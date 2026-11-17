டிவிஎஸ் குழுமத்தில் சொத்து பிரச்சனையா? வேணு சீனிவாசனுக்கு மகள் லட்சுமி வேணு அனுப்பிய நோட்டீஸின் பின்னணி
"குடும்ப சொத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் சொத்தில் சம உரிமை உள்ளது. அதனால், எனக்கு சேர வேண்டிய நியாயமான சொத்தை பிரித்து வழங்க வேண்டும்" என மகள் லட்சுமி வேணு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 10:47 PM IST
BY - சசிக்குமார்
சென்னை: டிவிஎஸ் குழுமத்தின் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிறுவனம் மற்றும் சொத்துகளை தனது சகோதரர் சுதர்சன் வேணுவுக்கு மாற்றுவதற்கு தந்தை வேணு சீனிவாசன் முயற்சிப்பதால், தனக்கான சொத்தை பிரித்து வழங்க வேண்டும் என மகள் லட்சுமி வேணு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் கொடுத்திருப்பது பேசுபொருளாக மாறி இருக்கிறது.
மிகப்பெரிய ஸ்தாபனமான டிவிஎஸ் குழுமத்தில் சொத்து பிரச்சனை வெடித்துள்ளதா? மகள் லட்சுமி வேணு உண்மையிலேயே ஒதுக்கப்படுகிறாரா? என்பது விரிவாக பார்க்கலாம். அதற்கு முன்பு டிவிஎஸ் குடும்ப உறுப்பினர்கள் குறித்து தெரிந்துகொள்வோம்.
யார் இந்த வேணு சீனிவாசன்?
இந்தியாவின் தலைசிறந்த தொழிலதிபர்களில் ஒருவரான வேணு சீனிவாசன், சென்னையில் கடந்த 1952ம் ஆண்டு சீனிவாசன் - பிரேமா சீனிவாசன் தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தார். இவரது தாத்தா டி.வி.சுந்தரம் உருவாக்கிய டிவிஎஸ் குழுமத்தை தொடர்ந்து, வேணு சீனிவாசனின் தந்தை டி.எஸ்.சீனிவாசன், டிவிஎஸ் என்ற மோட்டார் வாகன நிறுவனத்தை உருவாக்கினார்.
பிறப்பிலேயே பெரும் செல்வந்தராக இருந்த வேணு சீனிவாசன், பள்ளிப் படிப்பை சென்னை டான் பாஸ்கோ ஆங்கிலப் பள்ளியிலும், கல்லூரி படிப்பை லயோலா கல்லூரியிலும், எம்.எஸ்.எம் பட்ட படிப்பை (Master of science and Management) அமெரிக்காவில் உள்ள புர்ஷ்யூ பல்கலைக்கழகத்திலும் நிறைவு செய்தார்.
தனது தாத்தா டி.வி.சுந்தரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட டிவிஎஸ் என்ற அடையாளத்தை உலகம் முழுவதும் மோட்டார் வாகன உற்பத்தியின் மூலம் வேணு சீனிவாசன் கொண்டு சென்றார். தற்போது, சுந்தரம் கிளேட்டன் லிமிடெட் மற்றும் இந்தியாவின் 3வது பெரிய இருசக்கர உற்பத்தி நிறுவனமான டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கிறார்.
இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தை பிடித்த இவர், 2009-10ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார்.
மகன் சுதர்சன் வேணு
இவரது மகன் சுதர்சன் வேணு, வெளிநாட்டில் தொழில் மேலாண்மை படிப்பை முடித்த பின்பு, 2014ல் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸின் இணை நிர்வாக இயக்குநர் ஆனார். ஆப்பிரிக்கா, தென்கிழக்கு ஆசியா, லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸின் சர்வதேச விரிவாக்கத்தில் சுதர்சன் வேணு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்ததால், மே 2022ல் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸின் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
வேணு சீனிவாசன் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தபோது, மின்சார வாகனத் துறையில் 2 சதவீதம் முதல் 4 சதவீதம் பங்கைக் கொண்டிருந்தது. சுதர்சன் வேணு பொறுப்பேற்றதும் TVS iQube Electric மாடல் அறிமுகமானது. இது, சந்தைக்கு வந்ததுமே இந்தியாவின் முன்னணி மின்சார இருசக்கர வாகன பிராண்டுகளில் ஒன்றாக மாறியது.
தொடர்ந்து 2025ல் டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம், மின்சார இருசக்கர வாகன சந்தையில் 19 சதவிகித பங்கையும், ஸ்கூட்டர் சந்தையில் 25 சதவிகித பங்கையும் பெற்றது. சுதர்சன் வேணுவின் கடின உழைப்பால் ஜப்பானின் மிகப்பெரிய மோட்டார் நிறுவனமான ஹோண்டாவை மின்சார வாகன உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்துக்கு கொண்டு சென்றார்.
கடந்த 2011ல் சுந்தரம் கிளேட்டனின் குழுவில் கூடுதல் இயக்குநராக டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸில் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கி, TVS மோட்டார்ஸின் துணைத் தலைவர், டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸின் கூடுதல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு, பின்னர் அதன் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். வேணு சீனிவாசனுக்கு பிறகு, டிவிஎஸ் நிறுவனத்தை இளைய தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சென்ற பெருமை சுதர்சன் வேணுவுக்கே உண்டு.
சிறந்த நிர்வாக செயல்பாட்டின் காரணமாக உலகப் பொருளாதார மன்றத்தால் 2023-ஆம் ஆண்டின் இளம் உலகத் தலைவர்களில் ஒருவராக சுதர்சன் வேணு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
மகள் லட்சுமி வேணு
வேணு சீனவாசனின் மகள் லட்சுமி வேணு. யேல் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதார பட்டப்படிப்பை முடித்த இவர், வார்விக் பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் மேலாண்மையில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றார். தனது சகோதரர் சுதர்சன வேணுவை போலவே, சுந்தரம் கிளேட்டனில் இணை நிர்வாக இயக்குநராகவும் இருந்துள்ளார். இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனரான நாராயணமூர்த்தியின் மகன் ரோஹன் மூர்த்தியை 2011ல் திருமணம் செய்த பின் 4 ஆண்டுகளுக்கு பின் விவாகரத்து பெற்றார். தொடர்ந்து தந்தையின் டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை செய்து வருகிறார்.
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏன்?
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே நிறுவனங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) போடப்பட்டது. அந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்தெந்த தொழிலை யார் நடத்த வேண்டும்? வணிக முத்திரைகளை (Trademarks) எப்படிப் பயன்படுத்துவது? மற்றும் நிர்வாக முறை (Management issues) மற்றும் போட்டி விலக்கல் ஒப்பந்தங்கள் (Non-compete arrangements) குறித்து விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டது.
மேலும், டிவிஎஸ் நிறுவனம் இந்தியாவின் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகளில் கூட்டாக செயல்பட இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஆலா நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்திய சைபர் பாதுகாப்புத் துறையில் 150 கோடி ரூபாயை இலக்காக கொண்டு டிவிஎஸ் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
சர்ச்சையில் டிவிஎஸ் ஒப்பந்தம்
டிவிஎஸ் ஹோல்டிங்ஸ், டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி, டிவிஎஸ் கிரெடிட் சர்வீசஸ் மற்றும் சுந்தரம்-கிளேட்டன் உள்ளிட்ட குழும நிறுவனங்களின் சொத்துகள் எதிர்காலத்தில் வேணு சீனிவாசனின் மகன் சுதர்சன் வேணுவுக்கு கிடைக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த குடும்ப புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், குடும்பச் சொத்துக்களை முழுமையாகப் பிரித்துக் கொடுப்பதற்கும், பங்கீடு செய்வதற்கான ஆவணம் அல்ல என மகள் லட்சுமி வேணு தரப்பில், வேணு சீனிவாசனுக்கு வழக்கறிஞர்கள் நோட்டீஸ் மூலமாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், 2005ம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் 1956 பிரிவு 6-ன் படி குடும்ப சொத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் சொத்தில் சம உரிமை உள்ளது. அதனால், தனக்கு சேர வேண்டிய நியாயமான சொத்தை பிரித்து வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவரது கோரிக்கைக்கு இவரது தாய் மல்லிகா சீனிவாசன் முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார். தனது மகளுக்கு சட்டரீதியாக நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய குடும்ப சொத்து கிடைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
"டிவிஎஸ் நிறுவன குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையேயான சொத்து பிரச்சனை நீதிமன்றம் வரை செல்லாத நிலையில், எதிர்காலத்தில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. ஒருவேளை நீதிமன்றத்தை அணுகினால், டிவிஎஸ் நிறுவனம் பெரிய அளவிலான பொருளாதார இழப்பை எதிர்காலத்தில் சந்திக்க வேண்டிய நிலை உருவாகும்" என சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.