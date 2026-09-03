ETV Bharat / state

EXPLAINER: புதிய தலைமைச் செயலக அறிவிப்பு; புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பழைய வரலாறும், அரசியலும் என்ன தெரியுமா?

புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகமானது சுமார் 107 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்டிருந்தாலும், தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், தலைமைச் செயலகத்தின் பயன்பாட்டிற்காக சுமார் 4 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு மட்டுமே உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 10:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

By - பாண்டியராஜ்.ப

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று புதிய ஒருங்கிணைந்த தலைமைச் செயலகம் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், தலைமைச் செயலகம் குறித்த விவாதம் மீண்டும் தற்போது தொடங்கியுள்ளது.

இதற்கிடையே, கடந்த கால தலைமைச் செயலக வரலாறும், அரசியலும் என்ன என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.

மாநிலத்தின் நிர்வாக மையம்

புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள தலைமைச் செயலகமும், அதன் மைய மண்டபத்தில் அமைத்துள்ள சட்டப்பேரவையும் மாநிலத்தின் நிர்வாக மையங்களாக உள்ளன.

புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் வரலாறு

சென்னை மாநகரின் முக்கிய அடையாளமான நேப்பியர் பாலத்திற்கு அருகில் உள்ள இந்த புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் வரலாறு மிக நீண்ட நெடியது. கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் வணிக செயல்பாட்டிற்காக வாங்கப்பட்ட இந்த இடத்தில், 1640-ஆம் ஆண்டு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் கட்டுமான பணியானது தொடங்கப்பட்டது.

கட்டுமான பணிகள் சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்த நிலையில், 1644-ஆம் ஆண்டு கட்டடம் முழுவதும் தயாரானது.

தொடர்ந்து 1652-ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ தலைமையிடமாக புனித ஜார்ஜ் கோட்டை திகழ்ந்தது. குறிப்பாக மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டம் 1921-ஆம் ஆண்டு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்றது. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த கோட்டையானது இந்திய ராணுவத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னர், இந்திய ராணுவத்துடன் தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலகமும், சட்டப்பேரவை வளாகமும் இங்கே இயங்கி வருகிறது.

107 ஏக்கர் பிரம்மாண்ட வளாகம்

புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகமானது சுமார் 107 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்டிருந்தாலும், தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், தலைமைச் செயலகத்தின் பயன்பாட்டிற்காக சுமார் 4 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு மட்டுமே உள்ளது. மீதமுள்ள நிலப்பரப்பு இந்திய பாதுகாப்பு துறை மற்றும் இந்திய தொல்லியல் துறையின் (ASI) கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் இந்த வளாகத்தை விரிவு படுத்தவோ, மேம்படுத்தவோ முடியாத சூழல் நீடித்து வருகிறது.

இரண்டு கட்டடங்களில் செயல்படும் தலைமைச் செயலகம்

தற்போது தலைமைச் செயலகம் புனித ஜார்ஜ் கோட்டை மற்றும் அதே வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை என இரண்டு இடங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் சுமார் 2 லட்சத்து 7 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் தற்போதைய சட்டமன்றம், முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமை செயலாளரின் அறைகள் உள்ளன. அதேபோன்று நிதித்துறை மற்றும் பிற முக்கிய துறைகளின் முக்கிய அலுவலங்களும் இங்கு அமைந்துள்ளன.

புனித ஜார்ஜ் கோட்டை (கோப்புப்படம்)
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே, இட நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்திலேயே 1978-ஆம் ஆண்டு 3 லட்சத்து 75 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில், 10 தளங்களுடன் நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை கட்டப்பட்டது. இங்கு 30க்கும் மேற்பட்ட அரசு துறைகளின் செயலாளர்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் 6,000 மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இதற்கான குத்தகை தொகையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு அரசு இந்திய ராணுவத்திற்கு செலுத்தி வருகிறது.

போக்குவரத்து நெருக்கடி & இடப் பற்றாக்குறை

தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவையில் இடப் பற்றாக்குறை என்பது கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே இருந்து வருகிறது. முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், அரசுத்துறை செயலாளர்கள், அதிகாரிகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பணியாளர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள் என நாள்தோறும் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்லக்கூடிய இந்த வளாகத்தில் இடப்பற்றாக்குறையும், போக்குவரத்து நெரிசலும் பல தசாப்தங்களாக நீடித்து வருகிறது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் - அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஜெயலலிதா

இந்த இட நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு கடந்த 2003-இல் ஆட்சியில் இருந்த ஜெயலலிதா, சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள ராணி மேரி கல்லூரி வளாகத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும் என்று அறிவித்தார்.
இருப்பினும், அந்த கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகளின் தொடர் போராட்டம் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்பு காரணமாக அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு பூமி பூஜையும் செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர், திமுக அரசால் அத்திட்டம் கைவிடப்பட்டு மீண்டும் அண்ணா பல்கலைக்கழக வசம் அந்த இடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் திறப்பு

இதனிடையே 2006-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வென்று முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு பொறுப்பேற்றது. இதைத்தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில், சுமார் 450 கோடி ரூபாய் செலவில், 80 ஆயிரம் சதுர பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலக கட்டுமான பணி தொடங்கப்பட்டது.

கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்து 2010-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 13-ஆம் தேதி அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியால் சட்டப்பேரவை கட்டடம் திறக்கப்பட்டது.

மீண்டும் புனித ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு சென்ற தலைமைச் செயலகம்

2011-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ஜெயலலிதா, தலைமைச் செயலகத்தை மீண்டும் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார். மேலும் ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய தலைமைச் செயலக கட்டடம், உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையாக மாற்றப்படுவதாகவும் அறிவித்தார்.

2016-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் அதிமுகவே வென்றதால், 2011 முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வரை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையிலேயே சட்டப்பேரவையும், தலைமைச் செயலகமும் செயல்பட்டு வந்தது.

ஓமந்தூரார் வளாகத்திற்கு மாறும் என எதிர்பார்ப்பு

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக வென்று மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நிலையில், மீண்டும் தலைமைச் செயலகம் ஓமந்தூரார் தோட்டத்திற்கு மாற்றப்படும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை முழு வீச்சில் செயல்பட்டதால், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையிலேயே தலைமைச் செயலகமும் சட்டப்பேரவையும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்தது.

தலைமைச் செயலகத்தை இடமாற்ற திட்டமிட்ட மு.க.ஸ்டாலின்

தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகத்தில் நிலவும் இட நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு தலைமைச் செயலகத்தை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலக பணியாளர்கள் சங்கம் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தொடர்ந்து, கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான ஆலோசனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால் அத்திட்டமும் கைவிடப்பட்டது.

புதிய ஒருங்கிணைந்த தலைமைச்செயலகம்

இந்நிலையில்தான், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்தை மாற்றி ரூ.1200 கோடியில் புதிய ஒருங்கிணைந்த வளாகம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால நிர்வாகத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, உலக தரத்திலான பொது நிர்வாக உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைப்பது தற்போதைய இன்றியமையாத தேவை என்றும், இதற்காக சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் பல்வேறு வசதிகளுடன் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மரபுச் சின்னமாகும் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை

புதிய ஒருங்கிணைந்த தலைமைச் செயலாக வளாகம் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை, வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து, அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறையினர் அறிவும் வகையிலும் அரசு சார்பில் முன்னெடுப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.

புதிய தலைமைச் செயலகம் எங்கே அமையும்?

முதலமைச்சரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து புதிய தலைமைச் செயலகம் எங்கே அமைக்கப்படும் என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது. இதனிடையே, கிண்டியில் இருந்து மத்திய கைலாஷ் செல்லக்கூடிய சாலையில் அமைந்துள்ள மாநில நெடுஞ்சாலை ஆய்வு நிலைய வளாகம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம், கிழக்கு கடற்கரை சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக ஆய்வுப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

EXPLAINER
CHIEF MINISTER
புனித ஜார்ஜ் கோட்டை
FORT ST GEORGE
NEW SECRETARIAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.