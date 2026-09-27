வரலாற்றில் நீங்கா துயரமாக மாறிய கரூர் கூட்ட நெரிசல்; வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடந்து என்ன? ஒரு மீள்பார்வை
இந்திய வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு அரசியல் கட்சிக் கூட்டத்தில் நிகழ்ந்த மிக அதிக உயிரிழப்பு கரூரில் நடந்த சம்பவம்தான். அன்றைய நாளில் என்ன நடந்தது, அரசியல் ரீதியாக அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்ன?
Published : September 27, 2026 at 5:30 AM IST
BY - உசைன்
தமிழக அரசியல் எத்தனையோ வரலாறுகளை தன்னகத்தே சுமந்துள்ளது. அதில் எண்ணிடலங்கா துயரங்களும அடங்கியுள்ளன. அப்படியொரு நீங்கா துயரமாக வரலாற்றில் மாறிப்போனது தான் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம். அச்சம்பவம் நடந்து இன்றுடன் (செப்.27) ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அதுதொடர்பான ஒரு மீள் பார்வையை இங்கு பார்ப்போம்.
நடிகர் விஜய் தனது திரைப்பயணத்தை முடித்துகொண்டு அரசியல் வாழ்வில் நுழைவதாக அறிவித்தது முதலாகவே, தமிழக அரசியல் களம் அதிர துவங்கியது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரை அறிவித்தது; கட்சிக் கொடியை வெளியிட்டது என விஜய்யின் அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் தமிழக அரசியலில் பேசுபொருளாக மாறியது.
தவெக இந்தக் கட்சியுடன் கூட்டணி, அந்தக் கட்சியுடன் கூட்டணி என தேர்தல் நெருங்கும் வரை பல யூகங்கள் பேசப்பட்டன. ஆனால், கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு அதிகாரத்தில் பங்கு என விஜய் கூறியும், எந்தக் கட்சியும் விஜய் உடன் கூட்டணிக்கு முன்வரவில்லை. தேர்தலில் தனித்து விடப்பட்ட விஜய், தனி ஆளாக தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அவர் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
பெரும் கூட்டமும் விமர்சனமும்
இதுவும் விமர்சனத்தில் இருந்து தப்பவில்லை. நடிகரை பார்க்க கூடும் கூட்டம்; இவை வாக்குகளாக மாறாது என பிரதான அரசியல் கட்சிகள் எள்ளி நகையாடின. ஆனால், இந்த விமர்சனங்களுக்கு விஜய் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை. ஒவ்வொரு மாவட்டமாக விஜய் செல்லும் போது அவரை பார்க்க வரும் பெரும் கூட்டத்தினால் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்குவதில் பல சிக்கல்கள் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. பல கூட்டங்களில் சிறு சிறு விபத்துகளும், தொண்டர்கள் மயக்கம் அடையும் சம்பவங்களும், ஒன்றிரண்டு உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்தன.
மறக்க முடியாத நாள்
இந்நிலையில்தான், கரூர் மாவட்டத்திற்கு பிரச்சாரத்திற்காக செப்டம்பர் 27, 2025 அன்று விஜய் சென்றார். அந்த நாள், தனக்கு மட்டுமல்ல; ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தாலும் மறக்க முடியாத நாளாக மாறப் போகிறது என அப்பொழுது விஜய்க்கு தெரியாது.
கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்றார். விஜய்யை காண்பதற்காக லட்சக்கணக்கானோர் அங்கு திரண்டிருந்த நிலையில், சற்று தாமதமாகவே அவர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். பின்னர் வழக்கம் போல பிரச்சார வேனின் மீது ஏறி விஜய் பேச தொடங்கினார். அப்போது விஜய்யை அருகில் இருந்து பார்ப்பதற்காக ஒருவரை ஒருவர் மக்கள் முந்திச் செல்ல முயன்றனர்.
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விஜய்யை தொடரும் விமர்சனம்
அப்போது திடீரென நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போனது. இதில் பலர் கீழே விழத் தொடங்கி கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து கேள்விப்பட்டதுமே, அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனடியாக சென்னையில் இருந்து கரூர் புறப்பட்டார். கரூர் சென்று உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியதுடன், அவர்களின் குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். எனினும், இச்சம்பவம் நடந்ததும் விஜய் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றது இன்று வரை அவர் மீது விமர்சனமாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கூட்டநெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்திய வரலாற்றிலேயே ஓர் அரசியல் கட்சி கூட்டத்தில் இத்தனை உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது இதுவே முதன்முறை எனக் கூறப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
அரசு மற்றும் தவெக சார்பில் நிவாரணம்
கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சமும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் வழங்கப்பட்டது. மத்திய அரசு சார்பிலும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டது.
விசாரணை ஆணையம் அமைப்பு
கரூர் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்க, ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. அதன்படி, நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் சம்பவம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரம் பகுதிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.மேலும், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவும் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விவாதங்களும், விமர்சனங்களும்
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் காவல்துறை பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பினர்.அப்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிக அளவில் மக்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் போதிய எண்ணிக்கையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை என திமுக அரசு மீது குற்றம்சாட்டினார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கூட்டத்தின்போது மின்சாரம் பலமுறை துண்டிக்கப்பட்டதாகவும், காவல்துறை முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். இதேபோல், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் முன்வைத்தனர்.
5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு
கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணைப் பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. குற்ற எண் 855/25-ன் கீழ் BNS சட்டத்தின் 105, 110, 125(b), 223 ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் தமிழ்நாடு பொது சொத்துகள் சேதப்படுத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தின் 3-வது பிரிவு என 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
வீடியோ வெளிட்ட விஜய்
கூட்டநெரிசல் சம்பவம் நடந்து சில நாட்களுக்கு விஜய் தரப்பில் இருந்து எந்தவொரு அறிக்கையும் வெளியாகவில்லை. பின்னர், விஜய்யிடம் இருந்து ஒரு வீடியோ வெளியானது. அதில் பேசிய விஜய், "CM சார், நான் வீட்டில்தான் இருப்பேன்; இல்லையென்றால் என் அலுவலகத்தில் இருப்பேன்; என்னை எது வேண்டுமானாலும் செய்யுங்க. என்னுடைய தொண்டர்களை தொடாதீங்க. எனது அரசியல் பயணம் வலிமையாக தொடரும்" என வீடியோ வெளிட்டார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.
தமிழக அரசு விளக்கம்
கரூர் கூட்டநெரிசல் தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் பரவிய நிலையில், அரசு தரப்பிலும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.கூட்டத்திற்கு 10 ஆயிரம் பேர் வருவார்கள் என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், அதன்படி 20 ஆயிரம் பேர் வரை வரக்கூடும் எனக் கணித்து 500 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், சம்பவத்தின்போது மின்தடை ஏற்படவில்லை என்றும் அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
வீடியோ காலில் விஜய் ஆறுதல்
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை விஜய் நேரில் சந்திக்காதது குறித்து பல்வேறு தரப்பிலும் கேள்விகள் எழுந்தன.இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருடன் விஜய் வீடியோ காலில் நேரடியாக பேசி ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
விஜய் வர தாமதம் - ஸ்டாலின் விளக்கம்
கரூர் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம் அளித்திருந்தார். விஜய் மதியம் 12 மணிக்கு வருவார் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் குறிப்பிட்ட நேரத்தைவிட சுமார் 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததாகவும், நேரம் செல்லச் செல்ல கூட்டம் அதிகரித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் இயற்கை உபாதைக்குக்கூட வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாகவும், தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் போதுமான அளவில் ஏற்பாடு செய்யப்படாததால் பலர் சோர்வடைந்து சிலர் மயக்கமடைந்ததாகவும் ஸ்டாலின் கூறினார்.
கூட்டம் அதிகரித்ததால் வேலுச்சாமிபுரத்துக்குப் பதிலாக அக்ஷயா மருத்துவமனை பகுதியில் வாகனத்தை நிறுத்தி பேசுமாறு காவல்துறை தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும், அதையும் மீறி பிரசார வாகனம் கூட்டம் அதிகமாக இருந்த பகுதிக்குள் விஜய் வாகனம் சென்றதால்தான் நெரிசல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மன்னிப்பு கேட்ட விஜய்
மாமல்லபுரம் அருகே பூஞ்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை விஜய் நேரில் சந்தித்தார்.அப்போது குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்பு கோரிய விஜய், குடும்பத்தில் ஒருவராக தன்னை நினைத்துக் கொள்ளுமாறும், வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் தான் இருப்பேன் எனவும் தெரிவித்தார்.மேலும், வேலைவாய்ப்பு, திருமணம், கல்வி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் முன்வைத்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.
சிபிஐ விசாரணை
இதனிடையே, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணைக்கு பதிலாக, சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனக் கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.இந்த மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும், சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் குழுவும் அமைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே தற்காலிக சிபிஐ அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது.தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த், இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன், தேர்தல் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரும் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகினர்.
விஜய்யிடம் சிபிஐ முன்வைத்த கேள்விகள்
கரூர் கூட்ட நெரிசல் மரணங்கள் தொடர்பான விசாரணையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் மூன்று முறை ஆஜரானார்.அப்போது, பிரசாரக் கூட்டத்துக்கு தாமதமாக சென்றதற்கான காரணம், கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த தடியடி நடத்தப்பட்டது தெரியுமா? குறுகலான இடத்தில் எத்தனை பேர் கூடுவார்கள் என்பது குறித்து தெரியுமா? கூட்டம் அதிகரித்தது குறித்து காவல்துறையிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதா? பெருங்கூட்டத்துக்கு மத்தியில் பிரசார வாகனம் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டது எப்படி? உயிரிழப்புகளுக்கு யார் பொறுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் விஜய்யிடம் முன்வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
தேர்தலும், இடைவெளியும்
தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியிடமும் சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டது. பின்னர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் காரணமாக விசாரணையில் இடைவெளி ஏற்பட்டது. இந்த தேர்தலில் யாருமே எதிர்பார்க்காத வண்ணம், 50 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது.
பலியானவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு பணி
தவெக ஆட்சி அமைந்த பின்னர், முதல்முறையாக கரூர் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்கள் 31 பேருக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணி ஆணைகளை வழங்கினார்.இதற்கிடையே, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி வழங்க தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு, துயரச் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாநில அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதில் என்ன பிரச்சினை உள்ளது என கேள்வி எழுப்பியது. மேலும், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடையும் விதித்தது.
முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்
இந்நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நடைபெற்று இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைய உள்ளது. இதையொட்டி, வரும் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி உயிரிழந்த 41 பேருக்கு முதலாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி செலுத்த முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக அமைக்கப்பட உள்ள நினைவுச் சின்னத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.