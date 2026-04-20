மசோதாக்களை தோற்கடித்து என்ன சாதித்தீர்கள்? ஓசூர் பிரச்சாரத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு கேள்வி

நாங்கள் மோடியை வென்றோம் என்று திமுக கூட்டணியினர் சொல்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்கள் பெண்களை ஏமாற்றி உள்ளனர் என்று சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்தார்.

Published : April 20, 2026 at 8:47 PM IST

ஓசூர்: நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாக்களை தோற்கடித்து திமுக கூட்டணி என்ன சாதித்தது என்று ஓசூர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் ஓசூரில் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில், ஆந்திர முதல்வரும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு கலந்து கொண்டு தளி தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் நாகேஷ் குமார், ஓசூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி ஆகியோரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர், "அனைவருக்கும் வணக்கம், என் பிறந்த நாளில் இங்கே இருப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களை பார்த்தால் தெரிகிறது. கவலைப்பட வேண்டாம். 15 நாட்களில் மாற்றம் வரும்" என தமிழில் பேசினார்.

பின்னர் தெலுங்கில் அவர் பேசுகையில், "நம் வீட்டில் மனைவி, சகோதரி, மகள் என பெண்கள் உள்ளனர். நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றங்களிலும் பெண்களுக்கு 33 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்க நினைத்தவர் மோடி. ஆனால், டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையே போட்டி எனக் கூறி திமுக கூட்டணி மசோதாவை தோற்கடித்து விட்டது.

இதனால், திமுக கூட்டணி என்ன சாதித்தது. மூத்த அரசியல் தலைவர் என்ற முறையில் நான் கேட்கிறேன். தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேறி இருந்தால், தமிழகத்தில் 20 எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கும். மகளிருக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நாங்கள் மோடியை வென்றோம் என்று திமுக கூட்டணியினர் சொல்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்கள் பெண்களை ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள். அதற்குப் பதிலடி கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். அதற்கு தமிழ்நாட்டில் டபுள் எஞ்சின் அரசு அமைய வேண்டும்.

ஒரு காலத்தில் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னிலையில் இருக்கும். ஆனால் இப்போது கீழே சென்று விட்டது. பெங்களூரு, ஹைதராபாத் ஆகிய நகரங்களுடன் போட்டி போடும் நிலையில் சென்னை உள்ளதா?

தமிழகத்தில் போதைப்போருள் புழக்கம், மக்கள் மீதான கடன் சுமை அதிகரிப்பை தவிர திமுக அரசு எதையும் சாதிக்கவில்லை. ஊழல் இல்லாத கிராமம் இல்லை. எனவே வரும் தேர்தலில் திமுக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். தமிழகம் வெல்ல வேண்டும்.

தமிழகத்திற்கு முன்னேற்றமும் வேலைவாய்ப்பும் வேண்டுமெனில் மத்தியில் பிரதமர் மோடி ஆட்சியும், மாநிலத்தில் அதிமுக ஆட்சியும் இருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

"தமிழ்த்தாய் வாழ்க, தெலுங்கு மாதா வாழ்க, பாரத மாதா வாழ்க" எனக்கூறி சந்திர பாபு நாயுடு தனது உரையை முடித்தார்.

