இரு அணிகளாக பிரிந்த அதிமுக - சட்ட வாய்ப்புகள் என்னென்ன?

சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டால் அதன் மீது என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்பதை சபாநாயகரே முடிவு செய்வார்.

சி.வி.சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 9:31 PM IST

சென்னை: அதிமுக இரு அணிகளாக பிரிந்துள்ள நிலையில், அடுத்த கட்ட முடிவுகளை எடுப்பதில் சபாநாயகரின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது என வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக் தெரிவித்துள்ளார்.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றாலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் சட்டமன்றத்தில் தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது.

இந்நிலையில், 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக உறுப்பினர்களில், முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான 25 உறுப்பினர்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாகவும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான 22 உறுப்பினர்கள் எதிராகவும் வாக்களித்தனர்.

முன்னதாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பின் கொறடாவாக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியும், சி.வி.சண்முகம் அணியின் கொறடாவாக விஜயபாஸ்கரையும் நியமிக்க கோரி இரு அணியினரும் சபாநாயகருக்கு தனித்தனியாக கடிதம் அளித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், கட்சி விரோதமாக செயல்படுவதாக கூறி சி.வி.சண்முகம் அணியினர் மீது கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் சபாநாயகரிடம் கடிதம் அளிக்க உள்ளனர்.

அவ்வாறு அளிக்கப்படும் கடிதத்தின் மீது சபாநாயகர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்? சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், அதிமுகவுக்கான சட்டரீதியான வாய்ப்புகள் என்னென்ன உள்ளன என்பது குறித்து வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக் தரும் விளக்கத்தை விரிவாக பார்க்கலாம்.

வழக்கறிஞர் ராஜா கார்த்திக் (ETV Bharat Tamilnadu)

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "சபாநாயகரிடம் மனு அளித்தால் அதன் மீது என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்பதை சபாநாயகரே முடிவு செய்வார். சுபாஷ் தேஷாய் வழக்கில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் யாருடன் இருக்கிறார்களோ? அவர்களே உண்மையான கட்சியாக கருதப்படுவார்கள் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகவே சபாநாயகர் முடிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்றுக் கொண்டால், அதிருப்தியில் உள்ள 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

அதாவது, பிரிவு 6-இன்படி கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின்படி கட்சிக்கு விரோதம் செய்த நபரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் சபாநாயகரிடமே உள்ளது. சபாநாயகர், Tamil Nadu Legislative Assembly (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1986 விதியின்படி விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.

பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை ஒரு பிரிவினராக அங்கீகரிக்கவும், அதை நிராகரிக்கவும் சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியை மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் இல்லாமல், அதே கட்சியின் மற்றொரு அணியாக சபாநாயகர் அங்கீகரித்தார்.

சபாநாயகரின் முடிவின் மீது நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்பதை 1995-ஆம் ஆண்டு விஸ்வநாதன் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளது.

அதனால், இரு தரப்பும் தங்களுக்கு சாதகமாக சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் காலதாமதம் செய்தால், நீதிமன்றத்தை அணுகுவது ஒன்றே தீர்வாக அமையும்" என தெவித்தார்.

