முதல்வரின் தீவிர பிரச்சாரமா, கூட்டணி பலமா? இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றியை தீர்மானித்தது எது?
ஊரகப் பகுதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொண்ட பரப்புரை இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 9, 2026 at 10:22 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இந்த வெற்றிக்கான காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்து விவரிக்கிறது இச்செய்தி கட்டுரை.
ஒட்டுமொத்த தமிழகமே மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்த தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என ஐந்து முனை போட்டி நிலவிய நிலையில், பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல் சுமார் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா 9 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
நிர்வாக திறனற்ற ஆட்சி, குதிரை பேர ஆட்சி, ரிலீஸ் ஆட்சி என பல்வேறு விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடைத்தேர்தலில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று விமர்சனம் செய்தவர்களின் வாயை அடைக்கச் செய்துள்ளது.
மரகதம் குமரவேலின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு
மதுராந்தகம் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை, முன்னதாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மரகதம் குமரவேல், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து மீண்டும் போட்டியிட்டதில் அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்கள் இருந்தன.
ஆனாலும் மதுராந்தகம் தொகுதியில் அவருக்கு ஏற்கனவே இருந்த வலுவான மக்கள் தொடர்பும், தனிப்பட்ட செல்வாக்கும், விஜய்யின் ஈர்ப்பும் புதிய வாக்கு வங்கியோடு இணைந்தது மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணியாக அமைந்துள்ளது.
குறிப்பாக விவசாயச் சமூகம் மற்றும் எளிய பின்னணி கொண்ட மக்களையும், இளைஞர்களையும் ஈர்த்த முதல்வரின் பிரச்சாரப் பாணியும், ஊரகப் பகுதிகளில் தவெகவுக்கு அமோக வாக்கை பெற்றுத் தந்துள்ளது.
தாராபுரம் தொகுதியில் தவெகவில் போட்டியிட்ட சத்தியபாமா மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைத்த போதிலும், இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சிக்கு வாக்களித்தால் தொகுதிக்கு நல்லது நடக்கும் என்ற எண்ணம் மக்களிடையே மேலோங்கியிருப்பதால், விஜ/்யின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மீண்டும் சத்தியபாமாவிற்கு தொகுதி மக்கள் வாய்ப்பு அளித்ததாகவே இத்தேர்தல் முடிவை கருத முடிகிறது.
கடந்த 2026 சட்டமன்ற பொது தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை காட்டிலும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக தனது "comfort zone" இல் இருந்து வெளியே வந்து, மாட்டு வண்டியில் செல்வது, டிராக்டர்களை ஓட்டுவது, சக மக்களுடன் டீக்கடையில் தேநீர் பருகுவது போன்ற செயல்கள் எதிர்க்கட்சியினரால் விமர்சிக்கப்பட்டாலும், அது மக்களிடையே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்ததாகவே தேர்தல் முடிவுகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. குறிப்பாக இதுபோன்ற பிரச்சாரத்தை ஊரக பகுதிகளில் முன்னெடுத்ததன் காரணமாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் உள்ள கிராமப்புற மக்கள் விஜய்க்கு வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிகிறது.
கூட்டணி பலம்
மேலும் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றதற்கு கூட்டணியின் பலம் பெரும் பங்கை வகிக்கிறது. குறிப்பாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் முன்னதாக அதிமுக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் மரகதம் குமரவேலுக்கு இருந்த செல்வாக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணியில் இருக்கும் விசிகவின் கணிசமான வாக்குகள் அப்பகுதிகளில் அதிகம் இருப்பதாலும் தவெக மதுராந்தகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
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தவெக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தோழமைக் கட்சிகளின் களப்பணியும், அனைத்து சமூக வாக்குகளையும் ஒருங்கிணைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை வரை செய்த பணிகளும் தவெகவுக்குச் சாதகமாக அமைந்தன. மேலும் ஆளும் தவெக அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் ஈர்ப்பு ஆகியவை, இடைத்தேர்தல்களில் வழக்கமாக ஆளும் கட்சிக்கு இருக்கும் கூடுதல் சாதக நிலையை மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல், தொகுதியில் நீண்டகால மக்கள் தொடர்பைக் கொண்டவர் என்பதால் அதிமுகவில் அவர் மூலமாக இருந்த ஆதரவு வாக்குகளையும் தவெகவுக்கு வாக்குகளாக திருப்பித் தந்துள்ளது.
முன்னாள் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-வான மரகதம் குமரவேல் தவெகவில் இணைந்தது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியதுடன், அதிமுகவின் பாரம்பரிய கிராமப்புற விவசாய மக்களின் வாக்கு வங்கியின் கணிசமான பகுதி தவெக வேட்பாளருக்கு மாறியதால் இந்த தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
திமுகவைப் பொறுத்தவரை மதுராந்தகம் தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட ஐ.பரந்தாமன் கடுமையாக உழைத்த போதிலும் அவர் மதுராந்தகம் தொகுதியை பூர்வீகமாக கொண்டவர் அல்ல என்ற வாக்காளர்களின் எண்ணம் திமுகவை இரண்டாம் இடத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. இறுதியாக மீண்டும் தமிழகத்தில் புதிய அரசியல் மாற்றத்தை நாடியே இடைத்தேர்தலில் தவெகவை மக்கள் வெற்றியடைய செய்துள்ளார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை.