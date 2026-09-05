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நெல்லையில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கொலைக்கான காரணம் என்ன? போலீசார் முக்கிய தகவல்

வள்ளியூர் காவல் நிலைய போலீசார் இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட இசக்கியப்பன்
கைது செய்யப்பட்ட இசக்கியப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 5:04 PM IST

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திருநெல்வேலி: கண்ணநல்லூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசாரின் விசாரணையில் முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகேயுள்ள தாமரைக்குளம் தெற்கு தெருவைச் சேர்ந்தவர் மகாராஜன் (வயது 68). இவர் கண்ணநல்லூர் பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று மாலை மகாராஜனை அவரது வீட்டில் வைத்து ஒருவர் கட்டடப் பணிக்கு பயன்படுத்தும் செங்கலால் தலையில் அடித்து கொலை செய்து விட்டு தப்பிச் சென்றார். ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் வரும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டார். மேலும் வள்ளியூர் காவல் நிலைய போலீசார் இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில் விசாரணைக்கு பின் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இசக்கியப்பன் என்பவரை இந்த கொலை வழக்கில் போலீசார் இரவோடு இரவாக கைது செய்தனர்.

இதையடுத்து, கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறியபோது, “நெல்லை மாவட்டம், வள்ளியூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட தாமரைக்குளம் தெற்கு தெருவில், நேற்று மாலை கண்ணநல்லூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மகாராஜன் என்பவரது வீட்டின் அருகே குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

மகாராஜன் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக கண்ணநல்லூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பதவி வகித்து வந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று, பொதுக்குடிநீர் தொட்டியில் இருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டபோது, இசக்கியப்பன் (வயது 40) என்பவரது வீட்டிற்கு தண்ணீர் வரவில்லை. இதனால், அவர் குடிநீர் பம்ப் ஆபரேட்டரான சங்கரிடம் தண்ணீர் வராதது குறித்து கேட்டுள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த மகாராஜனுக்கும், இசக்கியப்பனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

தகராறின்போது, அருகில் வீடு கட்டுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கல்லை எடுத்த இசக்கியப்பன், மகாராஜனின் நெற்றியில் தாக்கியுள்ளார். பின்னர், இசக்கியப்பன் இருசக்கர வாகனத்தில் சம்பவ இடத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். தாக்குதலில் காயமடைந்த மகாராஜனை அவரது உறவினர் சங்கர் காரில் பரப்பாடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.

அங்கு மகாராஜனை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர், மேல்சிகிச்சைக்காக நாங்குநேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி, நாங்குநேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றபோது வழியிலேயே மகாராஜன் உயிரிழந்துள்ளார். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று நிலைமையை பார்வையிட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

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மேலும், வள்ளியூர் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் வள்ளியூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளருடன் இணைந்து சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டார். விசாரணையின் அடிப்படையில், இசக்கியப்பன் நேற்று இரவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். எனவே இக்கொலைச் சம்பவம் குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட தகராறின் காரணமாக நடைபெற்றதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இருப்பினும், இக்கொலைக்கு வேறு ஏதேனும் முன்விரோதம் காரணமாக இருந்ததா? என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அப்பகுதியில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் இருக்க, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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PANCHAYAT PRESIDENT MURDER CASE
ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கொலை
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