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தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய இருளர் பெண் உயிரிழப்பில் நடந்தது என்ன? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்கள்

பிரசவ வலி ஏற்பட்ட நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருந்தால் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்குமா? என்பதை விசாரணை நடத்தி உடனடியாக கண்டறிய வேண்டும் என மாதர் சங்க அமைப்புக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 9:23 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: பிரசவத்தின் போது இருளர் பெண் மற்றும் சிசு உயிரிழந்த சம்பவத்தில் பல்வேறு அதிரச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ஒன்றியம் சிங்காடிவாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருளர் பழங்குடியின தம்பதியினர் ஆனந்தன் (45) மற்றும் தேன்மொழி (35). இவர்கள் வெள்ளைக்கேட் அருகே வண்ணான்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள மரக்கிடங்கில் பணியாற்றி வந்துள்ளனர்.

மரக்கடை உரிமையாளர் ஆறுமுகத்திடம் ரூ.20 ஆயிரம் முன்பணமாக பெற்றுக்கொண்டு, கடந்த ஆறு மாதங்களாக மரம் வெட்டும் கூலி வேலை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. வேலை செய்யும் இடத்திலேயே குடும்பத்துடன் தங்கியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் கர்ப்பமாக இருந்த தேன்மொழிக்கு கடந்த 8-ஆம் தேதி பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த நேரத்தில் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல அவரது குடும்பத்தினர் முயன்றுள்ளனர். ஆனால் ரூ.20 ஆயிரம் முன்பணம் பெற்றிருந்ததை காரணம்காட்டி வேலை செய்யும் இடத்தை விட்டு வெளியே செல்ல மரக்கடை உரிமையாளர் அனுமதிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக தங்கி இருந்த தார்ப்பாய் கொட்டகையிலேயே தேன்மொழிக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது. ஆனால், பிரசவத்துக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அதிக ரத்தப்போக்கு காரணமாக தேன்மொழியும், பிறந்த பச்சிளம் குழந்தையும் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

உயிரிழந்த தேன்மொழி
உயிரிழந்த தேன்மொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையே தானும் தனது குடும்பத்தினரும் கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்களாக நடத்தப்பட்டதாகவும், தனது கர்ப்பிணி மனைவிக்கு உரிய நேரத்தில் மருத்துவ உதவி கிடைக்கவில்லை என்றும் தேன்மொழியன் கணவர் ஆனந்தன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தனிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

அதில் "குறைந்தபட்ச உணவுத் தேவைகளுக்குக்கூட எங்களுக்கு பணம் வழங்கப்படவில்லை. வேலைக்குச் செல்ல தாமதமானதால் தாக்கப்பட்டோம். இந்த உயிரிழப்பு சம்பவத்தை வெளியே தெரியாமல் மறைக்க முயற்சி நடைபெற்றது" எனவும் அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பொன்னேரிக்கரை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பழங்குடியினர் மற்றும் பட்டியல் சாதியினருக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பிரிவு 3(1)(h) உள்ளிட்ட சட்டப்பிரிவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் முறை ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழும் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காவல் நிலையம் முன்பு அமந்துள்ள உறவினர்கள்
காவல் நிலையம் முன்பு அமந்துள்ள உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காவல்துறை விளக்கம்

இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கூறுகையில், "இந்த வழக்கின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிய சார் ஆட்சியர் ஆர்.டி.ஓ. விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மரக்கடை உரிமையாளர் ஆறுமுகத்திடமும், தேன்மொழியின் கணவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விசாரணையின் அடிப்படையிலேயே அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாத சங்கத்தின் தலைவர் பிரமிளா கூறுகையில், "தேன்மொழி மற்றும் அவரது பச்சிளம் குழந்தையின் உயிரிழப்புக்கு உண்மையான காரணம் என்ன? பிரசவ வலி ஏற்பட்ட நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருந்தால் உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்குமா? ரூ.20 ஆயிரம் முன்பணம் பெறப்பட்டதுதான், அந்தக் குடும்பத்தை வேலை செய்யும் இடத்தைவிட்டு வெளியேற முடியாத நிலைக்கு தள்ளியதா? என்ற கேள்விகளை அடிப்படையாக கொண்டு உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, வேலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருளர் பழங்குடியின மக்கள் செங்கல் சூளைகள், மர அறுவை ஆலைகள், அரிசி ஆலைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் முன்பணம் அல்லது கடன் என்ற பெயரில் முதலாளிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து வேலை வாங்கப்படுகிறார்கள். குறைந்த கூலி, பாதுகாப்பற்ற பணிச்சூழல், மருத்துவ வசதியின்மை, வேலை இடத்தைவிட்டு வெளியேற முடியாத நிலை போன்ற பிரச்சனைகள் இன்னும் தொடர்கின்றன.

உரிய விசாரணை நடத்தி பழங்குடியின இருளர் மக்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை மீட்க வேண்டும். மீட்கப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களிடம் நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை சட்டப்படி பெற்றுத் தர வேண்டும். பழங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்து கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை பயன்படுத்தும் முதலாளிகள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

இருளர் பெண்
கர்ப்பிணி மரணம்
KANCHIPURAM
பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழப்பு
IRULAR WOMEN DEATH

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