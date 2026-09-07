காலியாக உள்ள 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்காதது ஏன்? 2 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்துவதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன?
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடை செல்லுபடியாகும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 10:22 PM IST
-BY கே.சசிக்குமார்
தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தலை அவசரகதியில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்ததா? காலியாக உள்ள மேலும் 5 தொகுதிகளுக்கு தேர்தலை அறிவிக்காதது ஏன்? இதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
நடைபெற்று முடிந்த 17-வது சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிகளின் வேட்பளர்களுக்கு எதிராக தோல்வியடைந்த வேட்பாளர்கள் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால் அந்த தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, குறிப்பிட்ட 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினமா செய்திருந்தாலும், அவர்களின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும்போது, இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றால் இந்த வழக்கில் வழங்கப்படும் தீர்ப்பு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்தது.
2 தொதிகளுக்கு மட்டும் ஏன் இடைத்தேர்தல்?
தேர்தல் வழக்கில், தோல்வி அடைந்த வேட்பாளரை வெற்றி பெற்றவராக ஒருவேளை நீதிமன்றம் அறிவித்தால், இடைத்தேர்தலில் வென்றவரையும் சேர்த்து ஒரே தொகுதிக்கு இரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான நிலையை ஏற்படுத்தி விடும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதை மேற்கொள்காட்டி, காலியான 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது.
முன்னதாக, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல், மதுராந்தகம் தொகுதியிலும், தாராபுரம் தொகுதியில் பி.சத்யபாமாவும் வெற்றி பெற்றனர். கடந்த மே மாதம் சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டு இருவரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
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இதையடுத்து, இவர்கள் இருவருக்கு எதிராகவும் கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக கொறடா அக்ரி எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு தீர்ப்புக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த இருவரின் வெற்றியை எதிர்த்து தேர்தல் வழக்குகள் ஏதும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இல்லை.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடை செல்லுபடியாகும். மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இந்த தடை இல்லை என்பதால், வரும் அக்டோபர் 06-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
5 தொகுதிகளுக்கு அடுத்த ஆண்டு இடைத்தேர்தல்?
இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் கேட்ட போது, "முதலமைச்சர் விஜய்யின் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வெற்றியை எதிர்த்து, திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ், கரூரில் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக மதியழகன், விராலிமலை தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கரின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக முருகேசன், பெருந்துறையில் அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயக்குமாரின் வெற்றியை எதிர்த்து திமுகவில் இருந்த தோப்பு வெங்கடாச்சலம், அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிமுகவின் இசக்கி சுப்பையா வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் வி.பி.துரை ஆகியோர் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர்.
இந்த வழக்குகளால், குறிப்பிட் 5 தொகுதிகளுக்கு தற்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க முடியவில்லை. தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்குகளை 6 மாதத்தில் முடிக்க வேண்டும் என விதிகள் இருப்பதால், நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு, அடுத்த வருடம் தேர்தல் அறிவிக்க வாய்ப்பு உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு குறித்து அதிமுக மூத்த வழக்கறிஞரிடம் கேட்டபோது, " அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜிநாமா ஏற்றுகொள்ளப்பட்டதை அடுத்து, அவர்களுக்கு எதிராக அதிமுக கொறடா தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில், இடைத்தேர்தல் நடத்துவது சரியாக இருக்காது. அதனால், தேர்தலை நடத்தாமல் இருப்பதே நல்லது.
உதாரணமாக,கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்கில் யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முகம்மது பைசலுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை 2023-ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்டது. அதனை எதிர்த்து கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தில் முகம்மது பைசல் மேல்முறையீடு செய்தார்.
மேல்முறையீட்டை விசாரித்த கேரளா உயர்நீதிமன்றம், சிறைத் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்ததால், முகம்மது பைசல் மீண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவே தொடர்ந்தார். இதையடுத்து, யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவு சார்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
மேல்முறையீட்டை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், கேரளா உயர்நீதிமன்றம் அவசரகதியில் விசாரித்துள்ளது. எந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது என கேள்வி எழுப்பி மீண்டும் விசாரணை நடத்த கேரளா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, மீண்டும் வழக்கை விசாரித்த கேரளா உயர்நீதிமன்றம், ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை நிறுத்தி வைப்பதாகவும், தண்டனைக்கு எந்த தடையும் இல்லை என தீர்ப்பளித்தது. தண்டனையை உறுதி செய்வதாக நீதிமன்றம் அறிவித்த உடன், தொகுதி காலியானதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை எதிர்த்து முகம்மது பைசல் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். மேல்முறையீட்டை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், முகம்மது பைசலுக்கு எதிரான வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது, எப்படி தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஏன் இந்த அவசரம் என கேள்வி எழுப்பியது. இதையடுத்து தேர்தல் அறிவிப்பை திரும்ப பெறுவதாக 2024-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
2 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்துவதிலும் சிக்கல்
இதே நிலை தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட இரு தொகுதிகளிலும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஏனென்றால், சபாநாயகர் ராஜினாமாவை ஏற்றதை எதிர்த்த வழக்கில், சபாநாயகரின் முடிவு தவறு என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கினால், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு ரத்து செய்யப்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமக உள்ளது.
தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட இரு தொகுதி உறுப்பினர்கள் மீது தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் இல்லை என்றாலும், ராஜினாமாவை எதிர்த்த வழக்கில் வரும் தீர்ப்பு புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உள்ளது" என தெரிவித்தார்.