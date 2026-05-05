தோல்வியை தழுவிய 15 அமைச்சர்கள்; தவெகவிற்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தது ஏன்?
விஜய்யின் கடைசி நாள் பிரச்சாரம் மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏனெனில், தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களே எதிர்பார்ததை விட அதிக வாக்குகள் தங்களுக்கு கிடைத்திருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
Published : May 5, 2026 at 11:36 AM IST
-By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி அமைச்சர்கள் 15 பேர் தோல்வியடைந்துள்ளனர். அதே சமயம் மக்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். மக்களின் மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது? பார்க்கலாம்.
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று (மே 4) வெளியாகின. கடந்த தேர்தலில் தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்த திமுக, இந்த முறை படுதோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது. முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தொடங்கி, மூத்த அமைச்சர்கள் வரை பலர் முதன்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர்களிடம் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, திமுகவின் பொதுச் செயலாளரும் மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவருமான துரைமுருகன் (காட்பாடி), மா. சுப்பிரமணியன் (சைதாப்பேட்டை), பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் (மதுரை மத்தி), அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (திருவெறும்பூர்), டி.ஆர்.பி ராஜா (மன்னார்குடி), சா.மு. நாசர் (ஆவடி), தா.மோ அன்பரசன் (ஆலந்தூர்), மூர்த்தி (மதுரை கிழக்கு), கீதா ஜீவன் (தூத்துக்குடி), முத்துசாமி (ஈரோடு மேற்கு), மதிவேந்தன் (ராசிபுரம்), ஆர். ராஜேந்திரன் (சேலம் வடக்கு), எம்.பி. சாமிநாதன் (காங்கேயம்), காந்தி (ராணிப்பேட்டை), பெரியகருப்பன் (திருப்பத்தூர்) மற்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு (ராதாபுரம்) ஆகியோர் தோல்வியை தழுவினர்.
ஆனால், அதிமுகவில் இருந்து கடைசி நேரத்தில் திமுகவிற்கு சென்ற ஓ பன்னீர்செல்வம் (போடிநாயக்கனூர்), வைத்திலிங்கம் (ஒரத்தநாடு) ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
அதே போல் அதிமுகவில் ஏற்கனவே அமைச்சர்களாக பதவி வகித்த ஜெயக்குமார் (சென்னை ராயபுரம்), பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் (பொள்ளாச்சி), பா. வளர்மதி (சென்னை ஆயிரம்விளக்கு), கோகுல இந்திரா (சென்னை அண்ணாநகர்), தங்கமணி (குமாரபாளையம்), ராஜேந்திர பாலாஜி (சிவகாசி), திண்டுக்கல் சீனிவாசன் (திண்டுக்கல்), ஆர்.பி உதயகுமார் (திருமங்கலம்) உள்ளிட்டோரும் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், முதன்முறையாக தேர்தல் களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி இருக்கிறது.
தமிழகத்தை கடந்த 60 தசாப்தங்களாக ஆட்சி செய்து வந்த திராவிட கட்சிகளின் இந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன என்பது தான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரில் புதிய கட்சியைத் தொடங்கிய விஜய்க்கு குறுகிய காலகட்டத்தில் இத்தகைய அளவில் மக்கள் ஆதரவு கொடுக்க என்ன காரணம் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.
விஜய்யின் வெற்றிக்கு இதுதான் காரணமா?
திராவிட கட்சிகளிடமிருந்து மாற்றம் வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட மக்கள், அதிமுக, திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பெண்கள் வாக்குகள் தவெகவுக்கு அதிக அளவில் கிடைத்திருப்பதாக தெரிகிறது.
அதே நேரத்தில் விஜய்யின் இறுதி நாள் பிரச்சாரம் மக்கள் மத்தியில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏனெனில், தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களே தங்களுக்கு எதிர்பாராத அளவில் வாக்குகள் கிடைத்திருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
அதே போல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால் தோல்வியடைந்த வேட்பாளர்கள், தங்கள் அரசியல் அனுபவத்தில் இது போன்று மக்களின் மனநிலையை பார்த்ததில்லை எனவும், மக்களின் கணிப்பையே யூகிக்க முடியாத நிலைமையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் நிறைய குடும்பங்களில் குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரை வற்புறுத்தி அதிக அளவில் விஜய்க்கு வாக்களிக்க வைத்ததும் ஒரு காரணம் என்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தோல்வி
என்னதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றாலும், ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை இடங்களை பெறாத நிலையில் மைனாரிட்டி அரசாகவே நீடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. ஆட்சி அமைக்க விஜய் யார் யாருடன் கூட்டணி அமைக்க போகிறார்? எந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் கூட்டணி அமைக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே ஆட்சியில் நிலைத்தன்மை அமையும்.
குறிப்பாக, தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதை பொறுத்தே, அடுத்த தேர்தலில் அக்கட்சிக்கு மக்கள் ஆதரவளிப்பார்களா இல்லையா என்பதும் தெரியவரும். ஆனால், பண பலத்தை நம்பாமல், ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றி ஒரு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது.