தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு: சுகாதாரத்துறை இதுவரை எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன? ஒரு விரிவாசன அலசல்
மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கொசு உற்பத்தி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தைக் கண்டறிந்து தடுக்கும் வகையில் 530 கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 19, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:04 PM IST
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன் - இரா.சிவக்குமார்
மழைக்காலம் தொடங்கினாலே போதும்... பெரியவர் முதல் குழந்தைகள் வரை முதலில் எதிர்கொள்வது காய்ச்சல் தான். சாதாரண காய்ச்சல் என்றால், இரண்டு மூன்று நாட்களில் சரியாகிவிடும். ஆனால், தற்போது அப்படி இல்லை. பருவநிலை மாற்றம், மழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் புதுப்புது வைரஸ் காய்ச்சல் அதிகரித்து வருகின்றன.
அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு
அந்த வகையில், கடந்த ஜனவரி 1 முதல் செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி வரை 16,830 பேருக்கு டெங்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவரை 9 பேர் பலியாகியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால், டெங்கு, மலேரியா உள்ளிட்ட கொசுக்களால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்கும் வகையில், மாநகராட்சி மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதுபோன்ற சூழலில், அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இறுதி ஆண்டு படித்து வந்த மாணவர் ஹரிஷ் குமார், காய்ச்சல் பாதிப்பால் நேற்று உயிரிழந்தார். பூச்சி கடியால் ஏற்பட்ட காய்ச்சலால் அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
மாணவர்களுக்கு பரிசோதனை
இதற்கிடையே, மாணவர்கள் பலர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தொடர்ந்து, அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாக விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தது.
அதன்படி, 15 மாணவர் விடுதிகள் மற்றும் 7 மாணவியர் விடுதிகள் என 22 விடுதிகளிலும் தங்கி படிக்கக்கூடிய 4,900 மாணவர்களுக்கும் இன்று காலை முதல் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதொடர்பாக பல்கலைக்கழக பதிவாளர் குமரேசனிடன் கேட்டபோது, “பல்கலைக்கழகமும், சென்னை மாநகராட்சியும் இணைந்து விடுதிகளில் மருத்துவ முகாம் நடத்தி வருகிறது. மாணவர்களை பரிசோதித்து மருத்துவர்கள் மருந்துகளை வழங்கி வருகின்றனர். அதோடு பல்கலைக்கழக வளாகம் முழுவதும் முழு வீச்சில் தூய்மை பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
பல நாட்களாக அகற்றப்படாமல் இருந்த குப்பைகளை அகற்றும் பணியும், தண்ணீர் தேங்கி நிற்காத அளவிற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
அதுமட்டுமின்றி, மாணவர்களின் உடல்நிலை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், உயர் சிகிச்சை தேவைப்படக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ள அழகப்பா தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மற்றும் குரோம்பேட்டையில் உள்ள எம்ஐடி கல்லூரியிலும் விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
சென்னையில் மட்டும் தினமும் 200-க்கு மேல் டெங்கு காய்ச்சல் பதிவாகி வரும் நிலையில், தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கினால் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை கருதுகிறது. அதன் அடிப்படையிலேயே, முன்னெச்சரிக்கையாக அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் டெங்கு சிறப்பு வார்டுகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் காய்ச்சல் சிறப்பு வார்டுகள் தொடங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் 28 படுக்கைகளுடன் டெங்கு சிறப்பு வார்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. அதில், ஆண்களுக்கு 20 படுக்கைகளுடனும், பெண்களுக்கு 8 படுக்கைகளுடனும் கூடிய டெங்கு சிறப்பு வார்டு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் டெங்கு பாதிப்புடன் 9 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அதேபோன்று, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் பண்ணோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனை உள்ளிட்டவற்றிலும் டெங்குக்காக சிறப்பு வார்டுகள் துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்குநர் சோமசுந்தரம் கூறுகையில், “டெங்கு காய்ச்சலுடன் வரும் நோயாளிகளுக்கு எவ்வாறு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து ஏற்கனவே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட வாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், அங்கு டெங்கு கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்றார்.
மதுரையில் கடந்த ஆண்டை மிஞ்சிய 'டெங்கு'
அதேபோன்று, மதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. சமீபத்திய தகவலின்படி, மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதியில் இந்த ஆண்டில் இதுவரை 89 டெங்கு பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
கடந்த ஆண்டு முழுவதும் 80 பாதிப்புகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், நடப்பாண்டில் அந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், பாதிப்புகள் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனித்தனியாகப் பதிவாகி வருவதாகவும், குறிப்பிட்ட பகுதியில் நோய் பரவல் குவிந்த நிலையில் இல்லை என்றும் சுகாதாரத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில், “மருத்துவமனையில் டெங்கு நோயாளிகளுக்காக சிறப்புப் பிரிவு ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டு, தற்போது 50 படுக்கைகளுடன் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைக்கேற்ப, படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தயாராக உள்ளது.
தயார் நிலையில் சிறப்புக்குழு
டெங்கு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருந்துகள், திரவ சிகிச்சைக்கான வசதிகள் மற்றும் பரிசோதனை உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைக்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிறப்பு டெங்கு வார்டு அமைக்கப்பட்டபோதே, அனைத்து படுக்கைகளுக்கும் கொசு வலைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதுடன், மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் குழுவும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளது.
ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மதுரை மட்டுமின்றி தென்மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் நோயாளிகள் சிகிச்சைக்காக வருகின்றனர். தற்போது தினமும 10 - 15 பேர் வரை வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்புடன் வருவதாக” தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கூறியதாவது, “காய்ச்சலுடன் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளிடம் டெங்கு உள்ளிட்ட கொசுக்களால் பரவும் நோய்களுக்கான அறிகுறிகள் குறித்து மருத்துவர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர். தற்போது வரை ஒரே ஒருவர் மட்டுமே டெங்குகாய்ச்சல் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மற்ற அனைவரும் சாதாரண காய்ச்சலுக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.
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வீடுவீடாக சென்று ஆய்வு
மேலும், மதுரை மாநகராட்சியும், டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கொசு உற்பத்தி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தைக் கண்டறிந்து தடுக்கும் வகையில் 530 கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று தேங்கியுள்ள தண்ணீர், கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்படும் பகுதிகளில் மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை குழுக்கள் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொள்வதுடன், கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் புகைமருந்து தெளிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்வதுடன், தொடர்ந்து காய்ச்சல் இருந்தால் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் எனவும் சுகாதாரத்துறை பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.