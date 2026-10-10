தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி; பயண விவரம் வெளியீடு
பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் 15,000 போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 7:12 PM IST
சென்னை: நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடியின் பயண திட்ட விவரம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் உட்கட்டமைப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், ரூ.13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வளர்ச்சித் திட்டங்களை பிரதமர் மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, பல்வேறு புதிய திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.
பிரதமர் மோடியின் முக்கிய பயணத்திட்டங்கள்
நாளை (அக்.11) சென்னைக்கு வருகை தரவுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விமான நிலையத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் வரவேற்பு அளிக்க உள்ளார். காலை 11:30 மணியளவில், சென்னை மெட்ரோவில் போரூர் புறவழிச்சாலை நிலையத்திலிருந்து பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை நிலையம் வரை சென்று திரும்புகிறார்.
அதையடுத்து, மதியம் சுமார் 12:15 மணியளவில், சென்னையில் உள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் தரிசனம் செய்கிறார். பின்னர் சென்னை ஐஐடி-ல் உள்ள மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை நேரில் பார்வையிடுவார்.
பிற்பகல் சுமார் 1:30 மணியளவில், ரூ.13,000 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டி, நிறைவடைந்த திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்து, நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். மேலும், இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றவுள்ளார்.
சுமார் ரூ.4,900 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டமான பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தடத்தை பிரதமர் திறந்து வைக்கிறார்.
சுமார் ரூ.3,700 கோடி மதிப்பிலான முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டும் பிரதமர் மோடி, நிறைவடைந்த திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்.
பின்னர், தேசிய நெடுஞ்சாலை 744-ன் 36 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள, நான்கு வழிச்சாலையான வடுகப்பட்டி - தெற்கு வெங்கநல்லூர் சாலையைத் திறந்து வைக்கிறார். மேலும், தேசிய நெடுஞ்சாலை 744ஏ-ன் 30 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள, நான்கு வழிச்சாலையான மதுரை சுற்றுச் சாலைப் பகுதியையும் திறந்து வைக்கிறார்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை 83-ன் நாகப்பட்டினம்-தஞ்சாவூர் பிரிவில் நான்கு வழி திருவாரூர் புறவழிச் சாலைக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.
ரூ.750 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பிலான ரயில்வே உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை பிரதமர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.
காரைக்கால்-பேரளம் ரயில் பாதையையும்; கோயம்புத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மூன்று ரயில் மேம்பாலங்களையும் திறந்து வைக்கிறார்.
அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் சீரமைக்கப்பட்ட பழனி, வேலூர் கண்டோன்மென்ட், அம்பாசமுத்திரம், பரமக்குடி, நாமக்கல் ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஐந்து ரயில் நிலையங்களையும் பிரதமர் திறந்து வைக்கிறார்.
|இதையும் படிங்க: ஒரே காரில் முதலமைச்சர் விஜய், ராகுல் காந்தி பயணம்
தமிழ்நாட்டில் கடல்சார் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், சரக்கு கையாளும் திறனை அதிகரிக்கவும் துறைமுகம் தொடர்பான பல திட்டங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார். பின்னர், சென்னை துறைமுகத்தில் நான்கு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்.
சென்னையில் உள்ள சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (சிபிசிஎல்) நிறுவனத்தின் மணலி சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் குரூப் II/III லூப் ஆயில் பேஸ் ஸ்டாக்ஸ் திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.
சென்னை ஐஐடி-யில் உள்ள சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தையும் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் பொன்விழாக் கொண்டாட்டங்களிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கவுள்ளார்.
பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் 15,000 போலீசார் அடங்கிய ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.