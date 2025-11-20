ETV Bharat / state

மசோதாக்கள் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு; மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் கூறுவதென்ன?

மசோதாக்களுக்கு கால நிர்ணயம் செய்யாவிட்டாலும், விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவால், காலதாமதம் இனி இருக்காது என்பது தமிழகத்துக்கு சாதகமாகவே அமைந்துள்ளது என வழக்கறிஞர் வில்சன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மசோதாக்கள் மீது ஆளுநர் விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு தமிழ்நாட்டுக்கு சாதகமாகவே அமைந்துள்ளது என மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமலும், திரும்ப அனுப்பாமலும் ஆளுநர் நீண்ட காலமாக கிடப்பில் வைத்திருந்ததை எதிர்த்து, மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ஆளுநருக்கு கால நிர்ணயம் செய்ய உத்தரவிடக்கோரி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், நீண்டகாலமாக மசோதாக்கள் நிலுவையில் இருப்பதை ஏற்று, தமிழக ஆளுநரிடம் நிலுவையில் இருந்த தமிழக அரசின் 10 மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. மேலும், மசோதாக்கள் மீது ஆளுநர் 1 மாதத்திலும், குடியரசுத் தலைவர் 3 மாதத்திலும் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள அதிகாரங்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்திடம் 14 கேள்விகளை குடியரசுத்தலைவர் எழுப்பி இருந்தார்.

இது தொடர்பன வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன முழு அமர்வு, மசோதாக்கள் மீது ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத்தலைவர் முடிவு செய்ய கால நிர்ணயம் செய்ய முடியாது. ஆனால், விரைவாக மசோதாக்கள் மீது ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் உடனே மசோதாக்களை திரும்ப அனுப்ப வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் (கோப்புப்படம்)
மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சனிடம் கேட்டபோது, '' நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சாதகமாக அமையவில்லை. ஆளுநர் மற்றும் குடியரசுத்தலைவருக்கு எதிராக எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. உச்ச நீதிமன்றம் அதன் கருத்துகளை மட்டுமே தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் முழுமையாக செயல்பட்டு வருகிறது - நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்!

இனி வரும் காலங்களில் மசோதாக்களை நீண்டகாலம் நிலுவையில் வைத்திருக்க முடியாது என்பதை நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. காலதாமதம் இருந்தால் நீதிமன்றத்தை மீண்டும் அணுகலாம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளதால், மசோதாக்கள் நிலுவையில் இல்லாமல் விரைவாக ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம்.

மசோதாக்களுக்கு கால நிர்ணயம் செய்யாவிட்டாலும், விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவால், காலதாமதம் இனி இருக்காது என்பது தமிழகத்துக்கு சாதகமாகவே அமைந்துள்ளது.'' என அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

GOVERNOR POWER ON BILLS
TN GOVERNOR RAVI
மசோதாக்கள்
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு
SUPREME COURT ORDER ON BILLS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.