலும் பின்னோக்கி சென்றிருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
2026 பொதுத்தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தல் வீழ்ச்சி
தொடக்கக் காலத்தில், 2016 இல் 1.1 சதவீதம் வாக்குகளைப் பெற்ற நாதக, அதன் பின்னர் 2019 இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் 3.89 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றது. இதன்பின்னர், 2021 இல் நடைபெற்ற தேர்தலின்போது 6.72 சதவீதம் வாக்குகளைப் பெற்று கவனம் பெற்றது. நாதகவுக்கு மாநில கட்சிக்கான அங்கீகாரம் கிடைத்தது. இவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ந்து வந்த நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு சதவீதம், 2026 பொதுத்தேர்தல் மற்றும் தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ள இடைத்தேர்தலில் மாபெரும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.