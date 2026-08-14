ETV Bharat / state

ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் குரல் - அரசினர் தனித் தீர்மானம் என்றால் என்ன? அதன் அதிகார வரம்பு எவ்வளவு?

தனித் தீர்மானம் என்பது இறுதி நடவடிக்கையோ அல்லது தீர்வோ அல்ல. அது அடுத்தகட்ட அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கான முக்கியமான அடித்தளமாக பார்க்கப்படுகிறது.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

By - உசைன்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு சார்பில் அடுத்தடுத்து தனித் தீர்மானங்கள் இந்த சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்டன. குறிப்பாக, தமிழ் மண்ணில் நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும், அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிலையங்களில் நடைபெறும் விழாக்களிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தனித்தீர்மானம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

இதை தவிர, நியாயமான வரிப்பகிர்வு குறித்த தனித் தீர்மானம், நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி தனித் தீர்மானம், தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தனித் தீர்மானம், வெளிநாட்டு நிதி ஒழுங்குமுறை மசோதாவுக்கு எதிரான தனித் தீர்மானம் என அடுத்தடுத்து நிறைவேற்றப்பட்டன.

இந்நிலையில், அரசினர் தனித்தீர்மானம் என்றால் என்ன? தனித் தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கான நோக்கம் என்ன? அதன் அதிகார வரம்பு என்ன? என்பன போன்ற கேள்விகள் பலருக்கு எழுந்திருக்கும். அதற்கு விடையளிக்கும் வகையிலான ஒரு சுருக்கமான கட்டுரை தொகுப்பே இது.

அரசினர் தனித் தீர்மானம் என்றால் என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட விவகாரம் தொடர்பாக அரசு மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவையின் நிலைப்பாட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்வதற்காக கொண்டு வரப்படும் தீர்மானமே அரசினர் தனித் தீர்மானம் ஆகும்.

இதன் மூலம் அந்தக் கோரிக்கை ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சியின் கோரிக்கையாக பார்க்கப்படாமல், ஒட்டுமொத்த சட்டப்பேரவையின் உறுதியான நிலைப்பாடாக கருதப்படும்.

தனித் தீர்மானம் எப்படி கொண்டு வரப்படுகிறது?

அரசு சார்பில் தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் முன்வைக்கப்படுகிறது. தீர்மானத்தை முன்மொழியும் உறுப்பினர் அந்தத் தீர்மானத்தின் நோக்கம், பின்னணி மற்றும் அதில் முன்வைக்கப்படும் கோரிக்கைகள் குறித்து அவையில் விளக்குவார்.

அதன்பிறகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் நடத்துவர். ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துகள், ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை அவையில் பதிவு செய்ய முடியும்.

விவாதம் முடிவடைந்த பிறகு தீர்மானம் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்படுகிறது. சட்டப்பேரவை நடைமுறைக்கு ஏற்ப குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படலாம்.

உறுப்பினர்களின் வாக்குகளைத் தனித்தனியாக கணக்கிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், விதிகளுக்கு உட்பட்டு பிரிவு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படலாம்.

வாக்கெடுப்பின் முடிவில் தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அது சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானமாகிறது.

தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்கும்?

சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு, அது சட்டப்பேரவையின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவாக கருதப்படும். அதன் அடிப்படையில், தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காக சம்பந்தப்பட்டஅரசுத் துறை அல்லது தலைமைச் செயலகத்தின் மூலம் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

தனித் தீர்மானத்தை சம்பந்தப்பட்ட மத்திய அமைச்சகம் அல்லது அதிகார அமைப்புக்கு அனுப்பப்படும். அதன் அடிப்படையில், மாநில அரசு அடுத்தகட்ட அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

தொடர்ந்து, அந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்தல், அனைத்துக் கட்சி பிரதிநிதிகளை டெல்லிக்கு அழைத்துச் செல்லுதல் அல்லது அனுப்புதல், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சினையை எழுப்புதல், நீதிமன்றத்தை அணுகுதல் என அரசியல் ரீதியாகவும், சட்ட ரீதியாகவும் இந்த விவகாரத்தை முன்னெடுத்து செல்ல இந்த அரசினர் தனித்தீர்மானம் உதவும்.

அதாவது, தனித் தீர்மானம் என்பது இறுதி நடவடிக்கையோ அல்லது தீர்வோ அல்ல. அது அடுத்தகட்ட அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கான முக்கியமான அடித்தளமாக பார்க்கப்படுகிறது.

தனித் தீர்மானம் மத்திய அரசுக்கு நிர்பந்தம் தருமா ?

மாநில சட்டப்பேரவையில் ஒரு தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாலேயே, மத்திய அரசை சட்டப்பூர்வமாக நிர்பந்திக்க முடியாது.

இருப்பினும், ஒரு மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்ற அடிப்படையில் அந்த விவகாரத்தை மத்திய அரசு அணுக அரசினர் தனித்தீர்மானங்கள் வகை செய்யும்.

அரசினர் தனித் தீர்மானம் – சட்ட மசோதா என்ன வித்தியாசம்?

அரசினர் தனித் தீர்மானம் ஒரு குறிப்பிட்ட விவகாரத்தில் சட்டப்பேரவையின் கருத்து, கோரிக்கை அல்லது நிலைப்பாட்டை பதிவு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்துவது ஆகும்.

சட்ட மசோதா என்பது ஒரு புதிய சட்டத்தை உருவாக்க அல்லது ஏற்கனவே உள்ள சட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய சட்டப்பேரவையில் முன்வைக்கப்படும் முன்மொழிவு ஆகும். இரண்டும் வெவ்வேறானவை.

தனித் தீர்மானம் மாநிலத்தின் குரலை சட்டப்பேரவையில் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்து, அந்தக் கோரிக்கையை அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லும் முக்கியமான ஜனநாயக நடைமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

அரசினர் தனித்தீர்மானம்
தனித்தீர்மானம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
அதிகாரம்
GOVERNMENT RESOLUTION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.