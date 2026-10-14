மீண்டும் தமிழக அரசியலுக்கு திரும்பும் எல்.முருகன்? அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்வதில் உள்ள நடைமுறைகள் என்ன?
துணை குடியரசுத் தலைவர் கடிதம் உண்மையானதா? உறுப்பினரே தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்துள்ளாரா? என்பதை உறுதி செய்து திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே அந்த கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
Published : October 14, 2026 at 11:00 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: மத்திய இணையமைச்சராக இருந்த எல்.முருகன் சமூக வலைத்தளம் வழியாக தனது பதவி விலகலை தெரிவித்துள்ள நிலையில், அமைச்சர்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்வதற்கான நடைமுறைகள் என்ன? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மத்திய இணை அமைச்சராக இருந்த எல்.முருகன் தனது அமைச்சர் பதவியில் இருந்தும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விலகுவதாக நேற்று அறிவித்தார். 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்காக தமிழக பாஜகவை பலப்படுத்த ராஜினாமா முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்திருந்தார்.
பாஜக கட்சி விதிமுறைகளின் படி, ஒரே நேரத்தில் ஒருவர் ஒரு பதவியில் மட்டும் இருக்க முடியும். இதன்காரணமாக ஒருவருக்கு வேறு பதவியை வழங்க பாஜக தலைமை விரும்பினால், அவரை ஏற்கனவே வகிக்கும் பதவியில் இருந்து பாஜக தலைமை விடுவிக்கும்.
அதன்படியே தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த எல்.முருகனை அந்த பதவியில் இருந்து விடுக்கப்பட்டு, மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டு பின்னர் மத்திய அமைச்சராக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், தற்போதும் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து அவர் விலகியுள்ளது பல்வேறு அரசியல் ரீதியான சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது. மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளதால், அவருக்கு மீண்டும் தமிழக பாஜகவில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்க பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதோ? என்ற சந்தேகமும் எழுந்ததுள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த 2020 மார்ச் முதல் 2021 ஜூலை வரை தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக எல்.முருகன் இருந்துள்ளார். அவர் பதவியில் இருந்த காலகட்டத்தில் மேற்கொண்ட வேல் யாத்திரை தமிழகம் முழுவதும் பேசுபொருளானது. அதையும் தாண்டி, 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக பாஜக சார்பாக 4 சட்டமன்ற உறுப்பனர்கள் தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு சென்றனர்.
இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு, எல்.முருகனை மீண்டும் தமிழக அரசியலுக்கு கொண்டுவர பாஜக தலைமையின் வழிகாட்டலே, எல்.முருகனின் ராஜினாமா என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது. அந்த யூகங்கள் உண்மையாகுமா? தமிழக பாஜக தலைவராக எல்.முருகன் நியமிக்கப்படுவாரா? என்பதெல்லாம் வரக்கூடிய நாட்களில் தெரியவரும்.
மத்திய அமைச்சர் ராஜினாமா செய்யும் வழிமுறைகள் என்னென்ன?
மத்திய அமைச்சராக இருப்பவர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய விரும்பினால், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதற்கான வழிமுறைகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அமைச்சராக இருப்பவர் தனது பதவியில் இருந்து விலக விரும்பினால், தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை பிரதமருக்கு அனுப்ப வேண்டும். பிரதமர் அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டால், அதை இறுதி ஒப்புதலுக்காக குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைப்பார்.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி மத்திய மற்றும் மாநில அமைச்சர்களை நியமிப்பது, நீக்குவது அல்லது ராஜினாமாவை ஏற்பது என அனைத்தும் ஆளுநர் அல்லது குடியரசுத் தலைவர் என்றாலும், அது முதலமைச்சர் அல்லது பிரதமரின் பரிந்துரையின் பேரிலேயே நடக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் வழிமுறைகள் என்ன?
மாநிலங்களவை உறுப்பினராக உள்ள ஒருவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றால், அதற்கென தனி விதிமுறைகள் உள்ளன. ராஜினாமா செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர், தனது கைப்பட எழுதிய கடிதத்தை மாநிலங்களவை தலைவருக்கு (துணை குடியரசுத் தலைவர்) அனுப்ப வேண்டும்.
துணை குடியரசுத் தலைவர் கடிதம் உண்மையானதா? உறுப்பினரே தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்துள்ளாரா? என்பதை உறுதி செய்து திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே அந்த கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேலும், ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாளில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி காலியானதாக அறிவிக்கப்படும்.
சமூக வலைத்தளத்தில் ராஜினாமாவை அறிவித்த எல்.முருகன்
இதனிடையே, அமைச்சர் பதவி மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதாக எல்.முருகன் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தின் மூலம் தெரிவித்தது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. அவரின் பதவி விலகல் தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகமோ, குடியரசுத் தலைவர் அலுவலகமோ இதுவரை எந்தவித தகவலையும் வெளியிட வில்லை.
அதை போன்றே அவரின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி விலகல் தொடர்பாக மாநிலங்களவை செயலகமும் இதுவரை எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.