EXCLUSIVE | தலைவிரித்தாடும் வேலையில்லா திண்டாட்டம்; 2026 மே மாதத்தில் மட்டும் 1.54 லட்சம் பேர் வேலைக்காக பதிவு - இதுதான் காரணமா?
இளைஞர்களும், கையில் குழந்தைகளோடு பெண்களும் என நிறைய பேர் வரிசையில் காத்திருந்து வேலைவாய்ப்புக்காக பதிந்து வருகின்றனர்.
Published : July 14, 2026 at 8:24 PM IST
- BY இரா. சிவக்குமார்
தமிழக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையங்களில் (Department of Employment and Training) கடந்த ஜனவரி 2024 முதல் மே 2026 வரையுள்ள 29 மாதங்களில் 8.39 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்புக்காக புதிதாகவும் (New Registration), 14.48 லட்சம் பேர் புதுப்பித்தலும் (Renewals) செய்துள்ளதுடன், கடந்த மே மாதம் மட்டும் 1.54 லட்சம் பேர் புதிதாகவும், 55 ஆயிரம் பேர் புதுப்பிப்பும் செய்துள்ளனர்.
ஆர்டிஐ-யில் வெளியான இந்த அதிர்ச்சி தகவல்களுக்கு என்னதான் காரணம். ஒருவேளை ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ள தவெக, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4,000 உதவித்தொகை அளிப்பதாக தேர்தலின்போது கொடுத்த வாக்குறுதியே காரணமா? என்று அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பட்டதாரி இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் வழிகாட்டுதலுக்காக உகுவாக்கப்பட்டதுதான் தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மையம்.
இதில் பதிவு செய்வோருக்கு அவர்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்றாற்போன்று அவ்வப்போது நடைபெறும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் தனியார் வேலைவாய்ப்பும், போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சியும், தொழில் முனைவோருக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கைக்குழந்தையோடு புதுப்பிப்பு
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பின்னர், அதாவது கடந்த மே மாதம், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் புதிய பதிவு மற்றும் பழைய பதிவு புதுப்பித்தல் போன்றவற்றுக்காக கூட்டம் அலைமோதுகிறது என்ற தகவல் கிடைத்தது.
அதனடிப்படையில், மதுரையிலுள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அதிகாரிகளை நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக்குழு நேரில் சந்திக்க சென்றது. அச்சமயம் இளைஞர்களும், கையில் குழந்தைகளோடு பெண்களும் என நிறைய பேர் வரிசையில் காத்திருந்தனர். கூட்டம் வழக்கத்தைவிட அதிகமாக இருந்தது.
அதிர்ச்சி தரும் ஆர்டிஐ தகவல்
வழக்கத்தைவிட அதிகமாக அலைமோதிய கூட்டம் குறித்து, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் வாயிலாக கேட்கப்பட்ட தகவலுக்கு சென்னை கிண்டியிலுள்ள வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை, வேலைவாய்ப்புப் பிரிவு இயக்ககம் பதில் வழங்கியுள்ளது.
'தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் கடந்த 2024 ஜனவரி - 2026 மே வரை மாதவாரியாக பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பு குறித்த தகவல் தரவும்' என கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, அக்குறிப்பிட்ட 29 மாதங்களில் ஜனவரி 2024 முதல் ஏப்ரல் 2026 வரையிலான 28 மாதங்களில் மட்டும் 6,85,005 பேர் புதிதாகவும், அதாவது சராசரியாக மாதமொன்றுக்கு 24,464 பேரும் வேலைவாய்ப்புக்காக பதிந்துள்ளனர். அதே குறிப்பிட்ட 28 மாதங்களில் 13,72,020 பேர் பதிவுகளை புதுப்பித்துள்ளனர். அதாவது சராசரியாக மாதமொன்றுக்கு 49,001 பேர் புதுப்பித்துள்ளனர்.
மே 2026-ல் அதிகரித்த பதிவு
மாறாக, மே 2026-ல் மட்டும் 1,54,292 பேர் புதிதாகவும், 76,245 பேர் பதிவை புதுப்பித்தோராகவும் உள்ளனர். அதாவது மே 2026இல் வழக்கமான மாத சராசரியைவிட சுமார் 6.31 மடங்கு (1,29,828 பேர்) புதிய பதிவுகளும், 1.56 மடங்கு (27,244 பேர்) பதிவுப் புதுப்பித்தலும் நடைபெற்றுள்ளன.
இந்த உயர்வானது வழக்கமான மாத சராசரியைவிட மிகவும் அசாதாரணமானது என்பதைக் காட்டுகிறது. அதேபோன்று கடந்த ஏப்ரல் 2026-ல் புதிய பதிவுகள் 20,469 மட்டுமே நிகழ்ந்துள்ள நிலையில், மே மாதம் குபீரென்று 1,33,823 பேர் (7.5 மடங்கு) அதிகரித்துள்ளது அதாவது 653.8% அதிகரித்துள்ளது. பதிவு புதுப்பித்தலைப் பொறுத்தவரை ஏப்ரலில் 20,619 மட்டுமே இருந்துள்ள நிலையில், மே மாதம் 76,245 பேர் (3.7 மடங்கு) அதிகரித்துள்ளனர். அதாவது 269.8% உயர்ந்துள்ளது.
என்ன காரணம்?
தமிழகத்திலுள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் ஏதேனும் சிறப்பு அறிவிப்புகள், திட்டங்கள், வேலைவாய்ப்புகள், வழிகாட்டு முகாம்கள் என எதுவும் அறிவிக்கப்படவோ, செயல்படுத்தப்படவோ இல்லாத சூழலில், இத்திடீர் உயர்வுக்கு என்ன காரணம் என ஆராய்ந்தபோது, தென்மாவட்டத்தை சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பு அலுவலக உயர் அலுவலர் ஒருவர் கூறிய காரணம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதி
அதாவது, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற அரசியல் கட்சிகள் அவரவர் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிக் கொண்டிருந்தனர்.
இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதிதாக போட்டியிட்ட நடிகர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு ஒரு வாரம் முன்பாக கடந்த ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி சென்னையில் தனது தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது.
அதில், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துவிட்டு வேலை கிடைக்காமல் அவதிப்படும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4 ஆயிரம் மற்றும் டிப்ளமோ, ஐடிஐ மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்த வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு ரூ.2,500 வீதம் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
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பெண்கள் அதிகம்
மேற்கண்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையிலேயே தமிழக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற பதிவுகளும், பதிவு புதுப்பிப்புகளும் நடைபெற்றுள்ளன என்பது ஆர்டிஐ மூலம் தெரிய வருகிறது.
அதிலும் மே 2026-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய பதிவுகளில் ஆண்கள் 58,434 பேரும், பெண்கள் 95,858 பேரும் உள்ளனர். பதிவு புதுப்பிப்பில் ஆண்கள் 29,835 பேரும், பெண்கள் 46,410 பேரும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வயதுவாரியாகக் கோரப்பட்ட தகவலுக்கு, அவ்வாறு பராமரிக்கப்படுவதில்லை என ஆர்டிஐ தரப்பில் பதில் தரப்பட்டுள்ளது.
சோம்பேறிகளை உருவாக்கும்
கிராமப்புறப் பெண்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டமே, உழைப்பிலிருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை அப்புறப்படுத்தும் சூழ்ச்சி என்ற குற்றச்சாட்டு இருந்து வரும் சூழலில், வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான இதுபோன்ற உதவித்தொகை திட்டங்கள் இளைஞர்களையும், பெண்களையும் தங்களின் கைச்செலவுகளுக்காக தமிழக அரசாங்கத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக் கிடக்கும் அவலநிலைக்கு தள்ளிவிட வாய்ப்புண்டு என சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
"வெறுமனே அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துவிட்டு, உதவித்தொகையை மட்டும் பெறுவதற்கான திட்டமாகவும் அமைய வாய்ப்புள்ளது" என்பதும் அவர்களது குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.
என்ன சொல்லப் போகிறார் முதலமைச்சர்
அதேபோல, ‘பல்வேறு துறைகளில் நிலவும் ஊழல்களை வெளிக்கொணரும் பொருட்டு வெள்ளை அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வரும் தவெக அரசு, வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துவிட்டு காத்திருக்கின்ற பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் என்ன பதில் சொல்லப்போகிறது’ எனவும் அவர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
ஒருபுறம் தமிழகத்தின் கடன்தொகை அதிகரித்து வருகிறது என குற்றஞ்சாட்டி, ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய தவெக அரசு, மேலும் கடன் வாங்கி செயல்படுத்தும் வகையிலான இலவச திட்டங்களையே அறிவித்துள்ள நிலையில், 'நண்பா நண்பீஸ்களுக்கு' என்ன சொல்லப் போகிறார் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்?
பயிற்சிகளும், வேலைவாய்ப்புகளும்
மேலும், கடந்த 2 ஆண்டுகளில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்த இளைஞர்களில், அரசு வேலை மற்றும் தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளை பெற்றவர்கள் குறித்த விவரங்களை கேட்டபோது, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையங்களில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை நடத்தப்பட்ட சிறிய அளவிலான மற்றும் மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் மூலம் தனியார் துறை நிறுவனங்களில் பணி நியமனங்கள் பெற்றோர்களில் ஆண்டுவாரியான எண்ணிக்கை விவரம் பின்வருமாறு, 2024 - 39,432; 2025 - 69,607; 2026 (மே மாதம் வரை) - 16,655 என தகவல் வழங்கியுள்ளனர்.
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் பெற்றோர் குறித்த கேள்விக்கு, அதுபோன்ற தகவல்கள் எதுவும் பராமரிக்கப்படுவதில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக எந்தெந்த மாதங்களில் புதிய பதிவுகள் மற்றும் புதுப்பித்தல்கள் செய்வோர் அதிகமாக உள்ளனர் என்ற கேள்விக்கு, அதுபோன்ற பொதுவான தகவல்களை வழங்க இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பயிற்சி பெற்று பணிக்கு சேர்ந்த இளைஞர்கள், பெண்களின் விவரங்கள் குறித்த கேள்விக்கு, பின்வருமாறு பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 - 2025ஆம் ஆண்டில் 107 இளைஞர்கள், 144 பெண்கள்; 2025 - 2026ஆம் ஆண்டில் 491 இளைஞர்கள், 502 பெண்கள்; ஏப்ரல் 2026 - மே 2026இல் 5 பெண்கள் மட்டும் பணியில் இணைந்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.