கோயம்புத்தூர் சிறுமி கொலை வழக்கு: குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டது எப்படி? - ஐஜி ரம்யா பாரதி விளக்கம்

சிறுமி கொலை வழக்கு விசாரணையில் இருப்பதால் ஒருசில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது என்று மேற்கு மண்டல காவல்துறைத் தலைவர் ரம்யா பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு மண்டலக் காவல்துறை ஐஜி ரம்யா பாரதி பேட்டி
Published : May 23, 2026 at 7:41 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சூலூர் அருகே கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியிருப்பதாக மேற்கு மண்டல காவல்துறை ஐ.ஜி ரம்யா பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம தொடர்பாக இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தரப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த சூழலில், கோயம்புத்தூர் பந்தய சாலையில் உள்ள அலுவலகத்தில் மேற்கு மண்டலக் காவல்துறைத் தலைவர் ரம்யா பாரதி இன்று (மே 23) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மே 21-ஆம் தேதி இரவு 08.30 மணியளவில் சூலூர் காவல்நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பள்ளபாளையம் பகுதியில் வீட்டுக்கு வெளியில் விளையாடி கொண்டிருந்த 10 வயது சிறுமி மாலை 05.00 மணி முதல் காணாமல் போனதாக புகார் வந்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அன்றைய தினம் இரவு 10.00 மணியளவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு காணாமல் போன சிறுமியைத் தேடும் பணி நடைபெற்றது. சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்கள் ஆய்வின் அடிப்படையில் கார்த்திக் என்ற நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். சிறுமியின் வீட்டின் அருகில் வசித்து வரும் நபரான கார்த்திக், சிறுமியை கடத்திச் சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து கார்த்திக்கைப் பிடிக்க சென்றபோது காவல்துறையிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்று மாடியில் இருந்து குதித்ததில் அவருக்கு வலது கை மற்றும் வலது காலில் முறிவு ஏற்பட்டது.

அந்த சிறுமியை ஆசை வார்த்தைக்கூறி ஏமாற்றி அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கண்ணம்பாளையம் குளத்தில் கொலை செய்ததை கார்த்திக் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். மேலும் பள்ளபாளையத்தை சேர்ந்த மோகன், முக்கிய குற்றவாளிக்கு உறுதுணையாக இருந்ததும் தெரிய வந்தது. கைது செய்யப்பட்ட கார்த்திக், கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை என்பதால் போக்சோ சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தகவல் கிடைத்தவுடன் துரிதமான நடவடிக்கை காரணமாக 24 மணி நேரத்தில் வழக்கு கண்டறியப்பட்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டக் குடும்பத்திற்கு விரைவாக அரசின் தரப்பில் இருந்து நிவாரண உதவி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேதப் பரிசோதனை இன்று (மே 23) முடிந்திருக்கிறது. அந்த அறிக்கை வந்தவுடன் தான், சிறுமி எப்படி இறந்தார்? என்பதைச் சொல்ல முடியும். பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் மருத்துவர் சொன்னதன் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 250- க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் சில முக்கிய தகவல்கள் கிடைத்தது. மே 22- ஆம் தேதி மாலை 06.00 மணியளவில் சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்டது.

கார்த்திக், மோகன் ஆகிய இருவரும் கூலித்தொழில் தான் செய்து வருகின்றனர். கார்த்திக் செய்த குற்றம் குறித்து மோகனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. இருந்தும், அவர் காவல்துறையினருக்கு சொல்லாமல் மறைத்து இருப்பதால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. போக்சோ வழக்கு என்பதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தொடர்பான விஷயங்களை வெளியிடக்கூடாது; யாராவது வெளியிட்டிருந்தால் அதை அழித்துவிட வேண்டும். முதற்கட்ட விசாரணை தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பக்கத்து வீட்டு நபர் என்பதால் அவரை நம்பி சிறுமி சென்றுள்ளார்.

காவல்துறையுடன் இணைந்து மோகன் குழந்தையை தேடுவதைப்போல நடித்திருப்பதும் காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. குழந்தையின் குடும்பம் 20 நாட்களுக்கு முன்புதான் பள்ளபாளையம் பகுதியில் குடியேறியுள்ளனர். கார்த்திக் மீது பழைய வழக்குகள் எதுவும் இல்லை. சம்பவம் நடைபெற்று 24 மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை கைது செய்திருக்கின்றோம். குற்றவாளி மது அருந்தவில்லை; வழக்கு விசாரணையில் இருப்பதால் ஒருசில விஷயங்கள் குறித்து சொல்ல முடியாது.

எவ்வளவு துரிதமாக செய்ய முடியுமோ, அவ்வளவுத் துரிதமாகக் குற்றப்பத்திரிகைத் தாக்கல் செய்யப்படும். விரைவாக விசாரணைக்கு கொண்டு சென்று தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

