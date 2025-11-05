தேர்தல் கூட்டணி குறித்து முடிவெடுக்க விஜய்க்கு முழு அதிகாரம் - தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட அதிரடி தீர்மானங்கள்!
தவெக தலைவர் விஜய் இனி மக்களை சந்திக்கும்போது அவருக்கும், மக்களுக்கும் அரசு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என தவெக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2025 at 1:07 PM IST
சென்னை: தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு வழங்கி தவெக பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அருகே தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
- கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
- கோயம்பத்தூரில் கல்லூரி மாணவி மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலால் பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்ட நிலையில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
- தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக தொடர்ந்து கைது நடவடிக்கைக்கு கண்டனம்.
- தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை (SIR) மேற்கொள்ளும் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம்.
- டெல்டா மாவட்டங்களில் அரசு நெல் கொள்முதலை முறையாக மேற்கொள்ளாததற்கு கண்டனம்.
- வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமானம் கட்டக் கூடாது.
- தொழில் முதலீடுகள், வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.
- மக்கள் சந்திப்பில் விஜய் மற்றும் மக்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
- கட்சி மீதும் கட்சி நிர்வாகிகள் மீதும் அவதூறு பரப்பும் ஆளும்கட்சியின் கைக்கூலிகளுக்கு கண்டனம்.
- அடிப்படை பொது பிரச்சனைகளில் கருத்து தெரிவிக்கும் நபர்களை கைது செய்து கருத்துரிமையை நசுக்கும் அரசுக்கு கண்டனம்.
- தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரம் கட்சியின் தலைவர் விஜய்க்கு வழங்கப்படுகிறது என இன்றைய பொதுக்குழுவில் மொத்தம் 12 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.