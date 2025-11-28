ETV Bharat / state

ரோலக்ஸுக்கு ‘மாரடைப்பு’ - யானையின் மரணத்துக்கான காரணத்தை வெளியிட்ட வனத்துறையினர்

வனத்தில் உலாவிய ரோலக்ஸ் காட்டு யானை.
வனத்தில் உலாவிய ரோலக்ஸ் காட்டு யானை. (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: ரோலக்ஸ் காட்டு யானையின் உயிரிழப்புக்கு, திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பே காரணம் என வனத்துறை வெளியிட்டுள்ள பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விவசாயப் பயிர்களை தொடர்ந்து சேதப்படுத்தி வந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை, அக்டோபர் 17-ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் வனப் பகுதியிலிருந்து கும்கி யானைகள் உதவியுடன் வனத்துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர்.

பிடிக்கப்பட்ட ரோலக்ஸ் யானை, ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் உலாந்தி வனச்சரகம் வரகளியாறு பகுதியில் உள்ள யானை முகாமில் நடத்தை சீரமைப்புக்காக மரக்கூண்டில் அடைக்கப்பட்டது. பின்னர், கடந்த நவம்பர் 12-ஆம் தேதி மானாம்பள்ளி மலைத்தொடரில் உள்ள மந்திரி மட்டம் பகுதியில், யானையின் நகர்வுகளை கண்காணிக்க உதவும் ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்டு ரோலக்ஸ் விடுவிக்கப்பட்டது.

மேலும், ரோலக்ஸ் யானையை கண்காணிக்க ஒரு குழுவும் நியமிக்கப்பட்டது. இந்த குழுவானது நவம்பர் 26 அன்று, நண்பகல் 2 மணியளவில் மந்திரி மட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய ஓடைக்கு அருகே ரோலக்ஸ் காட்டு யானை இறந்துகிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

உடனடியாக வனத்துறை அலுவலர்கள் விரைந்து சென்று யானை இறப்பு தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, சுமார் 25 மீட்டர் அளவு சரிவுள்ள பகுதியில் இருந்து யானை வழுக்கி விழுந்ததற்கான தடயத்தை வனத்துறை அலுவலர்கள் கண்டுபிடித்தனர். இந்நிலையில், யானையின் இறப்புக்கான காரணத்தை அறிந்துகொள்ள நேற்றைய தினம் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது.

அதுதொடர்பான விவரங்களை தற்போது வனத்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த அறிக்கையில் ரோலக்ஸ் காட்டு யானைக்கு சுமார் 50 வயதிருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அதில், யானைக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளதாகவும் வனத்துறையினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அத்துடன் யானையின் வெளிப்புறம் நல்ல நிலையில் இருந்ததாகவும், வாயில் ஒரு கொத்து புல் இருந்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: யானை ராதாகிருஷ்ணன் உயிரைப் பறித்த 20 அடி பள்ளம்! நவ.16 அன்றே சிக்னல் கட் - வெளியான பிரத்யேக தகவல்!

இவை மட்டுமில்லாமல், யானையின் உள்ளுறுப்புகளில் கடும் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டதும் உடற்கூராய்வு அறிக்கையின் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது. இவற்றின் காரணமாகவே, யானை இறந்திருக்கும் எனவும், அந்த சமயத்தில் ரோலக்ஸுக்கு ஏற்பட்ட மாரடைப்பு, திடீரென விழுந்ததில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு என யாவும் அதன் மரணத்திற்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது என்றும் வனத்துறையினர் உடற்கூராய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரோலக்ஸ் யானையின் உடல் உறுப்புகள் உத்தரப் பிரதேசம், வயநாடு, சென்னை, கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரசு விலங்கின ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன.

இதேபோல் தான் நவம்பர் 18 அன்று திருநெல்வேலி மாவட்ட அப்பர் கோதையாறு பகுதியில் விடப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் காட்டு யானை வழுக்கி விழுந்து உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

