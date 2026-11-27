மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா; சிறப்பு கூட்டத்தொடருக்கு தயாராகும் திமுக எம்பிக்கள்
தமிழ்நாட்டின் நலனை திமுக ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது, கொண்ட கொள்கையில் இருந்து தடம் மாறாது என்று மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 11:01 PM IST
By - எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடருக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் திமுக என்ன நிலைபாடு எடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை சிறப்பு கூட்டத்தொடர்
இந்திய அரசியலில் பெரும் விவாதத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இந்த மசோதா தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் வரும் நவம்பர் 30-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு 105 நாட்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நவம்பர் 30-ஆம் தேதி துவங்கி நான்கு நாட்கள் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் மாநிலங்களவை டிசம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்ட தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இருப்பினும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு போதிய பலமின்றி தொகுதி மறுவரையறை மசோதா பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாமல் மக்களவையில் நிராகரிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், நவம்பர் 30-ஆம் தேதி நடைபெறும் சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையரை மசோதா மற்றும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான சட்டங்கள் குறித்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில் நாடாளுமன்ற கூட்டம் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கருத்துகளையும், கவலைகளையும் முன்வைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக இதனை திமுக எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்று எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது.
திமுக யூகங்களுக்கு இடம் தரக்கூடாது - சிபிஎம்
குறிப்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக ஒன்றிய அரசு, திமுகவுடன் ஒரு புரிந்துணர்வுக்கு வந்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது கவலை அளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் நலன் மற்றும் தென் மாநிலங்களின் நலன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் திமுக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுப்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் யூகங்களுக்கு இடம் தராமல் தொகுதி மறுவரையறை குறித்த தங்களது நிலைபாட்டை திமுக தலைமை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
திமுக நிலைபாடு மாறக்கூடாது - திருமாவளவன்
மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கூறும்பொழுது, நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடரில், நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறையை நிறைவேற்றுவதற்கு பாஜக அரசு முயற்சிப்பதாகவும் சராசரியாக அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஏற்கனவே இருக்கும் எண்ணிக்கையில் 50 விழுக்காடு உயர்த்துவது என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும், அதற்கு திமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளின் ஆதரவு கேட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது.
கடந்த முறை இம்மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொழுது மிகக் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகளையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்க முன்நின்ற இயக்கம் திமுக. கடந்த முறை மசோதா தோல்வி அடைவதற்கு திமுகவின் முயற்சிதான் காரணம். அதுபோல இந்த முறையும் இம்மசோதா தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் கடந்த முறையை போன்று இந்த முறையும் திமுக இம்மசோதாவை எதிர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
"கொண்ட கொள்கையில் இருந்து திமுக தடம் மாறாது"
இந்த நிலையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் வலைதளப்பக்கத்தில் கூறும் பொழுது, தொகுதி மறைமுறையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் குரல் எழுப்பியது திமுக தான் என்றும், நியாயமான மறுவறையறை என்ற கோரிக்கையுடன் அகில இந்திய தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து முதன் முதலில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது சென்னையில்தான் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டால் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழ்நாட்டின் பங்கு தற்போதுள்ள 7.18% சதவீதத்திலிருந்து குறைய கூடாது என்றும், 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவ விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு முன்னர் நிலைப்படுத்தப்பட்டவாறே அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு எவ்வித மாற்றமும் செய்யக்கூடாது என்றும், இந்த நிலைப்பாட்டில் திமுக என்றும் என்றும் உறுதியாக இருப்பதாகவும் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்களும், முதுகுகுத்திகளின் முணுமுணுப்புகளும் எங்களது இந்த நிலைப்பாட்டை எந்த விதத்திலும் அசைத்துப் பார்க்காது. பதவிக்காகக் கொள்கையை உதறிவிட்டுச் செல்லும் மானமற்ற, நன்றிகெட்ட கூட்டத்தினர் இதனை உணர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நலனை திமுக ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது. கொண்ட கொள்கையில் இருந்து தடம் மாறாது என்று மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நாளைய தினம் காலை 10 மணிக்கு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள முரசொலி மாறன் வளாகத்தில் நடத்தப்படும் என்றும், இந்த கூட்டத்தில் மக்களவை, மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.
"திமுக மாநில உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டு கொடுக்காது"
தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதாவில் திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து ஈ டிவி பாரத்திடம் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பு பிரிவு செயலாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், "திமுக, மாநிலங்களுக்கு எதிராக எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டையும் எடுக்காது. மாநில உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டு கொடுக்காது. நடைபெற உள்ள சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்ப்பது தொடர்பாக நாளைய தினம் திமுக தலைவர் தலைமையில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.
இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்போகிறது என ஆலோசிக்கப்படும். மேலும் கடந்த முறை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக எதிர்த்துள்ள நிலையில் இம்முறை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் இடம்பெற்றுள்ள சாராம்சங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து அதன் பின்பு திமுக தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவாக எடுத்து வைக்கும்" என்றார்.
நவம்பர் 30-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அது இந்திய அரசியலில் பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதன் அடுத்தகட்டமாக, நாளைய தினம் நடைபெறவுள்ள திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படவுள்ள முடிவுகள், நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பையும், தென் மாநிலங்களின் உரிமைக்கான குரலையும் எவ்வாறு வலுப்படுத்தப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.