திருப்பரங்குன்றத்தில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம்: காலை முதல் நள்ளிரவு வரை நீடித்த பரபரப்பு...' திக் திக்' நிமிடங்கள்
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமான தீப மண்டபத்திலேயே மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்நிலையில், காலை முதல் இரவு வரை அங்கு நடைபெற்ற முக்கிய சம்பவங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
Published : November 25, 2026 at 6:36 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
மதுரை: முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதல்படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று (நவ.24) கார்த்திகை மகாதீபத் திருவிழா பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்கள், நீதிமன்ற உத்தரவுகள், அரசியல் எதிர்ப்புகள், காவல்துறையின் கெடுபிடிகள், போராட்டங்கள் என பெரும் பரபரப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.
மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் மாலை 6 மணியளவில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது.
அதே நேரத்தில், சிக்கந்தர் தர்கா அருகேயுள்ள கல்தூணிலும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி பல்வேறு இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
காலை முதல் இரவு வரை திருப்பரங்குன்றத்தில் நடந்தது என்ன?
நவம்பர் 16 – கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழா
திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. கோயில் மரபுப்படி கார்த்திகை பௌர்ணமி தினமான நவம்பர் 24ஆம் தேதி மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் மகாதீபம் ஏற்றப்படுவது வழக்கம். கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த இடத்திலேயே மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்து வருகிறது.
நவம்பர் 20 – உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் தர்கா அருகே அமைந்துள்ள கல்தூணிலும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்துத்துவ அமைப்புகள் நீதிமன்றத்தை நாடின. இதுதொடர்பான வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு வழங்கிய உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், இந்த ஆண்டு மட்டும் சர்ச்சைக்குரிய கல்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கடந்த 20-ஆம் தேதி இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது. இதனால் நவம்பர் 24ஆம் தேதி திருப்பரங்குன்றத்தில் எந்த இடத்தில் மகாதீபம் ஏற்றப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
நவம்பர் 24 – அதிகாலை
அதிகாலை முதலாகவே திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர். மலைப்பாதை, கோயில் வளாகம், அடிவாரப் பகுதிகள், முக்கிய சந்திப்புகள் என பல இடங்களில் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து, அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் நோக்கில் மலைப்பகுதி முழுவதும் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.மலைப்பாதையில் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு, பல்வேறு இடங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன.
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காலை சுமார் 10 மணி - தொல்லியல் துறையினர் ஆய்வு
சர்ச்சைக்குரிய கல்தூண் அமைந்துள்ள மலைப்பகுதியில் மத்திய தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தினர். கல்தூணின் தன்மை, அதன் அமைவிடம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதால் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் மேலும் பரபரப்பு அதிகரித்தது.
ஒருபுறம், நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு நிலவிய நிலையில், மறுபுறம் பாரம்பரிய இடத்திலேயே தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுப்பெற்றது.
காலை முதல் மதியம் வரை - ஆட்சியர் - ஆணையர் ஆய்வு
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர் ஆகியோர் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்கு சென்று பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் தீபம் ஏற்றுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னேற்பாடுகளை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்தில் பாதுகாப்பு, பொதுமக்களின் வருகையைக் கட்டுப்படுத்துதல், தீ விபத்துகளை தடுப்பது, மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மலைப்பகுதியில் கண்காணிப்புப் பணிகளுக்காக அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டதுடன், மருத்துவக் குழுவினரும் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டனர். தீயணைப்புத் துறையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மதியம் சுமார் 2 மணி - நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு விளக்கம்
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, அரசுத் தரப்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறையிடமிருந்து தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் ஆணையர் நேரில் சென்று ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தீபம் ஏற்றுவதற்கான குழுவை அங்கீகரிப்பது தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாகவும், உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் 14ஆவது பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் விவரங்கள் அடங்கிய ஆவணத்தைச் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசுத் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மலைப்பகுதியில் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மருத்துவக் குழு மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு காவல்துறை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மாலை 4 மணி - குவிந்த பக்தர்கள்
திருப்பரங்குன்றம் மலையடிவாரத்தில் பக்தர்கள் வருகை அதிகரித்தது.மலையின் உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்படும் நிகழ்வைக் காண்பதற்காக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டனர். உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் தீபம் ஏற்றப்படுமா அல்லது சிக்கந்தர் தர்கா அருகே உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுமா என எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
தீபம் ஏற்றுவதற்கான கொப்பரை எங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது, எந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்படும் எனப் பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விசாரித்தபடி காத்திருந்தனர்.
மாலை 5 மணி - தொடங்கியது பதற்றம் - கைது
மாலை 6 மணிக்கு மகாதீபம் ஏற்றப்பட இருந்த நிலையில், மலைப்பாதையில் தடையை மீறி நுழைந்து பிரச்சனை செய்ய முயன்றதாக கூறி, பாஜக மாவட்ட நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது காவல்துறையினருடன் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, தடையை மீறி மலைப்பாதையில் செல்ல முயன்றவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர்.மலைப்பாதை முழுவதும் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
மாலை 6 மணி – பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்ட மகாதீபம்!
நாள் முழுவதும் நீடித்த எதிர்பார்ப்புக்கும் பரபரப்புக்கும் மத்தியில் சரியாக மாலை 6 மணியளவில் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது.
கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில், அறங்காவலர் குழு ஏகமனதாக நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் பாரம்பரியமாகத் தீபம் ஏற்றப்படும் அதே இடத்தில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.கோயிலில் காலங்காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் சமய மரபுகள், பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்கள், ஆகம விதிகள் மற்றும் வழிபாட்டு நடைமுறைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
உச்சிப் பிள்ளையாரா கோயில் அருகே மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதை கண்ட மலையடிவாரத்தில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முருகனுக்கு அரோகரா, கந்தனுக்கு அரோகரா என விண்ணதிர முழக்கமிட்டு தரிசனம் செய்தனர்.
மாலை 6 மணிக்கு பிறகு – முழக்கமும் போராட்டமும்
சிக்கந்தர் தர்கா அருகே உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்த்து அப்பகுதியில் காத்திருந்த இந்துத்துவ அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள், பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டதை கண்டு அதிருப்தி அடைந்து அவர்கள் முழக்கமிட்டனர்.
'தீபமேற்று, தீபமேற்று மலை உச்சியில் தீபமேற்று', 'ஓம் காளி ஜெய் காளி', 'பாரத் மாதா கீ ஜெய்' உள்ளிட்ட முழக்கங்களையும் எழுப்பினர். தொடர்ந்து, மலைப்பாதையை நோக்கிச் செல்ல முயன்ற அவர்கள், காவல்துறையினர் அமைத்திருந்த இரும்புத் தடுப்புகளைத் தள்ளிவிட்டு முன்னேற முயன்றனர்.
தமிழக அரசு, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறையைக் கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களைக் காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இரவு சுமார் 7.30 மணி – 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது
தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்து வேன்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் ஏற்றினர்.அப்போது சிலர் காவல்துறையினரின் எச்சரிக்கையையும் பொருட்படுத்தாமல் பேருந்துகளின் மீது ஏறி நின்று குதித்தும், பேருந்துகளை கைகளால் அடித்தும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.
இதனால் கைது நடவடிக்கை நடைபெற்ற இடங்களில் மீண்டும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர். திருப்பரங்குன்றம் கோயிலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போலீசாரின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து நீடித்தது.
இரவு சுமார் 8.30 மணி - கிரிவலம் வந்த பக்தர்கள்
ஒருபுறம், இந்துத்துவ அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில், மறுபுறம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் எவ்வித சலனமும் இன்றி கிரிவலம் வந்து வழிபாடு நடத்தினர்.
கார்த்திகை மகாதீபத்தைத் தரிசிப்பதற்காக வந்திருந்த பக்தர்கள் தங்களது வழிபாட்டைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டனர்.போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் காவல்துறையினர், கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்களுக்கு வழிவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.
இரவு சுமார் 9 மணி- திருக்கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம்
இதுதொடர்பாக திருப்பரங்குன்றம் திருக்கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "அறங்காவலர் குழுவின் ஏகமனதான தீர்மானத்தின்படி, உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள பாரம்பரிய தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது.
கோயிலில் பல தலைமுறைகளாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் சமய மரபுகள், பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் ஆகம விதிகள் ஆகியவை கோயிலின் தனித்துவமான சமய அடையாளங்களாக இருப்பதால் அவற்றைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது" என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.