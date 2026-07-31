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பற்றி எரியும் மேகதாது; தமிழகம் வரும் ராகுல் காந்தி பதற்றத்தை தணிப்பாரா, தவிர்ப்பாரா?

மேககாது விவகாரம் தொடர்பாக தனது நினைப்பாட்டை ராகுல் தெரிவிப்பாரா? அல்லது எதிர்கால அரசியல் கணக்குகளை கருத்தில்கொண்டு இந்த விஷயத்தை கடந்து செல்வாரா? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.

ராகுலுடன் முதல்வர் விஜய்
ராகுலுடன் முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 7:01 PM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழகம்-கர்நாடகா இடையே பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தி நாளை தமிழகம் வருவது அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

விஸ்வரூபம் எடுக்கும் மேகதாது அணை விவகாரம்

கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே ராமநகரம் மாவட்டம், மேகதாது பகுதியில் சுமார் ரூ.6000 கோடி மதிப்பில் 48 டி.எம்.சி கொள்ளளவு கொண்ட புதிய அணையை கட்ட வேண்டும் என்பது அங்கு நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது. பெங்களூருவில் குடிநீர் தேவை, புனல் மின் உற்பத்தி உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக மேகதாது அணை கட்டப்பட வேண்டிய தேவை தங்களுக்கு உள்ளதாக கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. இதற்கு ஆதரவாக அம்மாநிலத்தில் உள்ள பாஜக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டுள்ளன. அரசியல் கட்சிகளை கடந்து கர்நாடக அமைப்புக்களும் இந்த விவகாரத்தில் அணை கட்டியே தீரவேண்டும் என்று போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளன.

கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார்
கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு

மேகதாதுவில் அணை என்ற கர்நாடகாவின் வாதத்தில் எள் முனையளவு கூட நியாயமில்லை என்பது தமிழகத்தின் நிலைபாடாக உள்ளது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் எப்போதெல்லாம் காவிரியில் தமிழகத்துக்கு நீர் திறக்க உத்தரவிடுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் கர்நாடகாவில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் 'தண்ணீர் இல்லை' என்ற ஒற்றை வார்த்தையை தவிர வேறு எதை பற்றியும் அவர்கள் கருத்தில் கொள்வதில்லை என்பதே காவிரி விஷயத்தில் அவர்களின் நீண்டகால நிலைப்பாடாக இருந்து வருகிறது என்பது தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் வருத்தம் இருந்து வருகிறது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் பல்வேறு உத்தரவுகள், நதி நீர் ஒப்பந்தங்கள் என தண்ணீர் பாயும் கடைமடை மாநிலங்களின் சம்மதம் இல்லாமல், புதிய அணைகளை எந்த மாநிலமும் கட்டக்கூடாது என்ற முன்னுதாரணங்கள் இருந்தும் அதை ஏற்கவோ, அதன்படி நடக்கவோ கர்நாடக அரசுக்கு சம்மதம் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்பதே தமிழக விவசாயிகளின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் உபரி நீரை கர்நாடகா திறக்கும்போது, அதனால் வரும் இழைப்புக்களை சந்திக்கும் தமிழக விவசாயிகளுக்கு, காவிரியில் அணைக்கட்ட கூடாது என்று சொல்வதற்கு உரிமையில்லை என்று எந்த அடிப்படையில் கர்நாடக அரசு கூறுகிறது? என்ற தங்களின் கேள்விக்கு கர்நாடக அரசால் எத்தனை காலம் ஆனாலும் பதிலளிக்க முடியாது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை என்றும் கூறுகின்றனர் தமிழக விவசாயிகள்.

தமிழக கட்சிகளுக்குள் மோதல்

மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் அணை வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கை மட்டுமே கொண்டு, தமிழகத்திற்கு எதிராக செயல்படும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளிடையே 'மேகதாது' விவகாரத்தை காரணம்காட்டி வார்த்தை மோதல்கள் நிகழ்ந்து வருவது விவசாயிகளுக்கு சற்று அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

பாமக தலைவர் அன்புமணி
பாமக தலைவர் அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசின் நடவடிக்கைக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, மேகதாது விவகாரத்தில் 'கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பிள்ளையை கிள்ளிவிடுகிறார், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தொட்டிலை ஆட்டுகிறார்' என்று அன்புமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், 'தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மேகதாது அணை கட்டப்பட கூடாது என்பதில் எவ்வித அக்கறையும் இல்லை எனவும், தமிழகம் வரும் ராகுல் காந்தி மேகதாது அணை தமிழகத்திற்கு எதிரானது என்று ஒற்றை வார்த்தை கூறினால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகிக் கொள்கிறோம்' என்றும் அவர் சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு பதிலளித்த மாணிக்கம் தாகூர், 'ராகுல் என்ன பிரதமரா? கர்நாடகா அணை கட்டுவதை அவரால் எப்படி தடுக்க முடியும்? என்று பதில் கேள்வி எழுப்பியதோடு, அன்புமணியின் பேச்சு அரசியல் முதிர்ச்சியில்லாதது' என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.

இருதலைக்கொள்ளியாக தவிக்கும் காங்கிரஸ்

மேகதாது அணையை கட்டியே தீர வேண்டும் என்று விடாப்பிடியாக இருக்கும் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெறுகிறது. எப்பாடுபட்டாவது மேகதாது அணையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கத்தோடு செயல்படும் தமிழ்நாட்டிலும் காங்கிரஸ் அங்கம் வகிக்கும் 'கூட்டணி ஆட்சி' நடைபெறுகிறது.

மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்தில் 14 மாவட்டங்கள் பாலைவனம் ஆகிவிடும் என காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த தமிழக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில் எங்கள் உரிமையை யாருக்காகவும், எதற்காகவும் விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம் என காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமாரும் விடாப்பிடியாக இருந்து வருகிறார். இதில் ஒரு தரப்புக்கு ஆதரவாக முடிவெடுப்பது என்பது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரிய நெருக்கடியை வருங்காலங்களில் ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது.

மௌனம் கலைப்பாரா ராகுல்?

இதனிடையே, தமிழ்நாட்டில் 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சி அங்கம் வகிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைத்துள்ளது. இந்த வாய்ப்பை எதிர்காலத்தில் மேலும் அதிகப்படுத்தவும், அதிகாரத்தில் உள்ளபோதே கட்சியை வளர்க்கவும் தமிழக காங்கிரஸ் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கிறது.

மேகதாது விவகாரத்தை காரணம்காட்டி எந்த விதத்திலும் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்ற நோக்கில், தமிழகத்தை சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசுக்கும், காங்கிரஸ் முதல்வருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

அதேபோன்று தென் மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி வலுவாக இருக்கும் மாநிலங்களில் கர்நாடகா முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக நாடாளுமன்றத்தில் கர்நாடக மாநிலத்தில் மட்டும் அக்கட்சிக்கு 16 எம்பிக்கள் உள்ளனர். மாநில சட்டப்பேரவையிலும் 135-க்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள். இது மற்ற தென் மாநிலங்களில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்லாத செல்வாக்காக பார்க்கப்படுகிறது. இதை எந்த விதத்திலும் சேதாரமடைய காங்கிரஸ் தலைமை முன்வராது என்பதும் நிசர்சனமான உண்மை.

இந்த இக்கட்டான அரசியல் சூழ்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர்களுக்கு பயிற்சி திட்ட நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்க ராகுல் காந்தி நாளை சென்னை வரவுள்ளார். இந்த நிலையில், மேககாது விவாகரம் தொடர்பாக தனது நினைப்பாட்டை ராகுல் தெரிவிப்பாரா? அல்லது எதிர்கால அரசியல் கணக்குகளை கருத்தில்கொண்டு மேகதாது விஷயத்தை கடந்து செல்வாரா? என்பதே தற்போது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.

TAGGED:

CAUVERY ISSUE
மேகதாது அணை விவகாரம்
ராகுல் தமிழகம் வருகை
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