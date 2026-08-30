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கைலாயம் சென்ற 49 பேர் கொண்ட குரோம்பேட்டை குழு என்னவானது? - சுற்றுலா நிறுவன உரிமையாளர் மாறவேல் பரபரப்பு பேட்டி

இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்தின் வெளியே நின்றுக் கொண்டிருந்த எங்களது குழுவினர், சைரன் ஒலி ஒலித்ததால் அங்கிருந்து ஓடியுள்ளனர் என்று டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

'மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா' டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேல்
'மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா' டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 10:44 PM IST

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சென்னை: நேபாளத்திற்கு கைலாய யாத்திரை மேற்கொண்ட குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த 49 பேர் கொண்ட குழு என்னவானது என்பது குறித்து டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேல் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 26- ஆம் தேதி நேபாளம் நாட்டின் திபெத்- நேபாளம் எல்லைப் பகுதியில் பெரு வெள்ளம் ஏற்பட்டது. இதில் வீடுகள், தங்கும் விடுதிகள், கடைகள், வாகனங்கள், பாலங்கள், மேம்பாலங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.

வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 800-ஐ கடந்துள்ளது. மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் பேரிடர் மீட்புப் படையினர், செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தினர், தீயணைப்பு வீரர்கள், ராணுவ வீரர்கள் என 4,000- க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டுள்ளனர். 700- க்கும் மேற்பட்ட சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 3,000- க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போகியுள்ளதாகவும் நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து 400-க்கும் மேற்பட்டோர் பல்வேறு குழுக்களாகவும், தனியாகவும் கைலாய யாத்திரை மேற்கொண்டிருந்தனர். அவர்களைக் கண்டறிந்து பாதுகாக்க தாயகம் அழைத்து வரும் நடவடிக்கையில் தமிழ்நாடு அரசும், மத்திய அரசும் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. எனினும், 100-க்கும் மேற்பட்டவர்களைத் தொடர்புக் கொள்ள முடியவில்லை என்று தமிழ்நாடு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, சென்னை குரோம்பேட்டையில் இருந்து சுமார் 49 பேர் கொண்ட குழுவினர், 'மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா' என்ற டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலம் கைலாய யாத்திரையை மேற்கொண்டிருந்த நிலையில் அவர்களின் நிலை என்ன? என்பது குறித்த தகவல் எதுவும் கிடைக்காமல் அவர்களின் உறவினர்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த 'மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா' டூரிஸ்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேல், "கடந்த ஆகஸ்ட் 26- ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி காலையில 08.42 மணிக்கு என்னுடைய மகன் சத்யநாராயணன் இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்துக்கு வெளியில் இருந்து காத்மாண்டு பகுதியில் உள்ள பிளை எவரெஸ்ட் என்ற ஏஜென்சியிடம் பேசி உள்ளார். அதில் எங்களுக்கும் முன்னாள் நூற்றுக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். 80 பேர் கொண்ட குழுவும், 27 பேர் கொண்ட குழுவும் இருக்கின்றனர். எங்களால் இமிக்ரேஷன் பணிகளை முடிப்பதற்கு இரண்டு மணிநேரம் ஆகும். சீனாவுக்கு அருகில் இருந்து அவர் பேசிய வார்த்தை அந்த டேட்டா அனைத்தும் என்னிடம் உள்ளது.

அவர் சொல்லும்போது இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு தான் இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்தைத் தாண்ட முடியும் எனக் கூறியுள்ளார். அவர்கள் அனைவரும் சீன நேரப்படி காலை 10.00 மணிக்கு, இந்திய நேரப்படி காலை 07.30 மணிக்கு அங்கு வந்துள்ளனர். கிராங் என்ற பகுதி பேரிடர் நடைபெற்ற இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்தில் இருந்து சுமார் 20 முதல் 25 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. அரை மணி நேரத்தில் அங்கு வந்துவிட முடியும். அது அனைத்தும் மிகவும் பாதுகாப்பான இடங்கள். சம்பவம் நடைபெற்ற அன்று சீனாவில் இருந்து வெளியே வந்த யாத்திரை குழு மூன்று தான்.

அதில் இவர்களுக்கு முன்னால் இரண்டு குழுக்கள் இருந்துள்ளது. இவர்கள்தான் அதில் கடைசி குழு. நேபாளத்திலிருந்து, சீனா உள்ளே வருவதற்கு 11 குழுக்கள் காத்திருந்துள்ளனர். அந்த 11 குழுக்களில் நம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சூப்பர் யாத்ரா என்ற டிராவல்ஸ் நிறுவனம் மூலம் சென்றவர்கள், இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்தின் வெளியே பார்க்கிங்கில் நமது குழுவினர்கள் இருந்ததால் பேரிடரின்போது அவர்கள் அனைவரும் வெளியே ஓடி உள்ளனர்.

இதை நாங்கள் அங்கிருந்த கண்காணிப்புக் கேமரா காட்சி மூலம் பார்த்து, அதில் ஓடியவர்கள் அனைவரும் நமது நிறுவனம் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட ஜெர்சி அணிந்திருந்ததால் அவர்கள் தான் நமது குழுவினர் என உறுதிப்படுத்தினோம். மேலும் அவர்களுடன் எங்கள் நிறுவனம் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நேபாளத்தை சேர்ந்த ஏழு பேரும் இருந்தனர். பேரிடர் ஏற்பட்டவுடன் அங்கு சைரன் ஒலிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அனைவரும் அங்கிருந்து ஓடி உள்ளனர். இவர்கள் ஓடி சென்ற பகுதி சீன பகுதி, இவ்வாறு அவர்கள் தப்பி ஓடியபோது சுமார் இரண்டரை கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அந்த வெள்ளம் அவர்களை 200 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் துரத்தியுள்ளது.

அந்த வெள்ளம் சுமார் 100 அடிக்கும் அதிகமான உயரத்தில் வந்துள்ளது. அவ்வாறு வந்த வெள்ளம் இமிக்ரேஷன் அலுவலகத்தின் அருகில் உள்ள 10-க்கும் மேற்பட்ட பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள், அங்கிருந்த குடியிருப்புகள், சீனாவின் உள்ளே செல்வதற்காகக் காத்திருந்த 11 குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என அனைவரையும் இழுத்துச் சென்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் நேபாளம் பகுதி வழியாக வெள்ளம் சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு தாக்கியுள்ளது. அதில் பல்லாயிரம் வீடுகள் அடித்து சென்றுவிட்டது. அங்குள்ள திரிசூலி நதி அந்த சாலையில் இருந்து 200 அடி கீழே இருக்கும்.

ஆகஸ்ட் 27- ஆம் தேதி எங்களது குழுவில் சென்ற 49 பேரின் அனைத்து விவரங்களையும் அரசுக்கு கொடுத்துவிட்டேன். மறுநாள் ஆகஸ்ட் 28- ஆம் தேதி காத்மாண்டுவுக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கு எங்கள் குழுவில் சென்ற 49 பேரின் குடும்பத்தினரும் அவர்களாகவே அங்கு வந்திருந்தார்கள். ஆனால் காத்மாண்டுவில் இருந்து 140 கிலோ மீட்டர் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால் 80 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள திரிசூலி என்ற பகுதி வரை மட்டும்தான் வாகனத்தில் செல்ல முடியும். அதற்கு மேல் இருந்த பகுதிகள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுவிட்டது.

பின்னர் பேரிடரில் இருந்து தப்பி வந்தவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த கேம்ப் இருந்தது. அங்கு சென்று பார்த்தபோதும் நமது குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கே இல்லை. விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்து 300 கிலோ மீட்டர் தள்ளி சித்தவான் பாரஸ்ட் உள்ளது; பரத்பூர் ஏரியா இருக்கிறது. அங்கே 250 முதல் 300 உடல்கள் ஒதுங்கி இருக்கின்றது என்ற தகவல் கிடைத்ததன் பேரில் நமது குழுவைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினரின் உறவினர்கள் மூன்று பேர் அங்கு சென்று பார்த்தனர்.

ஆனால் அங்கும் நமது குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் விவரங்கள் எதுவும் இல்லை. அங்கிருந்த அனைத்து குடியிருப்பு வீடுகளும் அடித்து செல்லப்பட்டுவிட்டதால் முழுமையான விவரங்கள் கிடைப்பதற்கு தாமதமாகிறது. முழுமையான விபரங்கள் கிடைப்பதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம் என தெரிய வந்தது. இதனை தொடர்ந்து அங்கு இருந்தால் எந்த தகவலும் கிடைக்காது என நான் உட்பட சிலர் அங்கிருந்து மீண்டும் சென்னைக்கு வந்துவிட்டோம்.

இந்த மீட்பு பணியில் நேபாளம் நாட்டை தவிர வேறு எந்த நாடுகளும் அதில் கலந்து கொள்ள நேபாள அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து செல்லும் ஏஜென்சிகள் மூலம் எங்களுக்கு அங்கு இருக்கின்ற அசோசியேசன் ஆஃப் கைலாஷ் டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன் நேபாளம் மூலம் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து ஹெலிகாப்டர் வைத்து மலைப்பகுதிகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் யாராவது சிக்கியுள்ளார்களா? என்பதை தேடிப் பார்த்து யாரும் கிடைக்கவில்லை.

பேரிடர் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு சீனா அரசாங்கத்தால் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை; அதன் பின்னர்தான் அவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு செல்ல முடிந்தது. சீனா பக்கம் 6 அடிக்கு சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மண் மூடி உள்ளது. அதெல்லாம் அவர்கள் மோப்ப நாய் வைத்து தோண்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் உடல்கள் மீட்டு அந்த பக்கத்தில் 20 கிலோ மீட்டரில் இருக்கின்ற ஊருக்கு எடுத்துக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்களா? இல்லையென்றால் தப்பித்து தவித்துக் கொண்டிருந்தவர்களை யாராவது மீட்டு அழைத்து சென்று இருக்கிறார்களா? என்பதுதான் எங்கள் இறுதி நம்பிக்கை.

எங்கள் நிறுவனம் மூலம் சென்ற 49 பேரின் குடும்பத்தினரும் ஒரு வாட்ஸ் அப் குழு துவக்கி அதில் கடந்த நான்கு நாட்களாக மாயமானவர்களை மீட்பது குறித்தான வேலைகளை செய்து வருகிறோம். தற்போது எங்களுக்கு மருத்துவமனையில் இருப்பவர்கள், காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய தகவல் நேபாள அரசிடம் இருந்து மட்டும் தான் வருகிறது. சீனாவிலிருந்து எந்த தகவல்களும் வரவில்லை. நமது அரசு எங்களது சீன அரசிடமிருந்து அந்த தகவல்களை பெற்றுத் தர வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

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