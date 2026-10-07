மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் குறைந்த வாக்குப்பதிவு; காரணங்கள் என்ன? - ஓர் அலசல் பார்வை
வாக்குப்பதிவு குறைந்திருப்பது எந்தக் கட்சிக்கு சாதகம், எந்தக் கட்சிக்கு பாதகம் என்பது தற்போது முக்கியமான கேள்வியாக மாறியுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 10:53 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், கடந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை விட வாக்குப் பதிவு சதவீதம் குறைந்துள்ளது தமிழக அரசியல் களத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை பொதுத்தேர்தலில் அதிக அளவில் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், 5 மாத இடைவெளியில் நடைபெற்ற மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் ஒப்பீட்டளவில் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. பொதுத்தேர்தலில் இருந்த வாக்காளர் ஆர்வத்துடன் ஒப்பிடும்போது இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களின் பங்கேற்பு குறைந்திருப்பது அரசியல் கட்சிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுராந்தகத்தில் 7 சதவீதம் வாக்கு சரிவு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தனித் தொகுதியில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தலில் 93.22 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. ஆனால், நேற்று நடைபெற்று முடிந்த இடைத்தேர்தலில் சுமார் 86.26 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன. இதன் மூலம் பொதுத்தேர்தலைக் காட்டிலும் இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகத்தில் சுமார் 7 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு குறைந்துள்ளது.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மொத்தம் 27 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டாலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையே முக்கியப் போட்டி நிலவியது.
இதனால் பொதுத்தேர்தல் முடிந்து சில மாதங்களிலேயே அதே தொகுதியில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருப்பது வாக்காளர்களிடம் தேர்தல் சோர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது.
தாராபுரத்தில் 9.5 சதவீத வாக்கு குறைவு
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தனித் தொகுதியிலும் இதே நிலைதான் காணப்படுகிறது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைப் பொதுத்தேர்தலில் தாராபுரம் தொகுதியில் 89.89 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்று முடிந்த இடைத்தேர்தலில் 80.30 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன. இதன் மூலம் தாராபுரத்தில் பொதுத்தேர்தலைக் காட்டிலும் இடைத்தேர்தலில் சுமார் 9.5 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு குறைந்துள்ளது.
தாராபுரம் தொகுதியிலும் கடந்த பொதுத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற சத்யபாமாவும் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்ததைத் தொடர்ந்து இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
இதனால் ஒரே ஆண்டில் மீண்டும், மீண்டும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவது பொதுத்தேர்தலை போன்று இடைத்தேர்தலிலும் அனைத்து தரப்பு வாக்காளர்களையும் வாக்குச்சாவடிக்கு வரவழைப்பதில் சவாலாக அமைந்திருக்கலாம் அரசியல் விமர்சகர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
மாறுபட்ட வாக்காளர் மனநிலை
பொதுத்தேர்தல் என்பது மாநிலத்தின் ஆட்சி யாரிடம் இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் தேர்தல் என்பதால், அரசியல் கட்சிகளின் கீழ்மட்ட அமைப்பு முதல் தலைவர்கள் வரையிலான தேர்தல் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக இருக்கும்.
அதேநேரத்தில் இடைத்தேர்தல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதியில் ஏற்பட்ட காலியிடத்தை நிரப்புவதற்காக நடைபெறும் தேர்தல் என்பதால் பொதுத்தேர்தலைப் போன்று அனைத்து வாக்காளர்களிடமும் ஒரே அளவிலான அரசியல் ஈடுபாடு இருக்காது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் பொதுத்தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்குள் மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், ஏற்கெனவே வாக்களித்த வாக்காளர்களில் ஒரு பகுதியினர் இந்தத் தேர்தலை அவ்வளவு முக்கியமானதாக கருதாமல் இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக தேர்தல் பிரசாரம் தீவிரமாக நடைபெற்றபோதிலும் வாக்குப்பதிவு நாளில் பொதுத்தேர்தலின் அளவுக்கு வாக்காளர்களைத் திரட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதை இந்த இடைத்தேர்தல் காட்டுகிறது. தேர்தல் சோர்வு, மீண்டும் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் குறித்து வாக்காளர்களிடையே ஏற்பட்ட மனநிலை உள்ளிட்டவை வாக்குப்பதிவு குறைவுக்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
முதல்வர் விஜய் பிரச்சாரம் ஆனாலும் குறைந்த வாக்குப்பதிவு
இந்த இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் இரு தொகுதிகளிலும் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டார். குறிப்பாக மதுராந்தகத்தில் நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற சாலைப் பிரசாரமும், தாராபுரத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரசாரமும் தேர்தல் களத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தன.
பொதுத்தேர்தலைக் காட்டிலும் இடைத்தேர்தலில் தவெக தரப்பில் அதிகளவு பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரிக்கவில்லை. இதன் மூலம் பிரசாரக் கூட்டங்களுக்கு திரண்ட கூட்டமும், வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதும் வெளிப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த வாக்குப்பதிவு யாருக்கு சாதகம்
வாக்குப்பதிவு குறைந்திருப்பது எந்தக் கட்சிக்கு சாதகம், எந்தக் கட்சிக்கு பாதகம் என்பது தற்போது முக்கியமான கேள்வியாக மாறியுள்ளது. வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை மட்டும் வைத்து வெற்றி பெறும் கட்சியை கணிக்க முடியாது. எந்தக் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு அதிக அளவில் வந்துள்ளனர், எந்தக் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் வீட்டிலேயே இருந்துள்ளனர் என்பதுதான் தேர்தல் முடிவில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மதுராந்தகத்தில் தவெக, அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் ஒவ்வொரு கட்சியின் பாரம்பரிய வாக்குகளும், வேட்பாளரின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கும் முக்கியமானதாக உள்ளன. தாராபுரத்திலும் தவெக, திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையிலான போட்டியிலும் இதே நிலை காணப்படுகிறது.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் கடந்த பொதுத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குப் பதிவு இடைத்தேர்தலில் தொடரவில்லை. இதனால் பொதுத்தேர்தலில் ஒரு கட்சிக்கு வாக்களித்தவர்கள் இடைத்தேர்தலிலும் அதே கட்சிக்கு வாக்களித்தார்களா? அல்லது வேறு முடிவை எடுத்தார்களா? என்பதுதான் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி வெளியாகும் முடிவில் தெரியவரும்.
இதுகுறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளர் பிரியன் கூறும்போது "பொதுத்தேர்தலின் போது வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் கூட ஆர்வத்துடன் சொந்த ஊர்களுக்கு வந்து வாக்களிப்பது வழக்கம். ஆனால் இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரை அந்த அளவிலான ஆர்வம் வாக்காளர்களிடம் இருப்பதில்லை. இருப்பினும் தற்போதைய வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை மிக மோசமான சரிவு என்று கூறிவிட முடியாது.
பொதுத்தேர்தலில் தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பதற்காக வெளியூர்களிலிருந்து வந்தவர்கள், இடைத்தேர்தலிலும் அதே ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்தார்களா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மேலும் கட்சி மாறிய வேட்பாளர்கள் மீதான வாக்காளர்களின் அதிருப்தி, எப்படியும் ஆளும்கட்சிதான் வெற்றி பெறும் என்ற எண்ணம் ஆகியவையும் சிலர் வாக்களிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
கடந்த தேர்தல்களில் வாக்களித்தும் எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை என்ற சலிப்பும் வாக்குப்பதிவு குறைவுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், பண விநியோகம் உள்ளிட்ட வழக்கமான தேர்தல் காரணிகளும் வாக்குப்பதிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.
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இந்த வாக்குப்பதிவு குறைவு எந்தக் கட்சிக்கு சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ அமையும் என்பதை தற்போதே உறுதியாக கணிக்க முடியாது. தவெக தலைவர் விஜய்யின் செல்வாக்கு என்பது அவரது திரையுலக கவர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக உள்ளது. அவர் முழுமையான அரசியல் தலைவராக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளாரா? என்பது இன்னும் தெளிவாகவில்லை.
எனவே வாக்குப்பதிவு குறைந்திருப்பதை ஆளும்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் என்றோ, குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு என்றோ உடனடியாக முடிவு செய்ய முடியாது.
பொதுத்தேர்தலுக்கும், இடைத்தேர்தலுக்கும் இடையே வாக்காளர்களின் மனநிலையில் மாற்றம் காணப்படுவதற்கான காரணங்களும் உள்ளன. சட்டம்-ஒழுங்கு, விலைவாசி உயர்வு, மின்சாரப் பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்றுள்ள நிலையில், அரசின் நலத்திட்டங்களை ஆளும்கட்சி முன்னிறுத்தி வருகிறது.
அதே நேரத்தில் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் தவெகவுக்கு முக்கியமான திருப்பமாக அமையக்கூடும். இந்தத் தேர்தலில் அக்கட்சி பெறும் வாக்குகள் எதிர்காலத்தில் பிற கட்சிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை தங்கள் பக்கம் ஈர்ப்பதற்கும் கட்சிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கலாம்.
இதுவரை இருமுனைப் போட்டியாக இருந்த அரசியல் களம் விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்குப் பிறகு முக்கோணப் போட்டியாக மாறியுள்ளது. இதனால் இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களின் மனநிலையை துல்லியமாக கணிப்பது சவாலானதாக உள்ளது. அனைத்துக்கும் 9-ம் தேதி விடை தெரிந்துவிடும்" என்றார்.