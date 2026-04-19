'தேர்தல் களம் 2026' கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு? அனலாய் தகிக்கும் கள நிலவரம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கிள்ளியூர் மற்றும் விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக, அதிமுக கட்சிகள் இதுவரை ஒருமுறை கூட வெற்றி பெற்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 19, 2026 at 10:07 AM IST
கன்னியாகுமரி: இந்த மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, குளச்சல், பத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு மற்றும் கிள்ளியூர் என 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் தேசிய கட்சிகளான பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் பலமாக உள்ள மாவட்டமாக குமரி மாவட்டம் உள்ளது. மத அடிப்படையிலான அரசியல் நிலவும் மாவட்டமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
மீனவர்கள், நாடார்கள், வேளாளர், பிள்ளை, கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் முஸ்லிம் சமூகத்தினரின் வாக்கு வங்கி இந்த மாவட்டத்தில் குறிப்பிட தகுந்த அளவில் உள்ளனர். மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டபோது (1956) கேரளாவின் சில பகுதிகள் தமிழகத்தோடு இணைக்கப்பட்டதால், திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் அதிகம் இருக்கும் நாயர் இன மக்களும் இந்த மாவட்டத்தில் கணிசமாக உள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி
தோவாளை, அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகாக்களை உள்ளடக்கிய பகுதியாக இந்த தொகுதி உள்ளது. சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன. கடற்கரையோரம் அமைந்துள்ள தொகுதி என்பதால் மீன் வணிகம் இங்கு முக்கிய தொழிலாக அமைந்துள்ளது. வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகள் வரை இங்கு பிடிக்கப்படும் மீன்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. மீன்பிடி தொழிலே பிரதானமாக உள்ள இந்த மாவட்டத்தில், மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்படுவது முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது. குறிப்பாக மீனவர்களை விடுவிக்கும் இலங்கை அரசு, படகுகளை பறிமுதல் செய்வதால் அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக கடும் இழப்புக்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 135533
பெண்கள்: 138456
மூன்றாம் பாலினம்: 80
மொத்தம்: 274069
அரசியல் கள நிலவரம்
1957 முதல் இதுவரை 15 சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை கன்னியாகுமரி தொகுதி சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிமுக 7, திமுக 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக கடந்த 55 ஆண்டுகளாக திமுக, அதிமுகவை தவிர வேறு எந்த கட்சியும் இங்கு வெற்றி பெற்றதில்லை. இதேபோன்று கடந்த 40 ஆண்டுகளாக திமுகவும், அதிமுகவும் தொடர்ந்து இரண்டு முறை இங்கு வெற்றி பெற்றதில்லை. ஒவ்வொரு முறையும் மாறி மாறி வாக்காளர்கள் கட்சிகளை தேர்ந்தெடுத்து வருகின்றனர். இந்த முறை அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம் போட்டியிடும் நிலையில், திமுக சார்பாக முன்னாள் மேயர் மகேஷ் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் சபேன், நாதக சார்பில் மரியஜெனிபர் போட்டியிடுகின்றனர். கன்னியாகுமரி தொகுதியில் இரண்டு முறை தொடர்ந்து யாரும் வெற்றிபெறாத நிலை இருந்தாலும், இந்த முறை திமுக சற்று வேகமாகவே பணிகளை முடிக்கிவிட்டுள்ளது. தளவாய் சுந்தரத்திற்கு இந்த முறை வெற்றி அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதே தற்போதைய சூழ்நிலையாக உள்ளது.
நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி
அகத்தீஸ்வரம் வட்டத்தை சேர்ந்த 43 கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக நாகர்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. நாகர்கோவில் மாநகராட்சி இந்த சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் உள்ளடங்கியுள்ளது. இங்கு ரப்பர், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப் பொருட்கள் தயாரித்தல், ஜவுளி மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் உள்ளிடவை முக்கிய தொழில்களாக உள்ளன. மேலும் மீன் வலை உற்பத்தி, பாய் தயாரித்தலும் முக்கிய வணிகமாக உள்ளது.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 125873
பெண்கள்: 131139
மூன்றாம் பாலினம்: 10
மொத்தம்: 257022
அரசியல் கள நிலவரம்
1977 முதல் இதுவரை 11 சட்டமன்ற தேர்தலை இந்த தொகுதி எதிர்கொண்டுள்ளது. இதில் திமுக 3, அதிமுக 3, காங்கிரஸ் 2, தமாகா 1, பாஜக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாஜக என அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இங்கு குறிப்பிடத்தகுந்த வாக்கு வங்கி உள்ளது. திமுக சார்பில் குமரி மாவட்ட அரசியலில் முக்கிய முகமான ஆஸ்டின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எம்ஜிஆர் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றவர் ஆஸ்டின். அடுத்து நடைபெற்ற 2006 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ராசனிடம் தோல்வி அடைந்தார். தொடர்ந்து 2016ஆம் ஆண்டு கன்னியாகுமரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றார். ஆனால் அடுத்த தேர்தலில் மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு தளவாய் சுந்தரத்திடம் தோல்வி அடைந்தார்.
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவின் சுரேஷ் ராஜன் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட பாஜகவின் காந்தி 11 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். குமரியில் பாஜகவின் காந்தியும், திமுகவின் ஆஸ்டினும் ஆகப்பெரும் ஆளுமையாக இருந்து வரும் நிலையில், இந்த முறை வெற்றியை கணிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. திமுக ஆட்சி அமைந்தால் ஆஸ்டினுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், காந்தியை வெல்வாரா ஆஸ்டின் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
பத்மநாபபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி
இந்த தொகுதி சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பேரூராட்சிகளும், பத்மநாபபுரம் நகராட்சியையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மாவட்டத்தில் மற்ற தொகுதிகளை காட்டிலும், குமரி மாவட்டத்தின் முக்கிய அடையாளங்கள் பலவற்றை இந்த தொகுதி தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக திற்பரப்பு அருவி, புகழ்பெற்ற கல்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன. மேலும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க படிக்கிணறு மற்றும் தொல்லியல் துறை கல்வெட்டுகள் இந்த தொகுதியின் கூடுதல் சிறப்பம்சங்களாக உள்ளன.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 116895
பெண்கள்: 117142
மூன்றாம் பாலினம்: 19
மொத்தம்: 234056
அரசியல் கள நிலவரம்
கடந்த 1952 மற்றும் 1954 ஆம் ஆண்டுகளில் திருவாங்கூர் கொச்சி சட்டமன்றத்தின் கீழ் இந்த தொகுதியில் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், இரண்டு முறையும் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
சென்னை மாகாணத்தின் கீழ் கடந்த 1957, 1962, 1967 சட்டமன்ற தேர்தலைகளை சந்தித்த இந்த தொகுதியில், இரண்டு முறை காங்கிரஸ் கட்சியும், 1962இல் சுயேச்சை வேட்பாளரும் வெற்றி பெற்றனர்.
தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றத்திற்கு பிறகு இந்த தொகுதியில் 11 முறை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் திமுக 4, அதிமுக 2, பாஜக 1 வெற்றி பெற்றுள்ளனர். சில முறை சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளனர்.
குறிப்பாக கடந்த 4 சட்டமன்ற தேர்தல்களாக திமுகவே இங்கு வெற்றி பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ், பாஜகவுக்கு இந்த தொகுதியில் குறிப்பிட தகுந்த வாக்கு வங்கி உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி சிபிஎம் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில். அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் செல்லசுவாமி வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். கடைசியாக இந்த தொகுதியில் சிபிஎம் 1989இல் போட்டியிட்ட நிலையில், 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் போட்டியிடுகிறது. அதிமுக சார்பில் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்கட்சி வேட்பாளராக ரமேஷ் களமிறங்கியுள்ளார். தவெக சார்பில் கிருஷ்ணகுமார், நாதக சீலன் போட்டியிடுகின்றனர். போட்டி கடுமையாக இருந்தாலும், சிபிஎம் வேட்பாளர் செல்லசுவாமி, வெற்றிசுவாமியாக மாறுவார் என்பதே தற்போதைய களநிலவரமாக உள்ளது.
குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதி
கல்குளம் தாலுக்காவின் பல்வேறு கிராமங்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன. மேலும், குளச்சல் நகராட்சி, முளகுமூடு, கப்பியறை, வில்லுக்குறி, இரணியல், கல்லுக்கூட்டம் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட பேருராட்சிகள் இந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன. தென்னை நார் சார்ந்த கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு மற்றும் மீன்பிடி தொழில் இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய தொழிலாக இருந்து வருகிறது.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 131885
பெண்கள்: 131562
மூன்றாம் பாலினம்: 1
மொத்தம்: 263448
அரசியல் கள நிலவரம்
1971 முதல் தேர்தலை சந்திக்கும் இந்த தொகுதியில் இதுவரை 12 முறை சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் 7, திமுக 2, அதிமுக 1 முறை வென்றுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி வலுவாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் அக்கட்சியை சேர்ந்த பிரின்ஸ் கடந்த மூன்று முறையாக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார். காங்கிரஸ் எந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றாலும் குளச்சல் தொகுதியை தங்களுக்காக காங்கிரஸ் தலைமை கேட்டுப்பெறும். அந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ் இந்த தொகுதிக்கு முக்கியத்துவம் தொடுக்கும். அந்த வகையில் இந்த முறையும் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறது.
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தற்போதைய விளவங்கோடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாரகை கத்பட் இத்தொகுதியில் களமிறங்குகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பில் சிவகுமார் வேட்பாளராக களமிறங்கவுள்ளார். தவெக சார்பில் பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ், நாதக சார்பில் ஆன்சி சோபா ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். குளச்சல் தொகுதியில் பாஜக, காங்கிரஸ் நேரடியாக மோதும் நிலையில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெறவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி
கடையம், அருமனை, இடைக்கோடு, காளியக்காவிளை உள்ளிட்ட எட்டு பேருராட்சிகளை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. கேரளாவின் எல்லையோர பகுதியாக இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. ரப்பர் விவசாயம் இந்த பகுதி மக்களின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. மேலும், தென்னை சாகுபடி, முந்திரி உள்ளிட்டவைகளும் பயிரிடப்பட்டு வருகின்றன.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 111990
பெண்கள்: 113226
மூன்றாம் பாலினம்: 3
மொத்தம்: 225219
அரசியல் கள நிலவரம்
விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த தொகுதியில் கடந்த 1952 முதல் தற்போது வரை 17 முறை சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் இதுவரை ஒருமுறை கூட வெற்றி பெற்றதில்லை. காங்கிரஸ் 10, சிபிஎம் 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக பிரவீன் போட்டியிடுகிறார்.
அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக விஜயதாரணி போட்டியிடுகிறார். கடந்த மூன்று சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு விஜயதாரணி வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது பாஜக சார்பில் அவர் மீண்டும் போட்டியிடும் நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு அவர் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவார் என்று கூறப்படுகிறது. தவெக சார்பில் மைக்கேல் குமார், நாதக சார்பில் மரிய ஸ்டெல்லா உள்ளிட்டோர் களம் காண்கின்றனர்.
காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் என்ற குற்றச்சாட்டை எழுப்பி வரும் பாஜகவினர், வெற்றிபெற கடுமையாக முயன்று வருகின்றனர். தற்போதைய கள நிலவவரப்படி காங்கிரஸ் ஒரு அடி முன்னோக்கி செல்கிறது.
கிள்ளியூர் சட்டமன்ற தொகுதி
புதுக்கடை, ஏழுதேசம், கிள்ளியூர் உள்ளிட்ட பேரூராட்சிகளையும், கொல்லங்கோடு நகராட்சியை உள்ளடக்கியதாக கிள்ளியூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. ரப்பர் தோட்டங்கள், தென்னை, பாக்கு, கிராம்பு மற்றும் நறுமண பயிர்கள் இந்த தொகுதி மக்களின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
வாக்காளர் விவரம்
ஆண்கள்: 123143
பெண்கள்: 120678
மூன்றாம் பாலினம்: 16
மொத்தம்: 243837
அரசியல் கள நிலவரம்
1952க்கு பிறகு இதுவரை 17 முறை இந்த தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் 8, தமாகா 2, ஜனதா தளம் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் இங்கு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக கடந்த நான்கு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளர்களே வெற்றி பெற்று வருகின்றனர். இந்த தொகுதியில் இதுவரை திமுக, அதிமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றது இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்த அம்சமாகும்.
திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக ராஜேஷ் குமார் மூன்றாவது முறையாக களமிறங்கவுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி தமாகா கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அக்கட்சி சார்பில் நிவின் சைமன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் சபீர், நாதக சார்பில் ஹிம்லர் போட்டியிடுகிறார்கள். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ் குமார் இந்த தொகுதியில் ஹாட்ரிக் அடிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.