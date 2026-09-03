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நேபாளத்துக்கு சென்ற 49 தமிழர்களின் நிலை என்ன? விலகாத மர்மம்; விடை கிடைப்பது எப்போது?

சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அதையும் தங்களால் பெற முடியவில்லை என மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரா ஏஜென்சி நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேலப்பன் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் இருந்து கைலாஷ் யாத்திரை சென்றவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
சென்னையில் இருந்து கைலாஷ் யாத்திரை சென்றவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 11:00 PM IST

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-BY சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள் அடுத்தடுத்து மீட்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சென்னையில் இருந்து அந்நாட்டுக்கு சென்ற 49 பேரை பற்றி இப்போது வரை எந்த தகவலும் கிடைக்காமல் மர்மம் நீடித்து வருகிறது.

வரலாறு இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய ஆற்று வெள்ளம், நேபாளத்தை சூறையாடிச் சென்றிருக்கிறது. வெள்ளம் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளும், ரணங்களும் இன்னும் அப்படியே தான் உள்ளன. வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த 1,100-க்கும் மேற்பட்டோரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன. 4,000-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காணாமல் போயிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவர்களை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

மீட்கப்படும் தமிழர்கள்

நேபாளத்தில் இருந்து இதுவரை 163 இந்தியர்களை மீட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. இவர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 21 பேர் கடந்த வாரம் முதல்கட்டமாக மீட்கப்பட்டு, சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர். அதன் பிறகு, கோவைக்கு 28 பேர் அழைத்து வரப்பட்டனர்.

49 தமிழர்கள்

இதனிடையே, அண்மையில் சென்னைக்கு 5 பேர் அழைத்து வரப்பட்டனர். ஆனால், சென்னை குரோம்பேட்டை மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரா ஏஜென்சி மூலம் கைலாஷ் யாத்திரைக்குச் சென்ற 49 பேரை பற்றிய தகவல் இதுவரை கிடைக்காதது அவர்களின் குடும்பத்தினரை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் கலங்கச் செய்துள்ளது.

சிறிய துப்பு கூட இல்லை

கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் அவர்கள் குறித்து ஒரு சிறிய துப்பு கூட கிடைக்கவில்லை. கடைசியாக, அந்த 49 பேரும் சீன எல்லைக்குள் நுழைவதற்கான குடியேற்ற அலுவலகம் அருகே இருந்ததாக, அவர்களை அழைத்துச் சென்ற குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஏஜென்சி உரிமையாளர் மாறவேலப்பன் அண்மையில் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்திருந்தார்.

அவரது மகன் சத்திய நாராயணன் தலைமையில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அந்த 49 பேர் கொண்ட குழுவினருடன் சீனாவுக்குள் செல்வதற்காக 11 யாத்திரை குழுக்கள் குடியேற்ற அலுவலகத்தில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

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சீன எல்லையில் என்ன நடந்தது?

அப்போது அந்தக் குடியேற்ற அலுவலகம் இருந்த பகுதியில் திடீரென சைரன் ஒலித்துள்ளது. என்ன நடக்கிறது என்பதை சுதாரிப்பதற்குள்ளாகவே வெள்ளம் அங்கிருந்த நூற்றுக்கணக்கானோரை சுருட்டிக் கொண்டு சென்றது. உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள அனைவரும் ஓடுவதும், அடுத்த சில நொடிகளிலேயே அந்த பகுதியை வெள்ளம் மூழ்கடிப்பதும் வீடியோவாக வெளியாகி பதைபதைக்க செய்தது.

அவ்வாறு ஓடிய சில பேர் ஒரே மாதிரியான ஆடைகளை அணிந்திருந்ததால், அவர்கள் தங்களது குழுவை சேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கலாம் என ஏஜென்சி உரிமையாளர் மாற வேலப்பன் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார். ஆனால், அந்த 49 பேரும் இப்போது வரை எங்கே போனார்கள்? அவர்களுக்கு என்ன ஆனது? என்ற ஒரு தகவல் கூட கிடைக்கவில்லை.

'நேபாளத்துக்கே சென்று தேடிவிட்டோம்'

எங்கள் நிறுவனத்தின் மூலம் யாத்திரைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 49 பேரின் முழு விவரங்களையும் அரசிடம் வழங்கி விட்டோம் என்றும், தங்கள் குழுவில் உள்ள சிலர் நேபாளத்திற்கே சென்று தேடினோம் எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், வெள்ளப்பெருக்கில் சாலைகளும் பல இடங்களில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் திரிசூலி வரை மட்டுமே தங்களால் செல்ல முடிந்தது என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து குரோம்பேட்டை மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரா ஏஜென்சி நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மாறவேலைப்பனை ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் இன்று தொடர்பு கொண்டு பேசினோம்.

'சீன அரசின் கட்டுப்பாட்டில் சிசிடிவி'

அப்போது அவர் மிகவும் சோகம் தொய்ந்த குரலில் சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். "இதுவரை எங்கள் நிறுவனம் அழைத்துச் சென்ற 49 பேரை பற்றியும் எந்த புதிய தகவலும் கிடைக்கவில்லை. மேலும், வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட இடத்தில் இருந்த குடியேற்ற அலுவலகத்தில் இருந்து மக்கள் வெளியேறுவது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சீன அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

எனவே அந்த காட்சிகளையும் எங்களால் பெற முடியவில்லை. இதனால் சிசிடிவியில் தெரியும் நபர்கள் எங்கள் குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் தானா என்பதை கூட உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம். எனினும், ஏஜென்சி தரப்பினர் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், எங்களது நண்பர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரின் உதவியுடன் தேடுதல் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

'ஈஷா அமைப்பினரும் உள்ளனர்'

எங்கள் குழுவைச் சேர்ந்த 49 பேர் மட்டுமல்ல, ஈஷா அமைப்பு மூலம் சென்றதாக கூறப்படும் சுமார் 80 பேர் மற்றும் வட இந்தியாவைச் சேர்ந்த பல்வேறு யாத்திரை நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் என 150க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருக்கலாம் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளது.

'நடவடிக்கை எடுங்கள்'

மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளோம். தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மாயமாகியவர்கள் தொடர்பான தகவலை உடனடியாக திரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைவாக கண்டறிந்து தங்கள் குழுவைச் சேர்ந்த 49 பேரின் நிலை என்ன என்பதை விரைவாக தெரிவிக்க வேண்டும்" என மாறவேலப்பன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நேபாள் வெள்ளம்
சென்னை 49 பேர்
குரோம்பேட்டை ஏஜென்சி
வெள்ளம்
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